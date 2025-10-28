మోదీ- నీతీశ్ ప్రభుత్వం బిహార్ యువత ఆకాంక్షల గొంతు నొక్కేసింది : రాహుల్
రాష్ట్రంలో మార్పునకు సమయం ఆసన్నమైందన్న రాహుల్ గాంధీ
Published : October 28, 2025 at 6:06 PM IST
Rahul Gandhi on Bihar Election : మోదీ- నీతీశ్ ప్రభుత్వం బిహార్ యువత ఆకాంక్షల గొంతు నొక్కేసిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మంగళవారం ఆరోపించారు. ప్రతీ అభివృద్ధి సూచికల్లోనూ వెనక్కునెట్టి రాష్ట్రాన్ని అగాథంలోకి నెట్టారని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో మార్పునకు సమయం ఆసన్నమైందన్న ఆయన, న్యాయం కోసం మహాగఠ్బంధన్ను ఎన్నుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు ఇటీవల బిహార్ యువతతో మాట్లాడిన వీడియోను జతచేస్తూ రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
"కొన్ని రోజుల క్రితం బిహార్ యువతతో విద్య, వైద్యం, ఉపాధి సహా ప్రతి అంశంపై ఆసక్తికరమైన చర్చ జరిగింది. అన్ని అంశాల్లో దయనీయమైన పరిస్థితికి బీజేపీ- జేడీయూ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహిస్తుంది. గత 20ఏళ్లుగా మోదీ-నీతీశ్ ప్రభుత్వం తమ ఆకాంక్షలను ఎలా అణచివేసిందో, రాష్ట్రాన్ని ఎలా అగాధంలోకి నెట్టిందో బిహార్ యువతకు బాగా తెలుసు. విద్యా రంగంలో 9 నుంచి 10 తరగతుల్లో డ్రాపౌట్ రేటు పరంగా బిహార్ 29 రాష్ట్రాల్లో 27వ స్థానంలో ఉంది. 11, 12 తరగతుల్లో నమోదు రేటులో 29 రాష్ట్రాల్లో 28వ స్థానంలో ఉంది. మహిళా అక్షరాస్యతలో 29 రాష్ట్రాల్లో 28వ స్థానంలో ఉంది. ఉద్యోగ, సేవా రంగంలో ఉపాధి పరంగా బిహార్ 21వ స్థానంలో ఉంది. పరిశ్రమలు, తయారీ రంగంలో 23వ స్థానంలో ఉంది. శిశు మరణాల రేటు, భీమా పథకాల ద్వారా ఆరోగ్య కవరేజీలో బిహార్ 29 రాష్ట్రాల్లో 27వ స్థానంలో ఉంది. గృహాల్లో మరుగుదొడ్లు అందుబాటులో ఉన్న రాష్ట్రాల జాబితాలో 29వ స్థానంలో ఉంది. మానవాభివృద్ధి సూచిక (HDI) పరంగా బిహార్ 27వ స్థానంలో ఉంది. ఇక తలసరి ఆదాయం పరంగా 25వ స్థానంలో ఉంది. ఇవి కేవలం సంఖ్యలు మాత్రమే కాదు. 'డబుల్ ఇంజిన్' సర్కార్ బిహార్ను పురోగతి నుంచి ఎంత వెనక్కి లాగుతుందో చూపించే అద్ధం లాంటింది.
--రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
कुछ दिनों पहले बिहार के युवाओं से बहुत दिलचस्प बातचीत हुई - शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार हर मुद्दे पर। और, इन सबकी दुर्दशा के लिए सिर्फ एक गुनहगार है, BJP-JDU सरकार।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 28, 2025
बिहार के युवा बखूबी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में किस तरह इस मोदी-नीतीश सरकार ने उनकी आकांक्षाओं का गला घोंटा है,… pic.twitter.com/Vcn8fNoMpv
"నేను కలిసిన బిహారీ యువకులు అందరూ చాలా ప్రతిభావంతులు, ఇంకా తెలివైనవారు. వారి సామర్థ్యం, కృషితో ఎక్కడైనా రాణించగలరు. కానీ ప్రభుత్వం వారికి అవకాశాలకు బదులుగా నిరుద్యోగం, నిరాశను కల్పించింది. ఇప్పుడు మార్పు కోసం, బిహార్ గౌరవాన్ని తిరిగి రగిలించడానికి సమయం ఆసన్నమైంది. న్యాయం కోసం మహాగఠ్బంధన్ సంకల్పానికి తిరిగి మద్దతు ఇవ్వాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది." అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. దిల్లీలో చదువుతున్న బిహార్ విద్యార్థులతో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడారు. చదువుల కోసం రాష్ట్రం నుంచి ఎందుకు బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది అని ప్రశ్నించగా, అక్కడి యువత రాష్ట్రంలోని విద్యా సంస్థల పరిస్థితిని రాహుల్కు వివరించారు. ముఖ్యంగా బిహారీ అనే పదాన్ని ఇక్కడి విశ్వవిద్యాలయాల్లో దూషణకు, దుర్వినియోగానికి ఉపయోగిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు 243 మంది సభ్యులు కలిగిన బిహార్ అసెంబ్లీకి ఇప్పటికే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరగనుండగా, ఫలితాలు నవంబర్ 14న వెల్లడికానున్నాయి.