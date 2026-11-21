గత 12 ఏళ్లలో 50 కోట్ల మంది పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారు: ప్రధాని మోదీ
Modi Visited IIT Kharagpur : ఐఐటీ ఖరగ్పుర్ వజ్రోత్సవాల్లో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. అక్కడ 75 ఏళ్ల ప్రస్థానానికి గుర్తుగా ప్రత్యేక స్మారక నాణేన్ని ఆవిష్కరించారు.
Published : November 21, 2026 at 12:53 PM IST
ఆలోచనల్లోని హద్దులను చెరిపేస్తేనే, దేశం తన అసలైన సామర్థ్యాన్ని గ్రహించగలదని, కొత్త అవకాశాలను సృష్టించి పేదలను సాధికారులను చేయగలదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. గత 12 ఏళ్లలో భారత్ దీనిని చేసి చూపించిందని పేర్కొన్నారు. ఐఐటీ ఖరగ్పుర్ వజ్రోత్సవాల్లో పాల్గొన్న ప్రధాని 75 ఏళ్ల ప్రస్థానానికి గుర్తుగా ప్రత్యేక స్మారక నాణేన్ని ఆవిష్కరించారు. ఒకప్పుడు స్వాతంత్య్ర సమరయోధులను బంధించిన నిర్బంధ శిబిరంగా ఉన్న ఈ ప్రాంగణం ఇవాళ ఆకాంక్ష నుంచి ఆత్మనిర్భరత వైపు సాగుతున్న దేశ ప్రయాణానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోందని కొనియాడారు. అడ్డంకులను తొలగించి పేదలకు సాధికారత కల్పించేందుకు తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదిక ప్రకారం గత 12 ఏళ్లలో దాదాపు 50 కోట్ల మంది పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారని చెప్పారు. దేశ దృక్పథంలో, ఆలోచనా విధానంలో వచ్చిన మార్పు వల్లే ఈ ఫలితం సాధ్యమైందన్నారు.
"పరిమితులను అధిగమించండి. అవకాశాలను ఆవిష్కరించండి అని భారతదేశం గట్టిగా, స్పష్టంగా ప్రకటించింది. 20 ఏళ్ల క్రితం వరకు మన దేశంలో పేదరికాన్ని ఒక శాశ్వత సమస్యగా పరిగణించేవారు. ఐదు దశాబ్దాల క్రితం, ఎర్రకోట ప్రాంగణం నుంచి పేదరిక నిర్మూలన నినాదాలు వినిపించాయి. అయినప్పటికీ, విధానపరమైన చర్యలు తీసుకునే సమయం వచ్చినప్పుడల్లా, వ్యవస్థ మొత్తం ఆ విషయాన్ని ఫైళ్లలో పాతిపెట్టేసేది. ఎందుకంటే, ముఖ్యంగా మన జనాభా పరిమాణానికి అనుగుణంగా చూస్తే, పేదరికాన్ని ఎప్పటికీ నిర్మూలించలేమనే మనస్తత్వం అప్పట్లో ప్రబలంగా ఉండేది. పేదరికాన్ని నిజంగా నిర్మూలించడానికి సరైన విధానాలను అమలు చేయడానికి కూడా ఎవరూ సాహసించలేదు."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
మరుగుదొడ్ల నిర్మాణంపై విమర్శలు ఎదుర్కొన్నా
తొలిసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎర్రకోట నుంచి చేసిన ప్రసంగాన్ని మోదీ గుర్తుచేసుకున్నారు. పేదల కోసం మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తానని ప్రకటించినప్పుడు విమర్శలు ఎదుర్కొన్నానని చెప్పారు. మరుగుదొడ్ల గురించి ప్రధానమంత్రి మాట్లాడటమేంటని పార్లమెంటులో కొందరు ఎగతాళి చేశారని తెలిపారు. అయితే పేదలకు, ముఖ్యంగా మహిళలకు, తల్లులకు మరుగుదొడ్లు ఎంత అవసరమో విమర్శించినవారు గుర్తించలేకపోయారని అన్నారు. గత 12 ఏళ్లుగా ప్రజల ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చేందుకు తమ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని చెప్పారు. అధికారాన్ని ప్రజల సాధికారతకు ఉపయోగించడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
