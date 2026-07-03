మోదీ 3 దేశాల టూర్ ఖరారు- 40ఏళ్లలో తొలిసారి న్యూజిలాండ్లో పర్యటన
జులై 6 నుంచి 11 వరకు ప్రధాని మోదీ విదేశీ పర్యటన- ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లలో పర్యటించనున్న పీఎం
Published : July 3, 2026 at 7:50 PM IST
PM Modi Upcoming Tour Details : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ నెల 6 నుంచి 11 వరకు ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లో పర్యటించనున్నారు. ఈ 3 దేశాలతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకునే దిశగా మోదీ ఈ పర్యటన చేయనున్నారని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ తొలుత ఇండోనేషియా వెళ్తారు. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తారు. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో మోదీ ప్రధాన కార్యక్రమాలన్నీ మెల్బోర్న్ నగరంలో జరగనున్నాయి. చివరిగా ఆయన న్యూజిలాండ్ సందర్శనతో మూడు దేశాల పర్యటన ముగుస్తుంది. దాదాపు 40 ఏళ్ల తర్వాత భారత ప్రధాని న్యూజిలాండ్లో పర్యటించనున్నారు. అందుకే ఈ పర్యటన అత్యంత ప్రత్యేకమని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వచ్చే వారం తమ దేశానికి రానున్నారని న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ అంతకుముందు రోజు ఎక్స్ మాధ్యమంలో ప్రకటించారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో భారత్ ఒకటని లక్సన్ కొనియాడారు. న్యూజిలాండ్ ఆర్థిక శ్రేయస్సుకు భారత్ ఎంతో ముఖ్యమైనదని పేర్కొన్నారు.