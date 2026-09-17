76కిలోల బూందీతో కేక్- 5 అడుగుల మైనపు విగ్రహం- ఘనంగా ప్రధాని మోదీ పుట్టినరోజు వేడుకలు
దోతీ, పంజాబీతో బెంగాలీ సంస్కృతి ప్రతిబింబించేలా మోదీ విగ్రహ రూపకల్పన- హరిద్వార్లో 76 కిలోల బూందీ కేక్తో వేడుకలు- వారణాసిలో 'మోదీ జెన్ జెడ్ బ్లడ్ స్క్వాడ్' ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం
Published : September 17, 2026 at 8:19 PM IST
PM Modi Birthday Celebrations : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని ప్రజలు దేశవ్యాప్తంగా పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బంగాల్కు చెందిన ప్రముఖ మైనపు శిల్పి సుశాంత్ రాయ్ ప్రత్యేకంగా ప్రధాని మోదీ మైనపు విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. 5 అడుగుల 7 అంగుళాల ఎత్తుతో ఈ విగ్రహాన్ని సజీవ రూపంలో తీర్చిదిద్దారు. బెంగాలీ సంస్కృతికి ప్రతీకగా నిలిచేలా ఈ విగ్రహంలో ప్రధాని మోదీ పూర్తిగా సాంప్రదాయమైన దోతీ, పంజాబీ ధరించి దర్శనమిస్తారు. ఈ విగ్రహ రూపకల్పన కోసం శిల్పి సుశాంత్ రాయ్ ప్రత్యేకమైన మైనం, సహజమైన రంగులు, మానవ హావభావాలను ప్రతిబింబించేలా తయారు చేశారు. నెలరోజుల పాటు శ్రమించి తయారుచేసిన ప్రధాని మోదీ విగ్రహం ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
"చాలా ఏళ్ల క్రితం, నేను జైపుర్లోని ఒక మ్యూజియం కోసం నరేంద్ర మోదీ విగ్రహాన్ని తయారు చేశాను. కానీ అది ప్రజలకు కనిపించదు. అందుకే మరొకటి తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఆయన పుట్టినరోజున నరేంద్ర మోదీకి స్వయంగా దీనిని అందించాలని ఆశించాను. ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందించడానికి రెండు నెలల సమయం పట్టింది. కానీ ఆయనకు నేరుగా అందించే అవకాశం నాకు దక్కలేదు. ఆవిష్కరణ కోసం విగ్రహాన్ని కోల్కతాకు తీసుకువెళతారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు షమిక్ భట్టాచార్య నాకు తెలిపారు. దాని ప్రకారం, నేను విగ్రహాన్ని కోల్కతాకు తరలిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత అది ఎక్కడికి వెళ్తుందో నాకు తెలియదు."
- శిల్పి సుశాంత్ రాయ్
దూరం నుంచి చూసి విగ్రహం
సాధారణంగా ఏదైనా వ్యక్తి మైనపు విగ్రహాన్ని రూపొందించేటప్పుడు కచ్చితమైన కొలతల కోసం ఆ వ్యక్తిని ప్రత్యక్షంగా చూడాల్సి ఉంటుందని సుశాంత్ రాయ్ తెలిపారు. అయితే ప్రధాని మోదీ అసన్సోల్ పర్యటనకు వచ్చిన సమయంలో తాను ఆయన్ను దూరం నుంచి చూసినట్లు చెప్పారు. మిగిలిన వివరాల కోసం మోదీ ఛాయాచిత్రాలను పరిశీలించడంతో పాటు వివిధ వనరుల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించినట్లు తెలిపారు. వాటి ఆధారంగా విగ్రహం కొలతలను నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు. మోదీ ఎత్తు, శారీరక ఆకృతిని సాధ్యమైనంత యథాతథంగా ప్రతిబింబించేలా విగ్రహాన్ని రూపొందించినట్లు వెల్లడించారు.
76 కిలోల బూందీతో కేక్
కేవలం కోల్కతాలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కూడా మోదీ పుట్టినరోజు వేడుకలు ప్రజలు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటున్నారు. పవిత్ర నగరమైన హరిద్వార్లో కూడా పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. హరిద్వార్లోని మిశ్రీ మఠంలో, సాధువులు, సన్యాసులు ప్రధాన మంత్రి పుట్టినరోజును 'మానవ సేవా దినం'గా జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు 76 కిలోల బూందీతో చేసిన కేక్ను కోసి, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ దీర్ఘాయుష్షు కోసం ప్రార్థించారు.
ఈ సందర్భంగా అఖడా పరిషత్ జాతీయ మీడియా సమన్వయకర్త, నయా అఖడా మహా మండలేశ్వర్ కరౌలి శంకర్ మహారాజ్ ప్రధాని మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మోదీ నాయకత్వంలో సమాజంలోని అన్ని వర్గాల అభ్యున్నతికి కృషి జరుగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. సనాతన ధర్మానికి మోదీ చేసిన కృషి అపూర్వమని, అయోధ్యలో రామమందిర నిర్మాణం ఇందుకు ఉదాహరణ అని అన్నారు. ఎలాంటి రక్తపాతం, ఘర్షణ లేకుండా రామమందిర నిర్మాణం పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అయోధ్య రామమందిరాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సేవా కార్యక్రమాలు
ఒడిశాలోని పూరీలో ఉన్న బడా అఖాడా మఠానికి చెందిన 'కరోబారీ మహంత్' మహంత్ గోవింద్ దాస్ మహారాజ్ కూడా మోదీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. సేవా కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో సాధువుల సమాజం కూడా తన వంతు పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపారు. నిరుపేదలకు సహాయం చేయడం, సేవ చేయడం, వారి సంక్షేమానికి కృషి చేసే కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. అలాగే హరిద్వార్లోని ప్రసిద్ధ మా మన్సా దేవి ఆలయంలో మోదీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, యజ్ఞ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
వారణాసిలో జెన్ జెడ్ రక్తదానం
ఉత్తరప్రదేశ్లోనూ మోదీ పుట్టున రోజు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. అత్యోదయ పరిషత్ జెన్ జెడ్ వింగ్ వారణాసిలో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. 'మోదీ జెన్ జెడ్ బ్లడ్ స్క్వాడ్' కార్యక్రమాంలో పెద్ద సంఖ్యలో యువత పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం లహురాబిర్లోని ఐఎంఏ భవనంలో జరిగింది. ఇందులో పాల్గొన్న వారిలో చాలా మంది 18 నుంచి 22 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
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