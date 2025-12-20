MGNREGAను బలహీనపర్చడం అంటే పేదల ప్రయోజనాలపై దాడి చేయడమే: సోనియా గాంధీ
పథకం నుంచి మహాత్మా గాంధీ పేరును తొలగింపు- ఉనికినే ప్రశ్నార్థకం చేసిందన్న సోనియా గాంధీ- వీడియో మెసేజ్లో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
Published : December 20, 2025 at 4:05 PM IST
Sonia Gandhi On MGNREGA : నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. గత 11 ఏళ్లుగా గ్రామీణ పేదల వెన్నుముకగా ఉన్న మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGA) పట్ల కేంద్ర వివక్ష చూపిందన్నారు. కేంద్రం ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆ పథకాన్ని బలహీనపర్చిందన్నారు. ఈ మేరకు సోనియా గాంధీ వీడియోను విడుదల చేశారు.
ఎవరినీ సంప్రదించకుండానే ఈ పథకం స్వరూపాన్ని మార్చేశారని ఆరోపించారు. ఈ చర్య పేదల ప్రయోజనాలను విరుద్ధంగా ఉందన్నారు. ఈ పథకం నుంచి మహాత్మా గాంధీ పేరును తొలగించడమే కాకుండా, పథకం ఉనికినే ప్రశ్నార్థకం చేసిందని మండిపడ్డారు. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని బలహీనపరచడం అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు, కూలీలు, భూమిలేని నిరుపేదల ప్రయోజనాలపై దాడి చేయడమేనని సోనియా గాంధీ స్పష్టం చేశారు.
#WATCH Delhi: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi says, " 20 years ago, dr. manmohan singh ji was the prime minister and at that time mgnrega was passed in parliament with consensus... it gave the poor a legal right to employment and strengthened the gram… pic.twitter.com/Thhhsj0iBT— ANI (@ANI) December 20, 2025