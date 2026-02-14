ETV Bharat / bharat

ఈశాన్యంలో చారిత్రక ఘట్టం- తొలి 'ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ'- హైవేపై దిగిన మోదీ విమానం

ఈశాన్య భారతంలో తొలి ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ హైవే ప్రారంభం- ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీపై సీ130 జే విమానంలో దిగిన ప్రధాని- చైనా సరిహద్దుల్లో కీలకంగా మారనున్న ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ

PM Modi Inaugurate Moran ELF
PM Modi Inaugurate Moran ELF (Screengrab)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 14, 2026 at 12:16 PM IST

1 Min Read
PM Modi historic landing at NE's: : ఈశాన్య రాష్ట్రం అసోం చారిత్రక ఘట్టానికి సాక్షిగా నిలిచింది. అసోంలో ఏర్పాటు చేసిన తొలి ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ ఫెసిలిటిలీ(ELF)ను శనివారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. దిబ్రూగడ్‌లోని మొరాన్ బైపాస్ వద్ద తీర్చిదిద్దిన ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీపై సీ130జే విమానంలో మోదీ ల్యాండయ్యారు. తొలుత చబువా ఎయిర్‌ఫీల్డ్‌కు చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ అక్కడ సీ 130 జే విమానం ఎక్కి మొరాన్ బైపాస్ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిలో దిగారు. అదే ఈఎల్​ఎఫ్​పై ఆధునిక యుద్ధ విమానాలైన రఫేల్, సుఖోయ్-30, హెలికాఫ్టర్ల విన్యాసాలను ఆయన తిలకించారు.

చైనా సరిహద్దులకు సమీపంలో దేశ రక్షణకు ఈ ఈఎల్​ఎఫ్ కీలకం కానుంది. 4.2 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ హైవే కోసం దాదాపు 100 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. అత్యవసర సమయాల్లో సైనిక, పౌర విమానాల ల్యాండింగ్, టేకాఫ్ కోసం భారత వైమానిక దళం(ఐఏఎఫ్) సమన్వయంతో ఈ ఈఎల్​ఎఫ్​ను ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేశారు. దీని వల్ల సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్తతలు జరిగినప్పుడు భారత వాయుసేన వేగంగా స్పందించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. టేకాఫ్, ల్యాండింగ్​కు అనుకూలంగా దీనిని రూపొందించారు. ఇప్పటికే పశ్చిమ, ఉత్తర, మధ్య భారత్​లో ఈ ఈఎల్​ఎఫ్​లు ఉన్నాయి.

