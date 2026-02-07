ప్రపంచ దేశాలు భారత్ను ఒక 'నమ్మకమైన భాగస్వామి'గా చూస్తున్నాయ్: ప్రధాని మోదీ
మలేసియా ప్రధాని మోదీ పర్యటన- ఘన స్వాగతం పలికిన ప్రవాస భారతీయులు
Published : February 7, 2026 at 9:18 PM IST
Modi Malaysia Tour Updates : ప్రపంచ దేశాలు భారత్ను తమ అభివృద్ధిలో ఒక "నమ్మకమైన భాగస్వామి"గా భావిస్తున్నాయని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తెలిపారు. నమ్మకం అనేది భారత్కు బలమైన కరెన్సీగా మారిందన్నారు. ఇటీవల యూకే, ఈయూ, అమెరికా, యూఏఈ, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, ఒమన్ తదితర దేశాలతో జరిగిన వాణిజ్య ఒప్పందాలే అందుకు నిదర్శనమన్నారు. రెండు రోజుల మలేసియా పర్యటనలో భాగంగా కౌలాలంపుర్లో భారత సంతతి ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. అమెరికాతో కుదిరిన మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం భారత్లోని రైతులకు, స్టార్టప్లకు, మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భారతీయ భాషలకు, మలేసియా అధికారిక భాష 'మలయ్'కు మధ్య ఉమ్మడి పదాలు చాలా ఉన్నాయని, ఇది ఇరుదేశాల మధ్య లోతైన అవగాహనకు నిదర్శనమని మోదీ గుర్తు చేశారు. మలేసియాలోని తమిళ సమాజం శతాబ్దాలుగా అక్కడి అభివృద్ధిలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోందని కొనియాడారు. భారత సంతతి కమ్యూనిటీ ఉన్న రెండో అతిపెద్ద దేశం మలేసియా అని తెలిపారు. తన ఈ పర్యటన ద్వారా ఆర్థికంగా, సాంస్కృతికంగా భారత్-మలేసియాల బంధం సరికొత్త శిఖరాలకు చేరుకోనుందని ప్రధాని మోదీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
"ఇంతవరకు భారత్ను ప్రపంచదేశాలు ఓ పెద్దమార్కెట్లా మాత్రమే చూసేవి. కానీ ఇప్పుడు భారత్ పెట్టుబడులకు, వాణిజ్యానికి కేంద్రంలా మారింది. భారత్ను ఒక నమ్మకమైన భాగస్వామిగా చూస్తున్నారు. యూకే, యూఏఈ, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, ఒమన్, ఈయూ, యూఎస్లు భారత్తో ట్రేడ్డీల్ కలిగి ఉన్నాయి. నమ్మకం అనేది భారత్కు బలమైన కరెన్సీలా మారింది."
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
మనల్ని ఆ రుచులు ఏకం చేశాయి!
భారత సంతతి ప్రజలు ఉన్న రెండో అతిపెద్ద దేశం మలేషియా అని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అన్నారు. అలాగే ఇరు దేశాలను కలిపే అంశాలు చాలా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. రాజధాని నగరం కౌలాలంపూర్లో ప్రధానికి ప్రవాస భారతీయులు 'సెలామత్ దటాంగ్ మోదీజీ' (స్వాగతం మోదీజీ) అంటూ నీరాజనాలు పలికారు. మలేషియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీం ఆహ్వానం మేరకు వెళ్లిన మోదీకి అక్కడ అపూర్వ స్వాగతం లభించింది. విశేషమేమిటంటే, ఇద్దరు ప్రధానులు ఒకే కారులో ప్రయాణించి భారతీయ కమ్యూనిటీ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి చేరుకోవడం ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యాన్ని చాటిచెప్పింది.
"మనం కొచ్చిలో ఉన్నా, కౌలాలంపూర్లో ఉన్నా రోటీ కనై (మలబార్ పరోటా), కొబ్బరి, సుగంధ ద్రవ్యాలు, తెహ్ టారిక్ల రుచులు మనల్ని ఏకం చేస్తాయి" అంటూ ప్రధాని ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న సాంస్కృతిక సారూప్యతను గుర్తుచేశారు. మలేషియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీం తనకు పాత స్నేహితుడని, ఆయన ప్రధాని కాకముందు నుంచే తమకు పరిచయం ఉందని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఇబ్రహీంకు భారతీయ సంగీతం, ముఖ్యంగా దివంగత నటుడు ఎంజీఆర్ పాటలంటే ఎంతో ఇష్టమని, ఆయన ఒక మంచి గాయకుడని ప్రశంసించారు. ఇటీవల ఆయన పాడిన భారతీయ పాట వైరల్ అయిన విషయాన్ని సరదాగా ప్రస్తావించారు.
మలేషియాలో భారత సంతతి, ముఖ్యంగా తమిళ ప్రజలు శతాబ్దాలుగా నివసిస్తూ ఆ దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావడం గర్వకారణమని మోదీ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వంలో కీలక పదవుల్లో ఉన్న తమిళనాడుకు చెందిన ప్రముఖులను ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, మంత్రులు జైశంకర్, నిర్మలా సీతారామన్, ఎల్.మురుగన్లను ఆయన గుర్తుచేశారు.
మలేసియాలో కొత్త భారతీయ కాన్సులేట్
మలేషియాలో త్వరలోనే కొత్త భారతీయ కాన్సులేట్ను ప్రారంభించనున్నట్లు మోదీ శనివారం ప్రకటించారు. ఇది రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా, గత ఏడాది భారత సంతతికి చెందిన మలేషియా పౌరులకు 'ఓవర్సీస్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా' (ఓసీఐ) కార్డ్ అర్హతను ఆరో తరానికి విస్తరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఆయన 'చారిత్రాత్మక నిర్ణయం'గా అభివర్ణించారు.
మలేషియా విద్యార్థులు భారతదేశంలో చదువుకోవడానికి వీలుగా ఆయన 'తిరువళ్లువర్ స్కాలర్షిప్లను' కూడా ప్రవేశపెట్టారు. "మేము ఇండియన్ స్కాలర్షిప్స్ ట్రస్ట్ ఫండ్కు మద్దతు ఇస్తున్నాము. ఇప్పుడు, విద్యార్థులు భారతదేశంలో చదువుకోవడానికి తిరువళ్లువర్ స్కాలర్షిప్లను కూడా ఇవ్వనున్నాం. అలాగే 'నో ఇండియా ప్రోగ్రామ్' (Know India Program)లో మీరు పాల్గొనాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. మలేషియాలో త్వరలోనే కొత్త భారత కాన్సులేట్ను ప్రారంభించనున్నామని మీకు తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. ఇది మనల్ని మరింత దగ్గర చేస్తుంది' అని ప్రధాని అన్నారు.
మలేషియాలోని భారతీయ ప్రవాసుల గొప్ప వారసత్వం, వారి పోరాట పటిమ, వారి సహకారాన్ని గౌరవిస్తూ ఏర్పాటు చేసిన 'పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ (పీఐఓ) హిస్టరీ అండ్ హెరిటేజ్ ఎగ్జిబిషన్'ను కూడా ప్రధాని సందర్శించారు. దీనిని ఒక 'స్ఫూర్తిదాయక నివాళి'గా పేర్కొన్నారు.