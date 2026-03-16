వారిద్దరి కోసం బ్రిక్స్ అధ్యక్ష పదవి విలువను మోదీ తగ్గిస్తున్నారు: కాంగ్రెస్

భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన కాంగ్రెస్- పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై ప్రకటన విడుదల చేయకపోవడంపై మండిపాటు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 16, 2026 at 12:39 PM IST

Updated : March 16, 2026 at 1:06 PM IST

Congress On PM Modi : బ్రిక్స్‌ కూటమికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పశ్చిమాసియా వివాదంపై సమష్టి ప్రకటన విడుదల చేయకపోవడంపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో తన స్నేహపూర్వక సంబంధాన్ని కొనసాగించాలనే కోరికతో నరేంద్ర మోదీ బ్రిక్స్ కూటమి అధ్యక్ష పదవి స్థాయిని తగ్గిస్తున్నారని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేశ్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

"2026లో బ్రిక్స్ కూటమికి అధ్యక్షత వహిస్తామని భారత్ గొప్పలు చెప్పుకుంటోంది. కానీ ఇప్పటివరకు ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా చేసిన వైమానిక దాడులపై స్పందించలేదు. అలాగే గల్ఫ్ దేశాలలోని సైనికేతర లక్ష్యాలపై ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులు, హిందూ మహాసముద్రంలో అమెరికా నేవీ ఇరాన్ నేవీకి చెందిన యుద్ధనౌకపై చేసి దాడిపై సమష్ఠి ప్రకటన విడుదల చేయడానికి భారత ప్రభుత్వం ధైర్యం చేయలేదు. యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను శాంతింపజేయడానికి, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో తన స్నేహపూర్వక సంబంధాన్ని కొనసాగించాలనే కోరికతో మోదీ బ్రిక్స్ అధ్యక్ష పదవి విలువ, హోదాను తగ్గిస్తున్నారు." అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.

'దౌత్య మార్గం, చర్చలతోనే సమస్య పరిష్కారం'
"2025 జూన్ 13 నుంచి ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న సైనిక దాడులపై మేము తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఈ దాడులు అంతర్జాతీయ చట్టాలు, ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్‌ను ఉల్లంఘిస్తూ చేస్తున్నవే. ఇరుపక్షాలు హింసా మార్గాన్ని వీడి శాంతిని పునరుద్ధరించాలి. ఘర్షణలను దౌత్యమార్గాలు, చర్చలు ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలి." అని జైరాం రమేశ్ స్పష్టం చేశారు.

ఖమేనీ హత్యపై మోదీ మౌనం వహిస్తున్నారు : కాంగ్రెస్
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హత్యపై మౌనం వహిస్తున్నారని గత వారం కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ విరుచుకుపడింది. ఒక రాజీపడిన ప్రధాని (మోదీని ఉద్దేశించి) తన అమెరికన్, ఇజ్రాయెల్ స్నేహితుడిని వ్యతిరేకించకుండా ఉండాలనుకుంటున్నారని ఆరోపించింది. గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులను భారత్ ఖండించిందని, కానీ ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ చేపట్టిన దాడులపై సైలెంట్‌గా ఉండిపోయిందని విమర్శలు గుప్పించింది.

పార్లమెంట్‌లో చర్చకు డిమాండ్
పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితులు, దాని వల్ల భారతదేశంపై పడే ప్రభావంపై పార్లమెంట్ ఉభయ సభలలో చర్చ జరగాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. అయితే పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో పశ్చిమా సంక్షోభంపై చర్చకు మోదీ సర్కార్ భయపడుతోందని పేర్కొంది. అలాంటి చర్చను అనుమతించడానికి మొండిగా వ్యవహరిస్తోందని మండిపడింది. దీంతో భారత ప్రభుత్వ విదేశాంగ విధానం బహిర్గతమైందని పేర్కొంది.

జైశంకర్ కీలక ప్రకటన
గత సోమవారం పార్లమెంటు ఉభయ సభలలో విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ పశ్చిమాసియా యుద్ధం గురించి కీలక ప్రకటన చేశారు. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు తీవ్ర ఆందోళనలు కలిగిస్తున్నాయని, యుద్ధ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. చర్చలు, దౌత్యపరంగా సమస్య పరిష్కారమవుతుందని భారత్‌ నమ్ముతుందని అన్నారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయుల సంక్షేమం, భద్రతపై తమ ప్రాధాన్యత ఉంటుందని వివరించారు. మిడిల్ ఈస్ట్‌లోని పరిస్థితులను ప్రధాని మోదీ పర్యవేక్షిస్తున్నారని చెప్పారు. శాంతికి ఎలాంటి విఘాతం కలిగినా ప్రపంచం మెుత్తం ప్రభావం ఉంటుందన్నారు.

పార్లమెంట్‌ను కుదిపేసిన పశ్చిమాసియా యుద్ధం
అయితే జైశంకర్ ప్రకటన పట్ల కాంగ్రెస్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై చర్చ జరపాలని డిమాండ్ చేసింది. పశ్చిమాసియా పరిస్థితిపై పార్లమెంటులో జైశంకర్ చేసిన ప్రకటనను నిరర్థకమైనదిగా అభివర్ణించింది. నరేంద్ర మోదీ విదేశాంగ విధానం బాగోలేదని ఆరోపించింది. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీలు రాజ్యసభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీలు లోక్‌సభలో నిరసనలు చేశారు. ఆ సమయంలో ప్లకార్డులను ప్రదర్శించారు.

