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భారతీయ పరిశ్రమలపై చైనా గుత్తాధిపత్యం- దేశ ప్రయోజనాలను మోదీ తాకట్టు పెట్టారు: ఖర్గే

భారత్​లోని కీలక పరిశ్రమలను చైనాకు అప్పగించిన మోదీ- దేశ ప్రయోజనాలకు తీవ్ర విఘాతం కల్పిస్తున్నారు- కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్ర విమర్శలు

Kharge
Kharge (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 4:16 PM IST

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Congress Slams Modi : భారతదేశంలోని అత్యంత కీలకమైన పరిశ్రమలను చైనాకు అప్పగించడం ద్వారా మోదీ సర్కార్​ జాతీయ ప్రయోజనాలకు తీవ్ర విఘాతం కలిగించిందని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గురువారం ఆరోపించారు. మోదీ ప్రభుత్వం కీలక రంగాలను చైనాకు అప్పగించి, చైనీయులు మరింతగా వృద్ధి చెందడానికి పలు అవకాశాలు కల్పించిందని విమర్శించారు. చైనా ఇప్పటికీ భారత వ్యూహాత్మక పరిశ్రమలను శాసిస్తోందని ఒక మీడియా ఇచ్చిన రిపోర్టును ఆధారంగా చేసుకొని ఖర్గే, మోదీ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. అయితే కాంగ్రెస్ చేసిన ఈ ఆరోపణలపై ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం నుంచి కానీ, బీజేపీ నుంచి కానీ స్పందన రాకపోవడం గమనార్హం.

చైనాకు మోదీ క్లీన్​ చిట్​
ఆరేళ్ల క్రితం గల్వాన్​ లోయలో 20 మంది భారత వీర జవాన్లు ప్రాణత్యాగం చేసిన తర్వాత ప్రధాని మోదీ చైనాకు క్లీన్​ చిట్​ ఇచ్చారని ఖర్గే ఆరోపించారు. "మన వీరజవాన్లు మాతృభూమి కోసం ప్రాణాలు అర్పించారు. కానీ మోదీ ప్రభుత్వం భారతదేశ ప్రయోజనాలను చైనాకు తాకట్టు పెట్టింది" అని ఖర్గే ఎక్స్​ వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు. దేశ భవిష్యత్తును నిర్దేశించాల్సిన మన ఆర్థిక వ్యవస్థలోని అత్యంక కీలక రంగాలు చైనాపై ఆధారపడడం పెరిగిపోయిందని అన్నారు. గల్వాన్ ఘర్షణ తర్వాత చైనా నుంచి దిగుమతులు 2025-26 నాటికి 101.81 శాతం పెరిగిందని, దీని వల్ల భారత వాణిజ్య లోటు 112.1 బిలియన్ డాలర్లకు చేరిందని ఖర్గే తెలిపారు. "భారతదేశం దిగుమతి చేసుకునే యాంటీబయాకిట్స్​లో 86 శాతం చైనా నుంచే రావడం ఆశ్చర్యకరం. 2024-25లో భారతదేశం దిగుమతి చేసుకున్న ఏపీఐ, బల్క్​ డ్రగ్​, డ్రగ్ ఇంటర్మీడియట్లలో దాదాపు 74 శాతం చైనా చేతిలోనే ఉన్నాయి" అని ఖర్గే చెప్పారు. ఇక భారత్​ దిగుమతి చేసుకునే విద్యుత్ వాహనాల (ఈవీ) విడిభాగాల్లో 66 శాతం ఇప్పటికీ చైనా నుంచే వస్తున్నాయని అన్నారు.

భారత ఈవీలకు శక్తినిచ్చే లిథియం-అయాన్​ బ్యాటరీల్లో దాదాపు 75 శాతం దిగుమతి అవుతున్నాయని, వాటిలో అత్యధిక భాగం చైనావేనని ఖర్గే చెప్పారు. అలాగే 2025-26లో భారతదేశం దాదాపు 93 శాతం పర్మనెంట్ మాగ్నెట్​లను చైనా నుంచే దిగుమతి చేసుకుందని ఆయన అన్నారు. సౌరశక్తిపై మోదీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న డొల్ల ప్రసంగాలు ఒక వైపు ఉంచితే, ఆత్మనిర్భర్​ భారత్ కింద మోదీ ప్రోత్సహిస్తామని చెప్పుకుంటున్న ఓ రంగం పూర్తిగా చైనా వశమైందని అన్నారు. చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న అన్​డిప్యూజ్డ్​ సిలికాన్​ వేఫర్లలో 99 శాతానికి పైగా చైనా సరఫరా చేయడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికరం. ఇది ఆ రంగాన్ని దాదాపుగా చేక్కించుకోవడమే. ఈ అన్​డిఫ్యూజ్డ్​ సిలికాన్ వేఫర్లే మన సోలార్ సెల్స్​కు ఆధారంగా మారాయని ఖర్గే పేర్కొన్నారు.

జూలా ఫ్రెండ్ కోసం ఎర్రతివాచీ
"చైనా నేరుగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్​, లద్ధాఖ్​లలో చైనా భారత భూభాగంలోకి చొరబడుతోందని ఉందని పౌర సమాజం నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయినప్పటికీ మోదీ ప్రభుత్వం తన 'జూలా ఫ్రెండ్' కోసం ఎర్ర తివాచీ పరిచింది. భారతదేశ ప్రభుత్వ విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు నాలుగు చైనా కంపెనీలు బిడ్లు వేసేందుకు వీలుగా ఆంక్షలు తొలగించింది" అని మల్లికార్జున ఖర్గే విమర్శించారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్​కు చైనా సహాయం చేయడం గురించి సాక్ష్యాత్తు డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ అంగీకరించారని, అది అధికారికంగా నమోదు కూడా అయ్యిందని ఖర్గే అన్నారు. అయినా సరే గల్వాన్ ఘటన తర్వాత భారత్​లోని అత్యంత కీలకమైన పరిశ్రమలను బీజింగ్​ చేజిక్కించుకోవడానికి అనుమతించడం ద్వారా మోదీ ప్రభుత్వం దేశ ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసిందని ఆయన అన్నారు. ఇప్పుడు వారు తన రంగు పులుముకున్న లాల్​ ఆంఖ్​ (నల్లని కంటి) నీడలో చైనీయులు వృద్ధి చెందడానికి మరిన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారని మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

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