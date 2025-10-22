'మోదీ దాచిపెడితే- ట్రంప్ బయటపెడతారు'- ప్రధాని ఫోన్కాల్పై కాంగ్రెస్ ఫైర్
దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపినందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు ధన్యవాదాలు చెప్పిన మోదీ
Published : October 22, 2025 at 10:51 AM IST
Congress On Trump PM Modi Phone Call : రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను తగ్గిస్తామని భారత్ చెప్పినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. భారత్- రష్యా చమురు వాణిజ్యం విషయంపై ప్రధాని మోదీ దాచిపెడితే, ట్రంప్ బయటపెడతున్నారని మోదీ సర్కార్పై విరుచుకుపడింది. దీపావళి సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ట్రంప్ ఫోన్ చేసి శుభాకాంక్షాలు తెలిపారు. దీనిపై ప్రధాని మోదీ స్పందిస్తూ ఎక్స్ వేదికగా ట్రంప్నకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఇరువురు దేశానిధినేతల మధ్య వాణిజ్యంపై కూడా చర్చ జరిగినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇద్దరి మధ్య రష్యా చమురు దిగుమతిపై చర్చ జరిగినట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. అయితే ట్రంప్నకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ చేసిన ట్వీట్లో రష్యా ఆయిల్ దిగుమతుల ప్రస్తావన లేకపోవడంపై కాంగ్రెస్ విమర్శనాస్త్రాలు సంధించింది. ఇదివరకు కూడా భారత్-రష్యా చుమురు వాణిజ్యంపై ట్రంప్ మాట్లాడారు. అయితే గతంలో ట్రంప్ తాను చేసిన కామెంట్స్కు భిన్నంగా ఇప్పుడు మాట్లాడటం గమనార్హం. రష్యా నుంచి మొత్తం చమురు దిగుమతులను ఆపేస్తున్నట్లు ట్రంప్ గతంలో చెప్పారు. ఇప్పుడు అందుకు భిన్నంగా దిగుమతులను తగ్గిస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు.
Thank you, President Trump, for your phone call and warm Diwali greetings. On this festival of lights, may our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms.@realDonaldTrump @POTUS— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2025
ఆరు రోజుల్లో ఇది నాలుగోసారి : జైరాం రమేశ్
రష్యా నుంచి భారత్ భారీగా చమురు కొనుగోలు చేయదని వాదనను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పునరావృతం చేశారని కాంగ్రెస్ పేర్కొంది. భారత ప్రభుత్వ విధానాలను ట్రంప్ బహిర్గతం ఆరు రోజుల్లో ఇది నాలుగోసారి అని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'ప్రధాని మోదీ చివరికి అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తనకు ఫోన్ చేశారని, ఇద్దరూ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకున్నారని అంగీకరించారు. కానీ మోదీ చెప్పింది కేవలం ట్రంప్ దీపావళి శుభాకాంక్షలు మాత్రమే ఇచ్చారన్న విషయం. కానీ మోదీ దాచిపెడితే, ట్రంప్ బయటపెడతారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు చెప్పిన ప్రకారం, దీపావళి శుభాకాంక్షలతో పాటు రష్యా నుంచి భారత్ చమురు దిగుమతులు ఆపుతుందనే హామీ కూడా ప్రధాన మంత్రి ఇచ్చారని తెలిపారు. ఇది ఆరు రోజుల్లో నాలుగోసారి ట్రంప్ భారత ప్రభుత్వ విధానం గురించి చెప్పడం. అంతకుముందు కూడా మే 10న ఆపరేషన్ సిందూర్ నిలిపివేస్తున్నట్లు మోదీ కంటే ట్రంప్ ముందుగానే వెల్లడించారు' అని రమేశ్ వ్యాఖ్యానించారు.
The PM has finally acknowledged publicly that President Trump called him up and that the two spoke to each other. But all that the PM has said is that the US President extended Diwali greetings.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 22, 2025
But while Mr. Modi conceals, Mr. Trump reveals.
ఇక అమెరికా స్థానిక కాలమానప్రకారం, మంగళవారం వైట్హౌస్లో జరిగిన దీపావళి వేడుకల్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పాల్గొన్నారు. ఆ సందర్బంగా భారత ప్రజలకు, భారతీయ- అమెరికన్లకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంతకుముందు దీపావళి ప్రారంభోపన్యాసంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ప్రశంసించారు. ఆయనను గొప్ప వ్యక్తిగా వర్ణించారు. తనకు మంచి స్నేహితుడని చెప్పారు. అదే సమయంలో వాణిజ్యం సంబంధాలు, ప్రాంతీయ శాంతిలో అమెరికా- భారత్ మధ్య సహకారం పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఇరుదేశాల మధ్య కొన్ని ముఖ్యమైన ఒప్పందాల కోసం పనిచేస్తున్నామని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. రష్యా నుంచి భారత్ భారీగా చమురు కొనబోదని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఇప్పటి వరకు రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోళ్లను నిలిపివేసిందంటూ ట్రంపే స్వయంగా ప్రకటించేశారు. అయితే, ట్రంప్ ప్రకటనలను భారత విదేశాంగశాఖ ఖండించింది. ట్రంప్, మోదీల మధ్య అలాంటి సంభాషణ జరగలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే ట్రంప్ మళ్లీ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలే చేయడం గమనార్హం.