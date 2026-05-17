బ్లూ, గ్రే కాలర్ ఉద్యోగాలే టార్గెట్- భారీగా వలస వెళ్తున్న మహిళలు, ఫ్రెషర్స్​: రిపోర్ట్​

స్వస్థలాల నుంచి మహిళలు, ఫ్రెషర్స్ భారీ వలసలు- మెరుగైన బ్లూ, గ్రే కాలర్ ఉద్యోగాలే టార్గెట్ : వర్క్ ఇండియా
Published : May 17, 2026 at 3:42 PM IST
Indians Migration For Better Jobs : మంచి ఉద్యోగం, మెరుగైన వేతనం, బంగారు భవిష్యత్తునిచ్చే బ్లూ కాలర్, గ్రే కాలర్ ఉద్యోగాల కోసం స్వస్థలాల నుంచి వలస వెళ్తున్న మహిళలు, ఫ్రెషర్స్ సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. 2025 జనవరి - ఏప్రిల్ నాటితో పోలిస్తే, 2026 జనవరి - ఏప్రిల్లో బ్లూ కాలర్, గ్రే కాలర్ ఉద్యోగాల కోసం వలస వెళ్లిన మహిళలు, ఫ్రెషర్స్ సంఖ్య 31.4 శాతం మేర పెరిగింది. స్వస్థలాలకు దూరంగా ఇతరత్రా నగరాలలోని ఈ రెండు కేటగిరీల ఉద్యోగాల కోసం 2025 జనవరి - ఏప్రిల్లో 65 లక్షల మందే అప్లై చేయగా, 2026 జనవరి - ఏప్రిల్లో ఏకంగా 86 లక్షల మంది దరఖాస్తు చేశారు. ఈవివరాలతో బ్లూ, గ్రే కాలర్ ఉద్యోగాల భర్తీ సంస్థ 'వర్క్ ఇండియా' ఒక నివేదికను విడుదల చేసింది. బ్లూ కాలర్ ఉద్యోగం అంటే శారీరక శ్రమతో కూడినది. ఈ పనులను ఫ్యాక్టరీలు, నిర్మాణ రంగాలు, మైదానాల్లో చేస్తారు. గ్రే కాలర్ ఉద్యోగం అంటే వైట్ కాలర్, బ్లూ కాలర్ రంగాల కలయికతో కూడిన పని. ఆఫీసు పనులతో పాటు శారీరక శ్రమతోనే కూడిన జాబ్స్ ఇందులో భాగంగా ఉంటాయి.