ఓట్ల చోరీ విషయంలో మోదీ, అమిత్ షా ఎక్కడికెళ్లినా దొరికిపోతారు: రాహుల్ గాంధీ
బీజేపీ, ఆరెస్సెస్లు దేశాన్ని విభజించేందుకు యత్నిస్తున్నాయి- ఇండియా కూటమి మాత్రం దేశాన్ని ఐక్యంగా ఉంచేందుకు కృషి చేస్తోంది: రాహుల్ గాంధీ
Published : November 9, 2025 at 7:38 PM IST
Rahul Comments On Bihar Polls: ఓట్ల చోరీ విషయంలో ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షాలు దేశంలో ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లినా చివరకు దొరికిపోతారని కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఈ మేరకు బిహార్లోని కిషన్గంజ్లో జరిగిన ర్యాలీలో రాహుల్ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీజేపీ, ఆరెస్సెస్లు దేశాన్ని విభజించేందుకు యత్నిస్తున్నాయని, కానీ ఇండియా కూటమి మాత్రం దేశాన్ని ఐక్యంగా ఉంచేందుకు కృషి చేస్తోందని ఆరోపించారు.
వాస్తవాలు ప్రజల ముందు ఉన్నాయి!
ఓట్ల చోరీ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, మహారాష్ట్ర, హరియాణా, కర్ణాటకల్లో ఓట్ల చోరీపై ఆధారాలు చూపించామని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. కానీ ప్రధాని మోదీ, కేంద్రమంత్రి అమిత్ షా, ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్లు ఆ విషయంపై స్పందించలేదని పేర్కొన్నారు. వాస్తవాలన్నీ ప్రజల ముందు బయటపడ్డాయని వెల్లడించారు. బిహార్ ప్రజలంతా కలిసి ఓట్ల చోరీని సమర్థంగా అడ్డుకుంటే బిహార్లో 100శాతం ఇండియా కూటమి అధికారం చేపడుతుందని చెప్పారు. అందుకోసం రైతులు, కార్మికులు, యువతా అంతా కలిసికట్టుగా ముందుకు రావాలని కోరారు.
విద్యారంగాన్ని బలోపేతం చేస్తాం :రాహుల్
అదే విధంగా తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రంలో విద్యారంగాన్ని బలోపేతం చేస్తామని రాహుల్ హామీ ఇచ్చారు. దేశంలో ప్రధాని మోదీ, బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ ఉపాధిని నాశనం చేశారని మండిపడ్డారు. యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంలేదని ఆరోపించారు. స్థానికంగా అనేక పంటలు పండుతాయి, కానీ గడిచిన ఇరవై ఏళ్లలో ఒక్క ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ను కూడా ఏర్పాటు చేయలేదని తెలిపారు. ప్రజలతో ఎప్పుడైనా మాట్లాడితే కదా, వారి అవసరాలను తెలుసుకునేది అని రాహుల్ విమర్శించారు.
గతంలో కూడా ఎస్ఐఆర్ పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన రాహుల్
అంతకుముందు కూడా ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ గురించి రాహుల్ ప్రస్తావించారు. ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షాలతో కలిసి ఎన్నికల ఫలితాలను ఈసీ తారుమారు చేస్తోందని, ఇది రాజ్యాంగాన్ని అతిక్రమించడమేనని దుయ్యబట్టారు. రాజ్యాంగం ఒక మనిషికి ఒక ఓటు హక్కును మాత్రమే కల్పించిందని, కానీ హరియాణాలో మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా జరిగిందని ఆరోపించారు. హరియాణాలో 2 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారని, పోలింగ్ జాబితాలో 25 లక్షలకు పైగా ఓట్లు నకిలీవని పేర్కొన్నారు. మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్లోనూ ఇదే జరిగిందని వ్యాఖ్యనించారు. ఇప్పుడు బిహార్లో కూడా అదే చేయబోతున్నారని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. బిహార్లో లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్, మహాగఠ్బంధన్ ఓటర్ల పేర్లు తొలగించి, వాటి స్థానంలో నకిలీ ఓట్లు జత చేశారని రాహుల్ ఆరోపించారు. ఎస్ఐఆర్ అనేది కేవలం ఓట్ల చోరీని కప్పిపుచ్చేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నమని రాహుల్ ఆరోపించారు. తమ వద్ద వివరణాత్మక సమాచారం ఉందన్న రాహుల్ తగిన సమయానికి మిగతా ఆధారాలను కూడా బయటపెడతామని చెప్పారు.
