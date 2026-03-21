దేశాన్ని రక్షించేందుకు పటిష్ఠమైన సైన్యం అవసరం: రక్షణ మంత్రి రాజ్​నాథ్​

యుద్ధ స్వరూపం పరిణామం చెందుతోందన్న రక్షణ మంత్రి- దేశ రక్షణ కోసం ఐకమత్యంగా ఉండే పౌరుల మద్దతు కలిగిన బలమైన సైన్యం అవసరమన్న రాజ్​నాథ్​ సింగ్

Defence Minister Rajnath Singh
Defence Minister Rajnath Singh (ANI)
Published : March 21, 2026 at 4:24 PM IST

Rajnath On NCC : యుద్ధ స్వరూపం పరిణామం చెందుతోందని రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అన్నారు. జాతీయ భద్రత అనేది ఇప్పుడు ఆర్థిక, డిజిటల్‌, ఇంధనం, ఆహార భద్రతలను సైతం తన పరిధిలోకి తీసుకుందని మంత్రి వివరించారు. దేశ రక్షణ కోసం ఐకమత్యంగా ఉండే పౌరుల మద్దతు కలిగిన బలమైన సైన్యం అవసరమని నొక్కిచెప్పారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఘోరఖల్‌ సైనిక్‌ పాఠశాల డైమండ్‌ జూబ్లీ కార్యక్రమానికి వర్చువల్‌గా రక్షణ మంత్రి హాజరై, ఆయన మాట్లాడారు.

దేశ రక్షణకై భుజం, భుజం కలిపి నిలబడగల సైన్యం అవసరం!
ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా దేశాన్ని రక్షించేందుకు పటిష్ఠమైన సైన్యం అవసరమని రక్షణ మంత్రి రాజ్​నాథ్​ సింగ్​ నొక్కి చెప్పారు. దేశ రక్షణ కోసం భుజం, భుజం కలిపి నిలబడగల సన్నద్ధమైన సైన్యం అవసరమన్నారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి యువత క్రమశిక్షణ, పట్టుదల ద్వారా మానసిక దృఢత్వాన్ని, మేధో స్పష్టతను పెంపొందించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. దేశాన్ని ఆర్థిక,సైబర్‌, అంతరిక్ష, సమాచార యుద్ధతంత్రాలతో కూడా బలహీనపర్చొచ్చని ప్రస్తుత పరిస్థితులు నిరూపిస్తున్నాయని మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. అందువల్ల ప్రతి పౌరుడు అన్ని వేళలా అప్రమత్తంగా, సంసిద్ధంగా ఉండడం అత్యంత అవసరమని నొక్కి చెప్పారు. అందుకే దేశ నిర్మాణానికి అవసరమైన విలువల్ని యువత అలవర్చుకునేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని వివరించారు.

100 కొత్త సైనిక్ పాఠశాలలను ఏర్పాటు
సాయుధ దళాలకు అధునాతన ఆయుధాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను రాజ్​నాథ్​ ప్రస్తావించారు. దేశవ్యాప్తంగా పబ్లిక్- ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య పద్ధతిలో 100 కొత్త సైనిక్ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు రాజ్‌నాథ్ తెలిపారు. నేషనల్​ క్యాడెట్​ కార్ప్స్​ (ఎన్​సీసీ)లో గతంలో 17 లక్షల మంది క్యాడెట్లు ఉండగా దాన్ని 20 లక్షలకు విస్తరించినట్లు చెప్పారు. సైనిక్ పాఠశాలల్లో బాలికలకు ప్రవేశం కల్పించినట్లు ఆయన గుర్తుచేశారు. ఆ నిర్ణయం చారిత్రాత్మకమైనదని అభివర్ణించారు. అది దేశ 'నారీ శక్తి'ని బలోపేతం చేస్తోందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. రాబోయే కాలంలో 'నారీ శక్తి'కి మార్గదర్శకులుగా నిలిచి, వివిధ రంగాలలో కొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తారని ఆయన అన్నారు.

