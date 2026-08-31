దేశంలో మళ్లీ వరుణుడి బీభత్సం- తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్షాల హెచ్చరిక- ఎప్పటి వరకు?
ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 5 వరకు పలు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు- బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం, చురుగ్గా నైరుతి రుతుపవనాలు- మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లొద్దని ఐఎండీ హెచ్చరిక
Published : August 31, 2026 at 1:18 PM IST
Rains In India South West Monsoon : దేశవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతపవనాలు మరోసారి చురుగ్గా మారాయి. ఆగస్టు 31వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, రుతుపవన ద్రోణి, అరేబియా సముద్రం నుంచి వీస్తున్న తేమతో కూడిన గాలుల ప్రభావంతో దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. తూర్పు, ఉత్తర భారతంతోపాటు పశ్చిమ కనుమల ప్రాంతాల్లోనూ వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
ఉత్తర భారతంలో వర్షాలు
దిల్లీ, హరియాణా, చండీగఢ్, పంజాబ్, పశ్చిమ ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో ఆగస్టు 31వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తూర్పు ఉత్తర్ప్రదేశ్లో సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి 5వ తేదీ వరకు విస్తారంగా వర్షాలు పడొచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పశ్చిమ రాజస్థాన్లో సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ నుంచి 5వ తేదీ వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. హిమాలయ ప్రాంతాల్లో వర్షాలతోపాటు కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.
ఉత్తరాఖండ్లోని అల్మోరా, చమోలీ, రుద్రప్రయాగ్, హరిద్వార్, నైనితాల్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఆగస్టు 31వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన వరకు వర్షాలు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వాతావరణం ఉండొచ్చని అధికారులు హెచ్చరించారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగనుంది. శిమ్లా సహా పలు ప్రాంతాల్లో సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. జమ్ముకశ్మీర్లోని రాజౌరీ, బారాముల్లా, కుప్వారా తదితర ప్రాంతాల్లో కూడా ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది. కొండప్రాంతాల్లో వరుసగా వర్షాలు కురిస్తే నేల బలహీనమై కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక వరదలు, రహదారుల మూసివేత వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Extremely heavy rainfall observed at isolated places over Chhattisgarh; Very heavy rainfall over Assam & Meghalaya, Bihar, East Uttar Pradesh, Jharkhand, West Uttar Pradesh and Odisha; Heavy rainfall over Gangetic West Bengal, Himachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram &… pic.twitter.com/I3myJdjRS9— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 31, 2026
దక్షిణాదిలో కూడా వర్షాలు
దక్షిణ భారతంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షాలు కురవనున్నాయి. కోస్తాంధ్ర, యానాం, రాయలసీమ, ఉత్తర- దక్షిణ కర్ణాటక, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకాల్, తెలంగాణలోని సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన వరకు అక్కడకక్కడా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. కేరళ, మహే, లక్షద్వీప్లో వారమంతా విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మధ్య భారతంలో భారీ వర్షాలు
మధ్య భారతంపై కూడా వర్ష ప్రభావం కొనసాగనుంది. పశ్చిమ మధ్యప్రదేశ్లో సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తూర్పు మధ్యప్రదేశ్, విదర్భ ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షాలు పడొచ్చని ఐఎండీ తెలిపింది. ఛత్తీస్గఢ్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉండటంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. మండ్లా, సత్నాలోని చిత్రకూట్ ప్రాంతాల్లో వరద పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
తూర్పు భారత్లో వానల జోరు
రానున్న రోజుల్లో భారీ వర్షాలకు తూర్పు భారత్ ప్రధాన కేంద్రంగా మారనుంది. ఒడిశాలో ఆగస్టు 31వ తేదీన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఝార్ఖండ్లో సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ వరకు విస్తారంగా వర్షాలు పడొచ్చు. బిహార్లో సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి 5వ తేదీ వరకు వర్షాలు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంగా పరివాహక బంగాల్లో సెప్టెంబర్ 5వరకు వానలు కొనసాగే ఛాన్స్ ఉంది. సిక్కింలో సెప్టెంబర్ 2 వరకు వర్షాలు పడొచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో కూడా వానలే
ఈశాన్య భారత్లో కూడా రానున్న రోజుల్లో తడి వాతావరణం కొనసాగనుంది. అరుణాచల్ప్రదేశ్, అసోం, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, మణిపుర్, మిజోరం, త్రిపురలో విస్తారంగా వర్శాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆగస్టు 31వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ వరకు పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడొచ్చు.
పశ్చిమ భారత్లో ఇలా!
కొంకణ్, గోవా ప్రాంతాల్లో ఆగస్టు 31వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ వరకు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మధ్య మహారాష్ట్రలో సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ నుంచి 5వ తేదీ వరకు వానలు పడొచ్చు. కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు పడొచ్చు. అయితే గుజరాత్లో వర్షపాతం మాత్రం అసమానంగా ఉంది. రాష్ట్రంలోని 34 జిల్లాల్లో 11 జిల్లాలు దాదాపు 50 నుంచి 51 శాతం వర్షపాతం లోటును ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఆగస్టులో గుజరాత్కు 96.5 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. నాలుగు రుతుపవన నెలల్లో ఇదే అత్యధికమైనప్పటికీ, ఇటీవలి సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఆగస్టు వర్షపాతం తక్కువగానే ఉంది.
మత్స్యకారులకు హెచ్చరిక
బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్రంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. తమిళనాడు తీరం, గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, శ్రీలంక పరిసరాలు, అండమాన్ సముద్రం, పశ్చిమ బంగాల్ తీర ప్రాంతాల్లో అలలు ఉధృతంగా ఉండొచ్చని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
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