ETV Bharat / bharat

'ట్రంప్‌ నుంచి తప్పించుకునేందుకే- మోదీ మలేసియా పర్యటన రద్దు'- కాంగ్రెస్ విమర్శలు

ప్రధాని మోదీపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించిన కాంగ్రెస్- ట్రంప్‌ నుంచి తప్పించుకునేందుకే గతేడాది మలేసియా పర్యటనను మోదీ రద్దు చేసుకున్నారని ఆరోపణలు

PM Modi & Jairam Ramesh
PM Modi & Jairam Ramesh (ANI & IANS File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 7, 2026 at 8:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress On Modi Malaysia Visit : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మలేసియా పర్యటన వేళ ఆయనపై కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శలు గుప్పించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ నుంచి తప్పించుకునేందుకే గతేడాది అక్టోబర్‌లో మోదీ కౌలాలంపూర్ పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎంపీ జైరాం రమేశ్ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు.

"2025 అక్టోబర్ చివరలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కౌలాలంపూర్‌‌లో పర్యటించాలని భావించారు. కానీ చివరి నిమిషంలో మోదీ ఆ పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా అదే సమయంలో మలేసియాలో జరుగుతున్న ఆసియాన్ సదస్సుకు వచ్చారు. ఆయన నుంచి తప్పించేందుకు మోదీ ఆసియాన్ సదస్సులో వర్చువల్‌గా పాల్గొన్నారు" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.

మన్మోహన్ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు
మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీంను ప్రధాని మోదీ కలిసిన సందర్భంగా జైరాం రమేశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మన్మోహన్ సింగ్‌కు నివాళులర్పించే సమయంలో అన్వర్ ఇబ్రహీం చేసిన వ్యాఖ్యలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ మాటలను గుర్తుచేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని అభిప్రాయపడ్డారు. "ఇప్పుడు ప్రధాని మోదీ తన మరొక మంచి స్నేహితుడు మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీంని కలవడానికి కౌలాలంపుర్‌కు బయలుదేరారు. ఈ సమయంలో 2024 డిసెంబర్ 27న డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్‌కు నివాళులర్పిస్తూ అన్వర్ ఇబ్రహీం చెప్పిన మాటలను గుర్తుచేసుకోవడం అవసరం. రాజకీయ నాయకుడిగా కొద్దిగా ఇబ్బంది పడినా, రాజనీతిజ్ఞుడిగా రాబోయే తరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చే వారసత్వాన్ని మన్మోహన్ వదిలివెళ్లారని ఇబ్రహీం అన్నారు. తాను జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నప్పుడు నిజమైన స్నేహితుడిగా మన్మోహన్ ఎలా అండగా నిలిచారో కూడా ఇబ్రహీం గుర్తుచేసుకున్నారు. ఉదారతతో కూడిన ఇటువంటి చర్యలు మన్మోహన్ ఏంటో తనకు తెలియజేశాయని, అవి తన హృదయంలో ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటాయని ఇబ్రహీం అన్నారు" అని జైరాం రమేశ్ పోస్టు చేశారు.

'ఇది డీల్ కాదు- సరెండర్'
భారత్‌- అమెరికా మధ్య ఖరారైన మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. ఈ ట్రేడ్ డీల్ దేశ ఆత్మగౌరవానికి, ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన ఒప్పందం కాదని, ఇదొక లొంగుబాటు అని విమర్శించింది. ఈ ఒప్పందం దేశానికి, ప్రజలకు చేసిన ద్రోహమని మండిపడింది. ఈ మేరకు విలేకరుల సమావేశంలో కాంగ్రెస్ మీడియా, ప్రచార విభాగం అధిపతి పవన్ ఖేడా వ్యాఖ్యానించారు.

