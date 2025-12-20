ETV Bharat / bharat

MGNREGAను బలహీనపర్చడం అంటే పేదల ప్రయోజనాలపై దాడి చేయడమే: సోనియా గాంధీ

పథకం నుంచి మహాత్మా గాంధీ పేరును తొలగింపు- ఉనికినే ప్రశ్నార్థకం చేసిందన్న సోనియా గాంధీ- వీడియో మెసేజ్​లో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

Sonia Gandhi On MGNREGA
Sonia Gandhi On MGNREGA (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 20, 2025 at 4:05 PM IST

Sonia Gandhi On MGNREGA : నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. గత 11 ఏళ్లుగా గ్రామీణ పేదల వెన్నుముకగా ఉన్న మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGA) పట్ల కేంద్ర వివక్ష చూపిందన్నారు. కేంద్రం ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆ పథకాన్ని బలహీనపర్చిందన్నారు. ఈ మేరకు సోనియా గాంధీ వీడియోను విడుదల చేశారు.

ఎవరినీ సంప్రదించకుండానే ఈ పథకం స్వరూపాన్ని మార్చేశారని ఆరోపించారు. ఈ చర్య పేదల ప్రయోజనాలను విరుద్ధంగా ఉందన్నారు. ఈ పథకం నుంచి మహాత్మా గాంధీ పేరును తొలగించడమే కాకుండా, పథకం ఉనికినే ప్రశ్నార్థకం చేసిందని మండిపడ్డారు. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని బలహీనపరచడం అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు, కూలీలు, భూమిలేని నిరుపేదల ప్రయోజనాలపై దాడి చేయడమేనని సోనియా గాంధీ స్పష్టం చేశారు.

MGNREGA NAME CHANGE
CONGRESS ON MGNREGA
SONIA GANDHI ON MGNREGA

