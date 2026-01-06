ETV Bharat / bharat

పొద్దున్న పాఠాలు- మధ్యాహ్నం వ్యవసాయం- నెలకు 2400 కిలోల వంకాయలు పండిస్తున్న ప్రొఫెసర్

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 12 వరకు కళాశాలలో పాఠాలు- తర్వాత రెండు గంటల పాటు వ్యవసాయం- సేంద్రియ పద్ధతులకే ప్రాధాన్యం

Former Professor Weekly Production of Sixty Quintals of Brinjal
Former Professor Weekly Production of Sixty Quintals of Brinjal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 6, 2026 at 8:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Former Professor Production of Brinjal : ఓ ప్రొఫెసర్ కళాశాలలో పాఠాలు చెబుతూనే, మరోవైపు వ్యవసాయం రంగంలో కొత్త మెళకువలు తీసుకొచ్చారు. మహారాష్ట్ర అమరావతి జిల్లాలోని ఎక్లాస్​పుర్ గ్రామంలో ప్రొఫెసర్ డాక్టర్​ ఏక్​నాథ్ తట్టే, తన పొలంలో వంకాయలు, గోధుమలను విజయవంతంగా పండిస్తున్నారు. ప్రతి వారం తన పొలంలో 60 క్వింటాళ్ల వంకాయలను అమరావతి మార్కెట్​లోకి అమ్మకానికి పంపుతున్నారు.

పార్థ్వారలోని భగవంతరావు శివాజీ పాటిల్ కళాశాలలో ఆంగ్ల విభాగాధిపతిగా ఉన్న ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఏక్‌నాథ్ తట్టే, తన పొలంలో వంకాయలు గోధుమలను పండించడం ద్వారా పనితో పాటు వ్యవసాయాన్ని విజయవంతంగా చేయవచ్చని చూపించారు. ప్రస్తుతం ప్రతి వారం తన పొలం నుంచి 60 క్వింటాళ్ల వంకాయలను అమరావతి మార్కెట్‌లో అమ్మకానికి పంపుతున్నారు.సెప్టెంబర్‌లో ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఏక్‌నాథ్ తట్టే తన పొలంలోని ఒక ఎకరంలో బార్టోక్ కంపెనీ వంకాయ విత్తనాలను నాటారు. దీనితో పాటు ముళ్ల వంకాయ రకాలను కూడా నాటారు.

Former Professor Weekly Production of Sixty Quintals of Brinjal
వారానికి 60 క్వింటాళ్ల వంకాయలను పండిస్తున్న ఏక్​నాథ్​ తట్టే (ETV Bharat)

"వంకాయల పెంపకం ప్రణాళికలో కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి. పడకలపై నాటడం మల్చింగ్ చేయాలి, కానీ అది జరగలేదు. అయినప్పటికీ, నేను ప్రస్తుతం ప్రతి వారం 60 క్వింటాళ్ల ఉత్పత్తిని పొందుతున్నానని నేను సంతృప్తి చెందుతున్నాను"
- డాక్టర్ ఏక్‌నాథ్ తట్టే ప్రొఫెసర్

సేంద్రీయ వ్యవసాయానికే ప్రాధాన్యం
ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఏక్‌నాథ్ తట్టే పొలంలో సేంద్రీయ పద్ధతులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఇంట్లో తయారుచేసిన సేంద్రీయ పదార్థాలను ఉపయోగించడం ద్వారా, గోమూత్రం చల్లడం, పురుగుల నియంత్రణ కోసం మజ్జిగ గుడ్లను ఉపయోగించడం ద్వారా, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఏక్‌నాథ్ తట్టే రసాయన ఎరువులకు దూరంగా ఉండాలని స్పృహతో ఎంచుకున్నారు. "ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి పన్నెండు ముప్పై వరకు కళాశాల పని పూర్తి చేసిన తర్వాత, నేను రోజుకు రెండు గంటలు మాత్రమే వ్యవసాయానికి కేటాయించాను సరైన స్ప్రేయింగ్, నిర్వహణ ప్రణాళిక చేశాను" అని ప్రొఫెసర్ తెలిపారు.

Former Professor Weekly Production of Sixty Quintals of Brinjal
వంకాయలను కవర్లలో నింపిన కూలీలు (ETV Bharat)

అమరావతి మార్కెట్‌లో అమ్మకాలు
"ప్రతి వారం సగటున 60 క్వింటాళ్ల వంకాయలు పొలాల్లో అమ్ముడవుతున్నాయి. గ్రామంలోని మహిళా కార్మికులు వంకాయలను కోస్తారు. పంట కోసిన తర్వాత, వాటిని క్యారీ బ్యాగుల్లో ప్యాక్ చేసి వేప ఆకులతో కప్పుతారు. ప్రస్తుతం అమరావతి మార్కెట్‌లో వంకాయలు కిలోకు రూ. 40 ధర పలుకుతున్నాయి" అని ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఏక్‌నాథ్ తట్టే అన్నారు. దీనితో పాటు, "సెప్టెంబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు రాష్ట్రం అంతటా వంకాయల ఉత్పత్తి పరిమితంగా ఉంది. దీని కారణంగా, ఈ కాలంలో కష్టపడి పనిచేసే రైతులు మార్కెట్ ధర గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటి నుంచి, దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు పెద్ద మొత్తంలో వంకాయలు పొలాల నుంచి మార్కెట్‌కు వెళ్తూనే ఉంటాయి" అని ఏక్​నాథ్ అన్నారు.

ఏక్‌నాథ్ ఒక ఎకరం పొలంలో ఖాప్లి గోధుమలను పండించారు. ఆయన సాంగ్లి జిల్లా నుంచి ఖాప్లి గోధుమ విత్తనాలను తెచ్చారు. ఖాప్లి గోధుమలను పూర్తిగా సేంద్రీయ పద్ధతిలో పండించారు. "ఈ నాణ్యమైన గోధుమలు మార్చి-ఏప్రిల్ నాటికి మార్కెట్​లోకి వస్తాయి" ఆయన అన్నారు.

యువ రైతులు ఈ ప్రయోగాన్ని చూడాలి
"నేను క్రమం తప్పకుండా పొలానికి రాను. కానీ సార్ పొలంలో కష్టపడి పనిచేస్తారు. ఆయన కాలేజీ పని పూర్తి చేసిన తర్వాత పొలానికి వస్తారు. ఆయన నిరంతర కృషికి నేడు ఫలితం దక్కుతోంది. వంకాయలు, గోధుమలను చూసి నేను చాలా సంతృప్తి చెందాను" అని ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఏక్‌నాథ్ భార్య వనితా తట్టే అన్నారు. అలాగే, "కొత్త తరం యువ రైతులు సార్ మన పొలాల్లో చేసే ప్రయోగాలను చూడటానికి రావాలి, వ్యవసాయం నేర్చుకోవాలి" అని వనితా కూడా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

'అక్కడ పొలం పని జరగాలంటే తుపాకీ పట్టాల్సిందే బ్రో!'- ఎందుకలా? ఏం జరిగింది?

ఆ మొక్క అంగుళం పెరిగేందుకు 20ఏళ్లు- వేలాది మొక్కలను సేకరించిన మాజీ సీఎస్​

TAGGED:

FORMER PROFESSOR BRIJAL PRODUCTION
BRINJAL PRODUCTION IN MAHARASTRA
PROFESSOR BRINJAL PRODUCTION MH
FORMER WEEKLY BRINJAL PRODUCTION
FORMER WEEKLY BRINJAL PRODUCTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.