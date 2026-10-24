ఇండియా మోస్ట్ వాంటెడ్ గ్యాంగ్స్టర్ అరెస్ట్
దిల్లీ, సహా వివిధ రాష్ట్రాల్లో హత్య, హత్యాయత్నం, దోపిడీ, ఆయుధాల రవాణా వంటి 18 క్రిమినల్ కేసులలో నిందితుడిగా ఉన్న హిమాన్షు అమెరికాలో ఎఫ్బీఐ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.
Published : October 24, 2026 at 10:13 AM IST
Haryana Gangster Caught US : చాలా ఏళ్లుగా పరారీలో ఉన్న భారతీయ గ్యాంగ్స్టర్లు హిమాన్షు భావు, నీరజ్ ఫరీద్పురియాలను అమెరికాలోని ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (FBI) ఇటీవల అరెస్టు చేసింది. హరియాణాకు చెందిన హిమాన్షుపై హత్య, హత్యాయత్నం, దోపిడీ, అక్రమ ఆయుధాల రవాణా వంటి 18 నేర కేసులు ఉన్నాయి. ఇవి దేశ రాజధాని దిల్లీతో సహా పలు రాష్ట్రాల్లో నమోదయ్యాయి. 2020లో అతడు జువెనైల్ డిటెన్షన్ సెంటర్ (బాల నేరస్థుల సంస్కరణాలయం) నుంచి తప్పించుకుని విదేశాలకు పారిపోయాడు.
అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, అతడు విదేశాల నుంచే ఒక నేరపూరిత నెట్వర్క్ను నడుపుతూ, దిల్లీ-NCR ప్రాంతం, హరియాణా, పంజాబ్లలో వందలాది మంది అనుచరులను నియంత్రించేవాడు. 2022లో హరియాణాలో ఒకే రోజు జరిగిన మూడు హత్యల ఘటనలతో అతడు మరింత అపఖ్యాతి పాలయ్యాడు. దీని ఫలితంగా, 2023లో ఇంటర్పోల్ హిమాన్షు భావుపై 'రెడ్ కార్నర్ నోటీసు' జారీ చేసింది. అంతేకాకుండా, నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ (NIA), దిల్లీ, హరియాణా పోలీసుల 'మోస్ట్ వాంటెడ్' జాబితాల్లో కూడా ఇతడి పేరు ఉంది. హిమాన్షు భావు ముఠాకు, లారెన్స్ బిష్ణోయ్, గోల్డీ బ్రార్ ముఠాలతో వైరం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అనేక సంచలనాత్మక కేసులతో సంబంధం
దిల్లీ, హరియాణాలలో జరిగిన అనేక సంచలనాత్మక కాల్పులు, హత్య కేసుల్లో హిమాన్షు ముఠాకు ప్రమేయం ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. దిల్లీలోని ఒక 'బర్గ్ర్ కింగ్' అవుట్లెట్లో జరిగిన హత్య, యూట్యూబర్ ఎల్విష్ యాదవ్ నివాసం వద్ద జరిగిన కాల్పులు, పలువురు వ్యాపారవేత్తలపై జరిగిన దాడులతో సహా అనేక నేరాల్లో ఇతడి పాత్ర ఉన్నట్లు సమాచారం. భారతీయ దర్యాప్తు సంస్థలు ఇతడిని పట్టుకోవడానికి చాలా ఏళ్లుగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. మరోవైపు, హరియాణాకు చెందిన నీరజ్ ఫరీద్పురియాపై కూడా 25కు పైగా నేర కేసులు ఉన్నాయి. ఇతడు కూడా హిమాన్షు భావు ముఠాతో కలిసి నేర కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ప్రస్తుతం, ఈ ఇద్దరు గ్యాంగ్స్టర్లను భారత్కు రప్పించే (అప్పగింత) ప్రక్రియపై భారతీయ కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు అమెరికా అధికారులతో చర్చిస్తున్నాయి.
హిమాన్షు భావు ఎవరు?
2002లో హరియాణాలో జన్మించిన హిమాన్షు భావు, వ్యవస్థీకృత నేర ప్రపంచంలోకి చిన్న వయసులోనే అడుగుపెట్టిన గ్యాంగ్స్టర్లలో ఒకడిగా గుర్తింపు పొందాడు. యుక్తవయసులోనే నేర కార్యకలాపాలు ప్రారంభించినట్లు అతడిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 2020లో ఇతర ఖైదీలతో కలిసి బాలల సంరక్షణ కేంద్రం నుంచి తప్పించుకున్నట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత విదేశాలకు పారిపోయి అక్కడి నుంచే తన నెట్వర్క్ను నడిపినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు. హిమాన్షు తన అనుచరులతో నిరంతరం సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ, భారత్లోని నేర కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేసేవాడని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అతడి ముఠా కార్యకలాపాలు దిల్లీ, హరియాణా సహా పలు ప్రాంతాలకు విస్తరించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ ముఠాకు నీరజ్ బవానా గ్యాంగ్తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు, మరోవైపు లారెన్స్ బిష్ణోయ్, గోల్డీ బ్రార్ నెట్వర్క్తో హింసాత్మక వైరం ఉన్నట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
దిల్లీలోని బర్గర్ కింగ్ అవుట్లెట్లో జరిగిన హత్య కేసులో హిమాన్షు భావు ముఠా పేరు తెరపైకి వచ్చింది. అలాగే యూట్యూబర్ ఎల్విష్ యాదవ్ నివాసం వెలుపల జరిగిన కాల్పుల ఘటనలోనూ ఈ ముఠాకు సంబంధం ఉన్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. వీటితో పాటు ఇతర లక్షిత దాడుల్లోనూ హిమాన్షు అనుచరుల పాత్రపై విచారణ జరిగింది. వ్యాపారవేత్తలను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేసేందుకు కాల్పులు, బెదిరింపులను ఉపయోగిస్తున్నట్లు ఈ ముఠాపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. లక్ష్యంగా చేసుకున్న వ్యక్తులపై దాడులు చేయడానికి సాయుధ అనుచరులను వినియోగించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. 2022లో హరియాణాలో 24 గంటల వ్యవధిలో మూడు హత్యలు జరిగిన ఘటనలతో హిమాన్షు పేరు మరింతగా వార్తల్లోకి వచ్చింది.
ఇటీవల ఔటర్ దిల్లీలో ఓ ప్రాపర్టీ డీలర్ హత్యకు సంబంధించి హిమాన్షు భావు గ్యాంగ్ సభ్యులుగా అనుమానిస్తున్న కొందరిపై దర్యాప్తు జరిగింది. 2026 సెప్టెంబరులో జరిగిన ఎన్కౌంటర్ అనంతరం దిల్లీ పోలీసులు ఇద్దరు అనుమానిత షూటర్లను అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో ఓ మైనర్ సహ నిందితుడిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనతో హిమాన్షు ముఠా కార్యకలాపాలపై మరోసారి దర్యాప్తు సంస్థలు దృష్టి సారించాయి. వివిధ నేర కేసుల్లో అతడి అనుచరుల ప్రమేయం, విదేశాల నుంచి ముఠాను నడిపిన తీరు వంటి అంశాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
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