దేశమే ప్రథమం కావాలి
ఐఐటీ ఖరగ్పుర్ విద్యార్థులు, పూర్వ విద్యార్థులు దేశమే ప్రథమం అనే ఆలోచనతో ముందుకు సాగాలని ప్రధాని సూచించారు. వారి కృషి దేశ అభివృద్ధికి ఉపయోగపడటంతో పాటు, వ్యక్తిగతంగా కొత్త అవకాశాలను సృష్టించుకోవడానికి దోహదపడాలని ఆకాంక్షించారు. గత 75 ఏళ్లుగా ఈ సంస్థ అద్భుతమైన సేవలు అందించిందని ప్రశంసించారు. ఐఐటీ ఖరగ్పుర్ వందో వార్షికోత్సవం అభివృద్ధి చెందిన భారత్లో జరగాలనే లక్ష్యంతో పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
యువతకు అందుబాటులోకి అంతరిక్ష రంగం
భారత అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేటు సంస్థలు, స్టార్టప్లకు అవకాశాలు కల్పిస్తున్నామని మోదీ తెలిపారు. గతంలో ప్రభుత్వ సంస్థలకే పరిమితమైన ఈ రంగాన్ని యువతకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామని చెప్పారు. ఐఐటీ ఖరగ్పుర్ పూర్వ విద్యార్థి పవన్ కుమార్ చందన స్థాపించిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థను ఉదాహరణగా ప్రస్తావించారు. భారత్ తొలి ప్రైవేటు రాకెట్ను అభివృద్ధి చేసి ప్రయోగించిన ఘనత ఈ సంస్థకు దక్కిందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అనేక అంతరిక్ష స్టార్టప్లు దేశ అంతరిక్ష కార్యక్రమానికి కొత్త ఊపునిస్తున్నాయని చెప్పారు.
సెమీకండక్టర్ రంగంలోనూ పురోగతి
సెమీకండక్టర్ తయారీలో భారత్ సాధిస్తున్న పురోగతిని కూడా ప్రధాని వివరించారు. సుమారు 50 ఏళ్ల క్రితం ఒక కంపెనీ సెమీకండక్టర్ల తయారీ కోసం భారత్ను సంప్రదించినప్పటికీ, అప్పట్లో ఆ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించారని గుర్తుచేశారు. దీంతో దేశం కీలకమైన అవకాశాన్ని కోల్పోయిందన్నారు. తాము సెమీకండక్టర్ మిషన్ను ప్రారంభించినప్పుడు ఇప్పటికే ఆలస్యమైందని కొందరు విమర్శించారని, అయినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గకుండా ముందుకు సాగామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం భారత్ చిప్ల ఎగుమతులు ప్రారంభించిందని పేర్కొన్నారు. ఒకప్పుడు అసాధ్యమని భావించిన పనులను ఇప్పుడు సాధ్యం చేస్తున్నామని అన్నారు.
పరిమిత విశ్వాసాలను అధిగమించాలి
వ్యక్తులు తమ కలలకు, ప్రతిభకు తామే హద్దులు విధించుకోవడాన్ని మోదీ 'పరిమిత విశ్వాసాలు'గా అభివర్ణించారు. ఇలాంటి ఆలోచనలు వ్యక్తుల ఎదుగుదలతో పాటు దేశ సామర్థ్యాన్ని కూడా పరిమితం చేస్తాయని అన్నారు. మన ఆలోచనల పరిధినే ప్రపంచపు పరిధిగా భావించకూడదని సూచించారు. స్తబ్ధమైన ఆలోచనా విధానంతో ఉంటే కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోలేమని చెప్పారు. ఒక దేశం తన ఆలోచనల హద్దులను అధిగమించినప్పుడే నిజమైన సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి అభివృద్ధి దిశగా సాగుతుందని వివరించారు. గత కొన్నేళ్లుగా భారత్ సాధిస్తున్న పురోగతి దీనికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు.
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