"భారత్ త్వరలో అమెరికన్ ఉత్పత్తులకు డంపింగ్ గ్రౌండ్‌గా మారుతుంది. భారత్‌- అమెరికా మధ్య ఖరారైన ట్రేడ్ డీల్ మన దేశ రైతులు, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల ప్రయోజనాలకు దెబ్బతీస్తుంది. ఈ ఒప్పందం దేశ ప్రజలకు చేసిన ద్రోహం. ఇది మన ప్రయోజనాలకు అనుగుణమైన ఒప్పందం కాదు. ఇది డీల్ కాదు నరేంద్ర మోదీ సరెండర్ ( లొంగుబాటు). నేను డీల్‌ను ఒప్పందం అని పిలవాలనుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే ఒప్పందం అనేది ఇద్దరు సమానుల మధ్య జరుగుతుంది. ఒప్పందంపై ఒకరికొకరు ఎదురెదురుగా కూర్చుని చర్చించుకుంటారు. తలపై తుపాకీ పెట్టి ఒప్పందం కుదుర్చుకోలేరు. ఇది బ్లాక్‌మెయిల్. ఇదొక లొంగుబాటు" అని పవన్ ఖేడా వ్యాఖ్యానించారు.

ఇది డీల్ కాదు వారి ప్రయోజనాలతో చేసుకున్న రాజీ: పవన్ ఖేడా
అలాగే ఇది అమెరికాతో కుదుర్చుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందం కాదని దేశ ప్రజల ఆత్మగౌరవం, రైతులు, ఎంఎస్ఎంఈలు, మధ్యతరగతి ప్రజల ప్రయోజనాలతో చేసుకున్న రాజీ అని పవన్ ఖేడా ఎద్దేవా చేశారు. ఈ ఒప్పందంతో రైతుల నడ్డి మరింత విరిగిపోతుందన్నారు. ఈ డీల్ కారణంగా దేశంలో వ్యవసాయం ఎలా కుదులవుతుందో రాబోయే రోజుల్లో తెలుస్తుందని పేర్కొన్నారు.

"అమెరికా టైమ్‌జోన్ ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. దీని కంటే విచారకరమైన విషయం మరొకటి ఉండదు. ఒక ఒప్పందం అనేది ఇద్దరు భాగస్వాములు ముఖాముఖి కూర్చుని చేసుకునేది. బ్లాక్‌మెయిలింగ్ వల్ల డీల్ కుదరదు. దీన్నే లొంగుబాటు అంటారు. పేరేమో నరేంద్ర, చేసే పని సరెండర్. ఈ ఒప్పందం మరోసారి ఈ విషయాన్ని రుజువు చేసింది. మోదీ అమెరికా ముందు సరెండర్ అయిపోయారు. భారత్- పాక్ కాల్పుల విరమణ, ఇండియా-యూస్ వాణిజ్య ఒప్పందం వంటి అన్ని నిర్ణయాలు అమెరికాలోనే తీసుకుంటున్నారు. కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ యూఎస్‌కు వెళ్లకుండానే భారత్, అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది."
- పవన్ ఖేడా, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత

"ప్రధాని మోదీ ఏ దేశం ముందు సరెండర్ అవ్వడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇష్టం లేదు. ఇతర దేశాలకు మోదీ సరెండర్ అవ్వడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలో మోదీ చైనాకు క్లీన్ చిట్లు ఇవ్వడం మీరు చూశారు. ఇప్పుడు రాబోయే ఐదేళ్లలో అమెరికా నుంచి 500 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తామని ప్రకటించాం. రూపాయి విలువ క్షీణించి, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటోంది" అని పవన్ ఖేడా వ్యాఖ్యానించారు.

రెండు స్థానాల్లో పోటీకీ TVK విజయ్​ రెడీ!- 'V' సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుతుందా?

'న్యాయం కోరిన పప్పు యాదవ్ అరెస్ట్ రాజకీయ ప్రతీకారమే'- రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణ

TAGGED:

PM MODI MALAYSIA TOUR
CONGRESS ON MODI MALAYSIA VISIT
CONGRESS ON MODI TRUMP FRIENDSHIP
CONGRESS SLAMS PM MODI
CONGRESS ON MODI MALAYSIA VISIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.