"స్టార్టప్లను ప్రోత్సహించే నెపంతో- ఇస్రో పాత్రను పరిమితం చేస్తున్నారు"- మోదీ సర్కార్పై కాంగ్రెస్ ఫైర్
ప్రైవేటీకరణ దిశగా ఇస్రో!- స్పష్టత నివ్వాలని ఇస్రో ఛైర్మన్కు లేఖ రాసిన ఉద్యోగ సంఘాలు
Published : September 6, 2026 at 1:13 PM IST
Cong Slams Modi Govt Over ISRO : స్టార్టప్లను ప్రోత్సహించే నెపంతో మోదీ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) పాత్రను పరిమితం చేస్తోందని కాంగ్రెస్ ఆదివారం ఆరోపించింది. దశాబ్దాలపాటు ఎంతో శ్రమించి ఇస్రో నిర్మించుకున్న సామర్థ్యాలను, దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతపై నమ్మకం లేని ప్రైవేటు కంపెనీలకు బదిలీ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించింది.
కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఇస్రో ప్రైవేటీకరణకు సంబంధించిన ఓ పత్రికా కథనం స్క్రీన్షాట్ను ఎక్స్ వేదికగా పంచుకున్నారు. అందులో ఇస్రో ప్రైవేటీకరణ ప్రక్రియపై స్పష్టత ఇవ్వాలని, సంస్థ ఛైర్మన్ వి.నారాయణన్కు ఉద్యోగ సంఘాలు ఓ లేఖ రాశాయని ఉంది. అంతేకాదు అందులో ప్రస్తుత ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు, ఇకపై సంస్థ పాత్ర, తదనంతర పరిణామాలు గురించి కూడా వారు ప్రశ్నించినట్లు పేర్కొంది. దీనిపై జైరాం రమేశ్ మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
In the name of encouraging startups in the space economy, ISRO’s role is being deliberately circumscribed by the Modi Govt. Worse, capabilities it has built up over decades in a painstaking manner are to be transferred to private companies whose long-term commitment is doubtful.… https://t.co/oxBBWCACz6 pic.twitter.com/Jo6Ud71Q0L— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 6, 2026
"అంతరిక్ష రంగంలో స్టార్టప్లను ప్రోత్సహిస్తున్నామనే పేరుతో, మోదీ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇస్రో ప్రాధాన్యతను తగ్గిస్తోంది. అంతకంటే దారుణం ఏమిటంటే, దశాబ్దాలుగా ఎంతో కష్టపడి నిర్మించుకున్న సామర్థ్యాలను ప్రైవేటు కంపెనీలకు అప్పగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే దీనిని ఇస్రో ఉద్యోగులే స్వయంగా, ధైర్యంగా ప్రశ్నిస్తుండడం, ఎంతో ప్రశంసనీయం."
- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ నేత