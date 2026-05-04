బీజేపీకి విజయాన్ని అందించి- ప్రజలు భారత రాజ్యాంగాన్ని గెలిపించారు: ప్రధాని మోదీ
పంచెకట్టులో పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయానికి వచ్చిన ప్రధాని మోదీ- వేదికపై నితిన్ నబీన్, అమిత్ షా, రాజ్నాథ్సింగ్, నడ్డా- నితిన్ నబీన్ను సన్మానించిన ప్రధాని మోదీ
Published : May 4, 2026 at 7:35 PM IST
Modi On BJP Victory : బంగాల్, అసోం, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి విజయం సాధించడంపై ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇవాళ బీజేపీకి చరిత్రాత్మక దినమని, దేశ ప్రజలకు నిజమైన భరోసా ఇచ్చిన రోజని పేర్కొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా పార్టీ కార్యకర్తలంతా ఉత్సాహంగా ఉన్నారని, విజయానికి తగిన విధంగా సంబరాలు చేసుకుంటున్నారని అన్నారు.
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " these were the first assembly elections since bjp president nitin nabin assumed the presidency. the guidance provided to every party worker during these elections proved invaluable in this victory." pic.twitter.com/weDeu5Gwat— ANI (@ANI) May 4, 2026
"బంగాల్, అసోం, పుదుచ్చేరి ప్రజలకు ధన్యవాదాలు. మీరు కమలాన్ని వికసింపజేశారు. మాకు అద్భుత విజయం కట్టబెట్టారు. అంతేకాదు మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, నాగాలాండ్, త్రిపుర ఉపఎన్నికల్లోనూ మాకే పట్టం కట్టారు. భారత్ను ప్రజాస్వామ్య మాతృకగా ఎందుకు పిలుస్తారో ప్రజలు ఈ విధంగా నిరూపించారు. నాలుగు రాష్ట్రాల, కేంద్రపాలిత ప్రాంత ప్రజల భారత రాజ్యాంగాన్ని గెలిపించారు. బంగాల్లో 93 శాతం పోలింగ్తో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. గతేడాది బిహార్ ఎన్నికల వేళ నేను ప్రజలకు పిలుపునిచ్చా. గంగోత్రి నుంచి గంగాసాగర్ వరకు కమలం వికసిస్తుందని చెప్పాను. ఇప్పుడు గంగానది ప్రవహించే ఉత్తరాఖండ్ నుంచి బంగాల్ వరకు అన్నీ నెగ్గాం."
- ప్రధాని మోదీ
కాంగ్రెస్కు ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పారు!
2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా బంగాల్, అసోం, పుదుచ్చేరిలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ విజయం సాధించడంపై బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇదో చారిత్రక సమయమని, ఇది బీజేపీ గర్వించదగిన విజయమని అన్నారు. ఈ విజయానికి కారణమైన ప్రతిఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. భవిష్యత్లో దక్షిణ భారతదేశంలోనూ బీజేపీ ఘనవిజయాలు సాధిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత సాధారణమైనప్పటికీ, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో అలాంటిదేమీ కనిపించదన్నారు. ఇది తాము అందించే సుపరిపాలనకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. మోదీ ప్రభుత్వ పథకాలు, కార్యక్రమాల వల్లే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి విజయం సాధించిందని నబీన్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు మహిళా రిజర్వేషన్లను వ్యతిరేకించి, బిల్లును ఓడించిన కాంగ్రెస్కు, రాహుల్కు ప్రజలు సరైన గుణపాఠం చెప్పారని ఎద్దేవా చేశారు.
