పాక్​కు కొత్త ఇమేజ్​- మోదీ విదేశాంగ విధానానికి భారీ ఎదురుదెబ్బ: శాంతి చర్చలపై కాంగ్రెస్

అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల్లో పాకిస్థాన్ కీలక పాత్రపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు- పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునీర్‌కు ట్రంప్ మద్దతు ఉందని ఆరోపణ- మోదీ ప్రభుత్వ విదేశాంగ వ్యూహం పూర్తిగా విఫలమైందని వ్యాఖ్యలు

Congress Slams PM Modi
Congress general secretary in-charge communications Jairam Ramesh (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 10:32 AM IST

Congress Slams PM Modi : అమెరికా- ఇరాన్ శాంతి చర్చల్లో పాకిస్థాన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విదేశాంగ విధానంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. ఈ పరిణామాలు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర విదేశాంగ వ్యూహానికి భారీ ఎదురుదెబ్బగా నిలిచాయని పేర్కొంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​నకు పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్​ అసీం మునీర్​ దగ్గరవడం ఆందోళనకరమని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ అన్నారు. ఇది దేశ విదేశాంగ ప్రయోజనాలకు నష్టం కలిగించే అంశమని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

ఒకప్పుడు విదేశాంగ మంత్రి పేర్కొన్న దలాల్ దేశం ఇప్పుడు అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చలకు వేదికగా నిలవడం విచిత్రమని జైరాం రమేశ్ వ్యాఖ్యానించారు. ఏప్రిల్ 11, 12 తేదీల్లో ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగిన తొలి దశ చర్చలు ఎలాంటి ఒప్పందం లేకుండానే ముగిసినా, మరో విడత చర్చలు జరగనున్నట్లు అమెరికా ప్రకటించడం గమనార్హమన్నారు. మొదటి దశ చర్చల అనంతరం సౌదీ అరేబియా, ఖతార్ దేశాల నుంచి 6 బిలియన్ డాలర్లు రుణంగా పాకిస్థాన్​ తీసుకుందని అన్నారు. యూఏఈ నుంచి తీసుకున్న 3.5 బిలియన్ డాలర్ల అప్పును చెల్లించడంతో పాటు 1.43 బిలియన్ డాలర్ల యూరోబాండ్ బకాయిలను తీర్చిందని పేర్కొన్నారు. పాకిస్తాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి క్లిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా కీలక దౌత్య పాత్ర పోషించడం ఆశ్చర్యకరమన్నారు.

'భారత్​కు తీవ్రమైన ఎదురుదెబ్బ'
గతంలో ఒసామా బిన్ లాడెన్ వంటి ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పించిన చరిత్ర పాక్​కు ఉందని జైరాం రమేశ్​ అన్నారు. అంతేకాకుండా, అఫ్గానిస్థాన్​లో డ్రగ్ రిహాబిలిటేషన్ కేంద్రాలపై దాడులు జరిపిన దేశంగా పేరొందిందని చెప్పారు. ఇక ఇటీవల పహల్గాం ఉగ్రదాడికి కూడా కారణమైందని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ అంతర్జాతీయ వేదికపై కీలక పాత్ర పోషించడం మోదీ విదేశాంగ వైఫల్యాన్ని చూపుతుందని జైరాం రమేశ్​ విమర్శించారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ఆజ్యం పోసి, రెచ్చగొట్టే, ఉద్రేకపూరిత వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆర్మీ చీఫ్​ అసీం మునీర్, అధ్యక్షుడు ట్రంప్​నకు దగ్గరవడం భారత్​కు తీవ్రమైన ఎదురుదెబ్బ అని అన్నారు. ట్రంప్‌నకు దగ్గరగా ఉండే వర్గాలను పాకిస్థాన్ సమర్థంగా ప్రభావితం చేస్తోందని, భారత్ మాత్రం ఈ విషయంలో వెనుకబడిందని విమర్శించింది.

'ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు'
మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ హయాంలో 2008 ముంబయి ఉగ్రదాడుల తర్వాత పాకిస్థాన్​ను అంతర్జాతీయంగా ఒంటరిగా నిలబెట్టగలిగామని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదని అన్నారు. మోదీ ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ దౌత్య విధానాలు పాకిస్థాన్​ను ఒంటరిగా చేయడంలో విఫలమయ్యాయని విమర్శించారు. ఈ పరిణామాలన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని భారత్ తన విదేశాంగ విధానాన్ని పూర్తిగా పునర్విమర్శించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి ఆ మార్పులు తీసుకురావడానికి సామర్థ్యం లేదని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఇక అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరిగి తొలి విడతలో ఎలాంటి ఫలితం లేకపోయినా, ఇప్పుడు రెండో దశ చర్చలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ విషయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వయంగా ప్రకటించారు. చర్చలు జరిపేందుకు తమ బృందం పాక్​కు వెళ్తుందని చెప్పారు. రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ కూడా ఈ నెల 22తో ముగియనుంది. దీంతో ఈ చర్చల్లో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని పొడిగించే అవకాశాలపై ఆశలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే ఇరాన్ నుంచి ఇంకా అధికారిక ధృవీకరణ రాలేదు. ఏది ఏమైనా అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో పాకిస్థాన్ దౌత్య పాత్ర పెరగడం, భారత్ విదేశాంగ విధానంపై చర్చకు దారితీస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ విమర్శలు ఈ అంశాన్ని మరింత ప్రాధాన్యతతో ముందుకు తీసుకువచ్చాయి.

