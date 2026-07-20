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సీజేపీ లాఠీచార్జ్ ఘటనపై రాహుల్ గాంధీ ఫైర్​- దీక్ష కొనసాగిస్తానని వాంగ్‌చుక్ స్పష్టం

పేపర్ లీకుల బాధిత విద్యార్థులకు న్యాయం చేయకుండా లాఠీచార్జ్ చేస్తున్నారని కేంద్రంపై రాహుల్ విమర్శలు

Rahul Gandhi On CJP Protest
Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi (X @RahulGandhi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 7:29 PM IST

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Rahul Gandhi On CJP Protest : నీట్ లీకేజీలకు వ్యతిరేకంగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఆందోళనల విషయంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. దేశ చరిత్రలో యువతకు అత్యంత వ్యతిరేకిగా వ్యవహరిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అని ఆయన ఆరోపించారు. సోమవారం పార్లమెంట్ వైపు ర్యాలీగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన సీజేపీ కార్యకర్తలు, విద్యార్థులను పోలీసులు అడ్డుకుని లాఠీచార్జ్, టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించిన ఘటన నేపథ్యంలో రాహుల్ ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'152 పేపర్ లీకులు- 7.5 కోట్ల విద్యార్థులు బాధితులు'
దేశంలో 152 పేపర్ లీకుల ఘటనలు జరిగాయని, సుమారు7.5 కోట్ల మంది విద్యార్థులు వాటి ప్రభావానికి గురయ్యారని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ ఒక్క నిందితుడికీ శిక్ష పడలేదని విమర్శించారు. కానీ యువతకు మాత్రం శిక్ష పడింది అని అన్నారు. విఫలమైన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ను కూడా తప్పించలేని పరిస్థితిలో ప్రభుత్వం ఉందని ఆరోపించారు. విద్యార్థులు న్యాయమైన ప్రశ్నలు అడిగితే సమాధానం చెప్పాల్సింది పోయి లాఠీలు, నిర్భందాలతో స్పందిస్తోందని అన్నారు. ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్​ చేసినవారు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతుంట, న్యాయం కోరుతున్న విద్యార్థులను ఈడ్చుకెళ్లి కొడుతున్నారని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. యువతను ఈ ప్రభుత్వం విఫలం చేయడమే కాకుండా వారిపైనే దాడి చేస్తోందని విమర్శించారు.

వాంగ్‌చుక్ దీక్ష కొనసాగింపు
ఇదిలా ఉండగా, సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్​చుక్ తన నిరాహార దీక్ష కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. యువ ప్రతినిధులకు పార్లమెంట్‌లో ఎంపీలను కలిసి తమ సమస్యలను వివరించే అవకాశం కల్పించే వరకు తన దీక్షను విరమించబోనని ప్రకటించారు.

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RAHUL GANDHI ON CJP PROTEST
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