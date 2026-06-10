మోదీ సర్కార్@12 ఏళ్లు- నెహ్రూ రికార్డ్ బ్రేక్- అత్యధిక కాలం పాలించిన ప్రధానిగా ఘనత
కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వానికి 12 ఏళ్లు పూర్తి- ఎన్నికైన ప్రధానిగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ రికార్డును అధిగమించిన నరేంద్ర మోదీ- వరుసగా మూడోసారి ప్రధానిగా కొనసాగుతున్న తొలి బీజేపీ నేత
Published : June 10, 2026 at 7:13 AM IST
PM Modi 12 Years : భారత రాజకీయ చరిత్రలో జూన్ 10 ప్రత్యేకమైన రోజుగా నిలిచింది. కేంద్రంలో నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం 12 ఏళ్ల పాలనను పూర్తి చేసుకుంది. అంతేకాకుండా, దేశ తొలి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ పేరిట ఉన్న ఒక కీలక రికార్డును కూడా అధిగమించింది. ఎన్నికల ద్వారా ప్రజల మద్దతుతో వరుసగా ప్రధానిగా అత్యధిక కాలం కొనసాగిన నాయకుడిగా మోదీ కొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. 2014 మే 26న తొలిసారి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన మోదీ, 2019లో రెండోసారి, 2024లో మూడోసారి ప్రజల తీర్పుతో అధికారంలోకి వచ్చారు. దీంతో భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో వరుసగా మూడు సార్లు అధికారంలో కొనసాగుతున్న అత్యంత ప్రభావశీల నాయకులలో ఒకరిగా ఆయన నిలిచారు.
నెహ్రూ రికార్డును అధిగమించిన మోదీ
స్వతంత్ర భారత తొలి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ 1952లో జరిగిన తొలి సార్వత్రిక ఎన్నికల అనంతరం ఎన్నికైన ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటి నుంచి 1964 వరకు కొనసాగారు. ఎన్నికైన ప్రధానిగా ఆయన వరుస పదవీకాలం 4,398 రోజులు. నరేంద్ర మోదీ 2014 మే 26 నుంచి నిరంతరాయంగా ప్రధానిగా కొనసాగుతున్నారు. జూన్ 10తో ఆయన ఎన్నికైన ప్రధానిగా 4,399 రోజులు పూర్తి చేసుకుని నెహ్రూ రికార్డును అధిగమించారు. దీంతో ప్రజల ఓట్లతో ఎన్నికై వరుసగా అత్యధిక కాలం ప్రధానిగా పనిచేసిన నేతగా మోదీ పేరు చరిత్రలో నమోదైంది. ప్రజల మద్దతుతో వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో విజయాలు సాధించడం కూడా ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానంలో ప్రత్యేకతగా నిలిచింది. ఇక ఎన్నికైన ప్రధానిగా వరుసగా అత్యధిక కాలం కొనసాగిన నాయకుల జాబితాలో మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ మూడో స్థానంలో ఉన్నారు. ఆమె 1966 జనవరి 24 నుంచి 1977 మార్చి 24 వరకు వరుసగా 4,077 రోజుల పాటు ప్రధానిగా సేవలందించారు.
12 ఏళ్లలో దేశంలో మార్పులు
మోదీ నాయకత్వంలో గత 12 ఏళ్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు రంగాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. డిజిటల్ చెల్లింపుల విస్తరణ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, జీఎస్టీ అమలు, ప్రత్యక్ష లబ్ధి బదిలీలు, రైల్వేలు, జాతీయ రహదారుల విస్తరణ వంటి కార్యక్రమాలు దేశ అభివృద్ధి దిశను ప్రభావితం చేశాయి. అంతరిక్ష రంగంలో భారత విజయాలు, సెమీకండక్టర్ తయారీపై దృష్టి, తయారీ రంగానికి ప్రోత్సాహం, స్టార్టప్ వ్యవస్థ బలోపేతం వంటి అంశాలు కూడా ఈ కాలంలో ప్రధానంగా నిలిచాయి. విదేశాంగ విధానంలో భారత్కు అంతర్జాతీయ వేదికలపై మరింత ప్రాధాన్యం లభించిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంటోంది.
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మొదలై ప్రధాని వరకు
నరేంద్ర మోదీ రాజకీయ ప్రయాణం గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రారంభమైంది. 2001 నుంచి 2014 వరకు ఆయన గుజరాత్ సీఎంగా పనిచేశారు. అనంతరం దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. సీఎంగా, పీఎంగా కలిపి ఆయన ప్రభుత్వాధినేతగా కొనసాగిన కాలం ఇప్పటికే పలు రికార్డులను అధిగమించింది. సిక్కిం మాజీ ముఖ్యమంత్రి పవన్ కుమార్ చామ్లింగ్ పేరిట ఉన్న సుదీర్ఘకాల పాలన రికార్డును కూడా ఈ ఏడాది మోదీ అధిగమించారు. దీంతో ఎన్నికైన ప్రభుత్వాధినేతగా అత్యధిక కాలం బాధ్యతలు నిర్వహించిన నాయకుడిగా ఆయన మరో ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించారు.
భారత రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయం
12 ఏళ్ల మోదీ పాలన పూర్తవడం, నెహ్రూ రికార్డును అధిగమించడం భారత రాజకీయ చరిత్రలో ఒక ముఖ్య ఘట్టంగా నిలిచింది. స్వతంత్ర భారతంలో కాంగ్రెస్ ఆధిపత్యం నుంచి బీజేపీ కేంద్ర రాజకీయాల్లో ప్రధాన శక్తిగా ఎదిగిన పరిణామానికి ఇది ప్రతీకగా కనిపిస్తోంది. ప్రజల మద్దతుతో వరుసగా మూడు సార్లు కేంద్రంలో అధికారంలో కొనసాగడం, ఎన్నికైన ప్రధానిగా అత్యధిక కాలం సేవలందించడం వంటి ఘనతలు మోదీ రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. ఈ మైలురాయి భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నమోదుకానుంది.
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