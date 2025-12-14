Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / bharat

దళితుల గొంతును అణచివేస్తున్న మోదీ సర్కార్- క్రమంగా రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపరుస్తోంది : ఖర్గే

మోదీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించిన మల్లికార్జున ఖర్గే

Kharge On PM Modi
Congress president Mallikarjun Kharge (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 14, 2025 at 9:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kharge On PM Modi : సామాజిక న్యాయానికి పునాదిగా ఉన్న భారత రాజ్యాంగాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వం బలహీనపరుస్తోందని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు. దళితుల విద్య, ఉపాధి రంగాల్లో గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు సాధించిన పురోగతిని వెనక్కి నెట్టి వేస్తోందని విమర్శించారు. శనివారం కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించిన తొలి షెడ్యూల్డ్ కులాల (SC) సలహా కమిటీ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ఖర్గే ఈ మేరకు మాట్లాడారు.

అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతాం: ఖర్గే
'బీజేపీ ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లను బలహీనపరుస్తోంది. సమానత్వాన్ని ప్రోత్సహించకుండా వివక్షను సమర్థిస్తోంది. బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్‌ రచించిన రాజ్యాంగాన్ని మేం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బలహీనపడేలా చేయనివ్వం. స్వాతంత్ర్యానికి ముందే కాంగ్రెస్ పార్టీ సమాజంలో వ్యాపించిన వివక్షను నిర్మూలించాలనే సంకల్పం తీసుకుంది. ఆ బాధ్యతను దేశం స్వీకరించాలని గుర్తించిందని ఆ దృక్పథంతోనే కీలక చట్టాలు రూపొందించాం. అంటరానితనాన్ని నేరంగా పరగణించే 1955 పౌర హక్కుల పరిరక్షణ చట్టం. అలాగే 1989 ఎస్​సీ/ఎస్​టీ (అత్యాచారాల నిరోధక) చట్టం. దళితులపై జరిగే అత్యాచారాలు కేవలం నేరాలు మాత్రమే కాక, సామాజిక న్యాయంపై దాడులని స్పష్టం చేసింది. ఈ చట్టాన్ని రాజీవ్ గాంధీ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేసింది.తరువాతి కాలంలో వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఈ చట్టాన్ని మరింత బలోపేతం చేశాయి' అని ఖర్గే తెలిపారు.

దళిత సాధికారతకు విద్యే ప్రధాన ఆయుధం : ఖర్గే
దళితుల సాధికారతకు విద్యే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధమని కాంగ్రెస్ గుర్తించిందని ఖర్గే చెప్పారు. సామాజిక సమానత్వానికి విద్యే మార్గమని నమ్మి కాంగ్రెస్ పలు పథకాలను ప్రారంభించింది. దళిత విద్యార్థుల కోసం అనేక పథకాలు అమలు చేశాం. పోస్ట్ అండ్ ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్, ఎస్సీ బాలబాలికల కోసం హాస్టళ్లు, టాప్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్, ఐఐటీలు, ఐఐఎంలు, మెడికల్ కాలేజీల్లో ఎస్సీ రిజర్వేషన్లు, సర్వ శిక్ష అభియాన్, మధ్యాహ్న భోజన పథకం, విద్య హక్కు చట్టం (RTE). ఈ పథకాల వల్ల దళిత పిల్లల పాఠశాల హాజరు గణనీయంగా పెరిగిందని ఖర్గే తెలిపారు. ఈరోజు దేశంలో లక్షలాది ఎస్​సీ వైద్యులు, ఇంజినీర్లు, ఉపాధ్యాయులు, అధికారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఉన్నారు. వారి ప్రయాణం ఈ విధానాల ద్వారానే ప్రారంభమైంది' అని ఖర్గే పేర్కొన్నారు.

'దళిత గొంతును అణచివేస్తున్న మోదీ ప్రభుత్వం'
దళితుల తరఫున గొంతు విప్పిన వారిపై దాడులు జరుగుతున్నాయని ఖర్గే ఆరోపించారు. రోహిత్ వేముల ఘటన, భీమా-కోరేగావ్ తరువాత జరిగిన చర్యలు, విశ్వవిద్యాలయాల్లో దళిత విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న విక్షతే అని అన్నారు. ఇవన్నీ దళిత స్వరాన్ని అణచివేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలేనని అన్నారు. రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు క్రమంగా లాక్కొనబడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమాజంలోని అత్యంత బలహీన వ్యక్తి ఎంత భద్రంగా ఉన్నాడో అదే ఆ సమాజ పురోగతికి ప్రమాణమని అంబేడ్కర్ వ్యాఖ్యలను గుర్తు చేశారు. ఈరోజు పరిస్థితి పూర్తిగా తలకిందులైందని ఖర్గే అన్నారు. రిజర్వేషన్లను బలహీనపరచే విధానాలు, ప్రైవేటీకరణ ద్వారా దళితులకు ఉపాధి అవకాశాల తగ్గింపు, విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఎస్​సీ/ఎస్​టీ అధ్యాపక నియామకాల తగ్గుదల వంటివి సామాజిక న్యాయమే పునాది అయిన రాజ్యాంగాన్ని మోదీ ప్రభుత్వం బలహీనపరుస్తోందని స్పష్టం చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. మోదీ ప్రభుత్వం మనువాద మనస్తత్వాన్ని ప్రోత్సహిస్తోందని ఖర్గే ఆరోపించారు. కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వ పత్రాలు, ప్రసంగాలు, విధానాల్లోనే ఈ ఆలోచన కనిపిస్తుందని అన్నారు. సమానత్వాన్ని ప్రోత్సహించని, వివక్షను సమర్థించే ప్రభుత్వం అని ఆరోపించారు. అలా ఎప్పటికి జరగనివ్వమని ఖర్గే స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

KHARGE ON PM MODI
KHARGE ON RESERVATION
KHARGE ON PM MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.