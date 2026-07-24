రాజ్యసభలో 'వందే మాతరం' బిల్లు- నీట్ నినాదాల మధ్య వాయిదా పడిన సభ
బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర మంత్రి నిత్యానంద రాయ్- వందేమాతరాన్ని పూర్తిగా పాడాలని, అవమానిస్తే జైలుశిక్ష విధించేలా నిబంధన
Published : July 24, 2026 at 3:18 PM IST
Vande Mataram Bill In Rajya Sabha : నీట్- యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంపై ప్రతిపక్ష సభ్యుల నిరసనల మధ్య కేంద్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం రాజ్యసభలో 'వందేమాతరం' బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. 'ది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్ టు నేషనల్ ఆనర్' (సవరణ)-2026 పేరిట బిల్లును కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తరఫున కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడాన్ని సీపీఐ, సీపీఎం వ్యతిరేకించాయి. అయితే బిల్లు ప్రవేశపెట్టే సమయంలో విపక్షాలు నీట్ అంశంపై నినాదాలు చేస్తూ నిరసన కొనసాగించడంతో సభను సోమవారం ఉదయం 11 గంటల వరకు వాయిదా వేశారు. ప్రతిపాదిత బిల్లులో భాగంగా ది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్ టు నేషనల్ ఆనర్-1971లో సవరణలు చేయాలని కేంద్రం ప్రతిపాదించింది. ప్రస్తుతం జాతీయ గీతం 'జనగణమన'కు ఉన్న చట్టపరమైన రక్షణను 'వందే మాతరం' గీతానికీ వర్తింపజేయడమే ఈ బిల్లు ప్రధాన ఉద్దేశంగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది.