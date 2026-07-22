ETV Bharat / bharat

వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన ఖైదీలు- ఓపెన్ జైలులోనే పందిరి వేసి పెళ్లి

పెళ్లికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన హైకోర్టు- అతిథుల మధ్య వివాహ బంధంతో ఒక్కటైనా మూలారామ్​, సీమ అనే ఖైదీలు

Prisoners Marriage In Jail
Prisoners Marriage In Jail (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Prisoners Marriage In Jail : నేరాలకు పాల్పడి జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న ఇద్దరు ఖైదీలు బుధవారం వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. రాజస్థాన్​ హైకోర్టు అనుమతితో ఈ ఇద్దరు ఖైదీలు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదవండి.

బుధవారం మండోర్ ఓపెన్​ జైలు ప్రాంగణంలో హత్య కేసుల్లో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న మూలారామ్​, సీమ అనే ఖైదీలు మేళతాళాలతో, బంధుమిత్రులు, పోలీసుల సమక్షంలో సంప్రదాయబద్ధంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. వరుడు మూలారామ్ ఉంటున్న క్వార్టర్స్​లోనే ఈ వివాహ తంతు జరిపించారు. అక్కడ పోలీసులు ఒక చిన్న పందిరి వేయించారు. మేళతాళాలతో మూలారామ్​ 'తోరణం' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత పెళ్లికూతరు సీమ తల్లిదండ్రుల స్థానంలో నిలిచిన రాధాకిషన్, ఆయన భార్య పెళ్లికొడుకు కుటుంబ సభ్యులకు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం పురోహితుల మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య మూలారామ్​, సీమలు వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ విధంగా ఇద్దరు ఖైదీలు పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అనివార్య పరిస్థితుల్లో నేరాలకు పాల్పడి, శిక్ష అనుభవించిన తర్వాత, తిరిగి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోవాలనుకునే ఖైదీలకు ఇది మంచి అవకాశమని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.

Prisoners Marriage In Jail
పెళ్లికూతురు సీమ (ETV Bharat)

ఫ్లాష్​బ్యాక్​
రాజస్థాన్‌లోని నాగౌర్ జిల్లాకు చెందిన మూలారామ్​ది వ్యవసాయ కుటుంబం. అతనికి పొరుగింటి వారితో చాలా కాలంగా భూవివాదం ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, 2017లో ఒకరోజు మూలారామ్​ తన పొరుగింటి యువకుడిని మోటార్‌సైకిల్‌పై తీసుకెళ్లాడు. ఆ తర్వాత ఆ యువకుడి మృతదేహం ఓ నీటి తొట్టిలో లభించింది. ఈ కేసును విచారణ చేసిన న్యాయస్థానం 2023 ఆగస్టులో మూలారామ్‌ను దోషిగా తేల్చి జీవిత ఖైదు విధించింది. దీనితో అతడిని జోధ్‌పుర్ సమీపంలోని మండోర్ ఓపెన్ జైలు క్యాంప్‌కు తరలించారు. గత రెండేళ్లుగా ఆ క్యాంప్‌లో మూలారామ్ ఖైదీల సర్పంచ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు.

భర్తను హత్య చేసిన సీమ
మరోవైపు సీమా ఘడ్సే అనే మహిళ, 2016లో జోధ్‌పుర్‌లోని ఘంటాఘర్ ప్రాంతానికి చెందిన కౌశల్‌రాజ్ అరోరాను పెళ్లి చేసుకుంది. కానీ ఆమెకు ఆ పెళ్లి ఇష్టం లేదు. దీంతో పెళ్లైన రెండు నెలలకే తన భర్తను హత్య చేసింది. నిద్రిస్తున్న భర్త చేతుల నరాలను పదునైన ఆయుధంతో కోసి దారణంగా చంపేసింది. మొదట ఇంట్లోకి దొంగ చొరబడి తన భర్తను హత్యచేశాడని పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ పోలీసుల దర్యాప్తులో అసలు విషయం బయటపడింది. దీంతో 2019లో న్యాయస్థానం ఆమెను దోషిగా తేల్చి జీవిత ఖైదు విధించింది.

Prisoners Marriage In Jail
మూలా రామ్ క్వర్టర్​ (ETV Bharat)

జైలులో ప్రేమ, పెళ్లి
జైలులో మూలారామ్, సీమాకు మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. తర్వాత అది ప్రేమగా మారింది. దీనితో కలిసి జీవించాలని ఇద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రస్తుతం సీమా 40 రోజుల పెరోల్‌పై బయట ఉంది. దీనితో మూలారామ్ తరఫు న్యాయవాది కలురామ్ భాటి రాజస్థాన్​ హైకోర్టును ఆశ్రయించి వారి పెళ్లికి అనుమతి కోరారు. ఈ పెళ్లి ఇద్దరు ఖైదీల పునరావాసం, సంస్కరణ ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయన అన్నారు. కుటుంబ జీవితం గడిపే అవకాశం కల్పించడం వల్ల, వారు తిరిగి సమాజంలో కలిసిపోయే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని వాదించారు. ఖైదీలకు కూడా వివాహం చేసుకునే హక్కు, కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కు ఉందని గతంలో హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులను ఆయన ప్రస్తావించారు.

దీనితో ఆ ఇద్దరు జీవిత ఖైదీల పెళ్లికి రాజస్థాన్ హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. వివాహం అనేది ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్న ప్రాథమిక హక్కు అని, జైలు ఖైదీలకు ఆ హక్కును నిరాకరించలేమని స్పష్టం చేసింది. పరస్పర అంగీకారంతో ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటే, చట్టం వారికి ఆ అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని వ్యాఖ్యానించింది. చట్టబద్ధమైన నిబంధనలకు అనుగుణంగా రాజస్థాన్‌లోని ఓపెన్ జైలులో వారి వివాహం నిర్వహించుకోవచ్చని ఆదేశించింది. ఈ వేడుకకు ఇరువైపుల కుటుంబ సభ్యులు, అతిథులు కలిపి గరిష్ఠంగా 21 మంది, ఒక పూజారి హాజరుకావచ్చని పేర్కొంది. అవసరమైతే అతిథుల సంఖ్య పెంచే అంశాన్ని జైలు అధికారులు పరిశీలించవచ్చని స్పష్టం చేసింది. పెళ్లి తేదీని ముందుగానే జైలు అధికారులకు తెలియజేయాలని, వేడుకకు సంబంధించిన మొత్తం ఖర్చును మూలారామే భరించాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. దీనితో తాజాగా ఆ ఖైదీల జంట వివాహ బంధంతో ఒక్కటైంది.

నీట్ పరీక్షను పూర్తిగా రద్దు చేయడమే ఏకైక పరిష్కారం : దిల్లీలోని నిరసనలకు మద్దతు ప్రకటించిన సీఎం విజయ్​

నీట్​పై చర్చకు విపక్షాలు పట్టు- ప్రభుత్వం నిరాకరించడం వల్లే రాజ్యసభలో ప్రతిష్టంభనన్న జైరాం రమేశ్

TAGGED:

MOOLARAM WEDS SEEMA
TWO LIFE CONVICTS GOT MARRIED
DRUMS PLAYED IN JODHPUR OPEN JAIL
TWO WERE IN LIVE IN RELATIONSHIP
PRISONERS MARRIAGE IN JAIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.