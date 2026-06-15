అమెరికా, ఇరాన్ డీల్- మోదీ ఏమన్నారంటే?
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఒక అంగీకారానికి వచ్చిన అమెరికా, ఇరాన్- స్వాగతించిన ప్రధాని మోదీ
Modi (ANI)
Published : June 15, 2026 at 2:13 PM IST
Modi On America Iran Peace Deal : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అమెరికా, ఇరాన్లు ఒక అంగీకారానికి రావడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. ఈ ఘర్షణలు ఓ కొలిక్కి రావడాన్ని మోదీ స్వాగతించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అంతరాయానికి, అనేక దేశాల్లో ప్రాణనష్టానికి ఈ యుద్ధాలు కారణమయ్యాయని అన్నారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతి, స్థిరత్వాలను పునరుద్ధరించడంలో, స్వేచ్ఛా నౌకాయానం, వాణిజ్యానికి భరోసా కల్పించడంలో ఈ పరిణామం సాయపడుతుందని భారత్ విశ్వస్తోందన్నారు.