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'మేక్​ ఇన్ ఇండియాతో మార్పు స్పష్టంగా ఉంది'- ప్రధాని మోదీ పోస్ట్- కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌంటర్

2014లో మొదలైన మేక్ ఇన్ ఇండియాకు 12 ఏళ్లు- తయారీ, పెట్టుబడులు, ఎగుమతుల్లో మార్పు కనిపిస్తోందన్న ప్రధాని మోదీ- ఆశించిన స్థాయిలో ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాల పెరుగుదల లేదన్న కాంగ్రెస్

Make In India
MODI, JAIRAM RAMESH (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 2:19 PM IST

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Make In India Programme : భారత్‌ను ప్రపంచ తయారీ కేంద్రంగా మార్చాలనే లక్ష్యంతో ప్రారంభమైన మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమం 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఎక్స్​లో పోస్ట్ పెట్టారు. 12 ఏళ్ల తర్వాత వివిధ రంగాల్లో వచ్చిన మార్పులను ఆయన తన పోస్ట్​లో ప్రస్తావించారు. దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పందిస్తూ, భిన్నమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది.

'వివిధ రంగాల్లో మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది'
అయితే 2014 సెప్టెంబర్ 25న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, తయారీని పెంచడం, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడం, మౌలిక వసతులను బలోపేతం చేయడం ఆ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యాలు. "భారత్‌లో మరింత తయారీ. భారత్‌లో మరింత పెట్టుబడి. భారత్ నుంచి మరింత ఎగుమతులు. వివిధ రంగాల్లో మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది" అని మోదీ పోస్టులో చెప్పారు. దేశం అభివృద్ధి చెందేందుకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు, వ్యాపార అవకాశాలు, ఆవిష్కరణలను మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోత్సహిస్తోందని చెప్పారు.

కాంగ్రెస్ ఏమంటోంది?
అయితే మేక్ ఇన్ ఇండియా విజయాలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్, ఆ కార్యక్రమం ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు ఇవ్వలేదని విమర్శించారు. తయారీ రంగంలో వృద్ధి మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధితో పోలిస్తే చాలా సందర్భాల్లో తక్కువగానే ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రైవేట్ పెట్టుబడుల భారీ పెరుగుదల కనిపించలేదని, విస్తృత స్థాయిలో ఉద్యోగాల కల్పన కూడా జరగలేదని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. తయారీ రంగం గణాంకాలను పరిశీలిస్తే మేక్ ఇన్ ఇండియా వల్ల ప్రత్యేకంగా కనిపించే అదనపు వృద్ధి ఇంకా స్పష్టంగా కనిపించడం లేదని జైరాం రమేశ్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

12 ఏళ్లలో ఏం మారింది?
ప్రభుత్వం ప్రకారం, మేక్ ఇన్ ఇండియా కేవలం దేశీయ అవసరాల కోసం వస్తువులు తయారు చేయడానికే పరిమితం కాలేదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల కోసం కూడా ఉత్పత్తులు తయారు చేసే స్థాయికి భారత్ ఎదుగుతోందని కేంద్రం చెబుతోంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమొబైల్స్, ఫార్మా, స్టీల్, రైల్వేలు, రక్షణ రంగాల్లో ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరిగిందని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం మేక్ ఇన్ ఇండియా 2.0 కింద తయారీతో పాటు సేవల రంగాలను కలిపి మొత్తం 27 రంగాలపై దృష్టి పెట్టారు.

ఆ ప్రయాణంలో ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (PLI) పథకాలు కీలకంగా మారాయని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. 14 కీలక రంగాల్లో అమలవుతున్న ఆ పథకాల కింద 2026 మార్చి నాటికి రూ.2.40 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి. రూ.22.66 లక్షల కోట్లకు పైగా ఉత్పత్తి, అమ్మకాలు నమోదయ్యాయి. రూ.15.20 లక్షల కోట్లకు పైగా ఎగుమతులు జరిగాయి. ప్రత్యక్ష, పరోక్షంగా 14.15 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు కల్పించినట్లు కేంద్ర గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

మొబైల్ మేకింగ్‌లో భారీ మార్పు
మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రభావాన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో స్పష్టంగా చూడొచ్చని కేంద్రం చెబుతోంది. 2014-15లో దేశంలో ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువుల ఉత్పత్తి విలువ సుమారు రూ.1.9 లక్షల కోట్లు ఉండగా, 2025-26లో అది రూ.13.11 లక్షల కోట్లకు చేరింది. అంటే దాదాపు ఏడు రెట్లు పెరిగింది. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎగుమతులు కూడా రూ.38 వేల కోట్ల నుంచి రూ.4.24 లక్షల కోట్లకు పెరిగాయి. మొబైల్ ఫోన్ల తయారీలోనూ ఇదే స్థాయిలో మార్పు కనిపించింది. 2014-15లో సుమారు రూ.18 వేల కోట్ల విలువైన మొబైల్ ఫోన్లు తయారయ్యాయి. 2025-26 నాటికి ఆ విలువ రూ.6.27 లక్షల కోట్లకు చేరింది. మొబైల్ ఫోన్ ఎగుమతులు కూడా సుమారు రూ.1,500 కోట్ల నుంచి రూ.2.59 లక్షల కోట్లకు పెరిగాయి. ప్రస్తుతం భారత్‌లో ఉపయోగించే మొబైల్ ఫోన్లలో 99.2 శాతం దేశంలోనే తయారవుతున్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

ఎగుమతులపై ఫోకస్
మేక్ ఇన్ ఇండియా ద్వారా దేశంలో తయారీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంతో పాటు అంతర్జాతీయ సరఫరా గొలుసుల్లో భారత్ భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని కేంద్రం చెబుతోంది. సెమీకండక్టర్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ భాగాలు, సోలార్ పరికరాలు, ఫార్మా, ఆటో రంగాల్లో ప్రత్యేక పథకాలను తీసుకొచ్చింది. సెమీకండక్టర్ రంగంలోనూ భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ కూడా మేక్ ఇన్ ఇండియాపై స్పందించారు. భారత్ ఒకప్పుడు ప్రధానంగా దేశీయ మార్కెట్ అవసరాల కోసం తయారీ చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉండేదని, ఇప్పుడు ప్రపంచ మార్కెట్ల కోసం తయారు చేసే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటోందని అన్నారు. స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, తయారీదారులు, ఆవిష్కర్తలు, ఎగుమతిదారుల్లో భారత్ తయారు చేయగలదు, ఆవిష్కరించగలదు, ప్రపంచంతో పోటీ పడగలదనే నమ్మకం పెరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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