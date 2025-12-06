ఇండిగో సంక్షోభం- రంగంలోకి దిగిన కేంద్రం- విమాన టికెట్ ధరలపై పరిమితి
అత్యవసర చర్యలు చేపట్టిన పౌర విమానయాన మంత్రిత్వశాఖ
Published : December 6, 2025 at 3:11 PM IST
Centre On Flight Fares : దేశవ్యాప్తంగా విమాన రవాణా వ్యవస్థలో ఏర్పడిన తీవ్ర ఆటంకాల నేపథ్యంలో ప్రయాణికులపై పడుతున్న భారాన్ని తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ముఖ్యంగా ఇండిగో భారీ ఎత్తున విమానాలు రద్దు చేయడంతో ఎయిర్ ఫేర్లు ఒక్కసారిగా పెరగడంపై వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న పౌర విమానయాన మంత్రిత్వశాఖ, శనివారం అత్యవసర చర్యలు చేపట్టింది. ఈ మేరకు ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహన్ నాయుడు అధికారులతో సమీక్ష జరిపిన అనంతరం ప్రకటన వెలువడింది. అసాధారణంగా పెరిగిన టికెట్ ధరలను అదుపులో పెట్టేందుకు అన్ని విమానయాన సంస్థలపై తాత్కాలిక ఫేర్ క్యాప్లు విధిస్తూ అధికారిక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రస్తుత సంక్షోభ పరిస్థితిని దుర్వినియోగం చేస్తూ కొన్ని ఎయిర్లైన్స్ అధిక ధరలు వసూలు చేస్తున్నాయని వచ్చిన అనేక ఫిర్యాదులపై మంత్రిత్వశాఖ తీవ్రమైన ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్లో నియంత్రణను తీసుకువచ్చే లక్ష్యంతో ప్రయాణికుల కోసం న్యాయమైన, తగిన టికెట్ ధరలు ఉండేలా కొత్త ఫేర్ పరిమితులు అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. అన్ని ఎయిర్లైన్స్ ఇప్పుడు ఈ ఫేర్ కాప్లను తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిందేనని, ఎవరైనా విమానయాన సంస్థ ఈ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రిత్వశాఖ హెచ్చరించింది. పరిస్థితి పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి చేరే వరకు ఈ క్యాప్లు కొనసాగనున్నాయని వెల్లడించింది.
ఇండిగో కార్యకలాపాల్లో భారీ అంతరాయం
కొత్త ఫ్లైట్ డ్యూట్ టైమ్ లిమిడ్ (FDTL) నిబంధనల అమలుతో ఏర్పడిన సిబ్బంది కొరత కారణంగా ఇండిగో వరుసగా వేలాది ప్రయాణికులను ఇబ్బంది పెట్టేలా ఫ్లైట్లు రద్దు చేస్తోంది. కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే 1,000కు పైగా ఫ్లైట్లు రద్దు కాగా, శనివారం ఒక్కరోజే 400కి పైగా సేవలు నిలిచిపోయాయి. ఆ పరిస్థితిని అదుపులోకి తేవడానికి కేంద్రం జోక్యం చేసుకొని, పైలట్లకు సంబంధించిన వారాంత విశ్రాంతి నిబంధనను DGCA తాత్కాలికంగా ఉపసంహరించుకుంది. ప్రయాణికులు పడుతున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎయిర్లైన్లకు పౌర విమానయాన శాఖ కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ప్రత్యేకించి ఇండిగోకు ఆదేశించింది. రద్దైన అన్ని విమానాల రీఫండ్ ప్రక్రియను ఆదివారం సాయంత్రం 8 గంటలలోగా పూర్తి చేయాలని తెలిపింది. రీఫండ్ ఆలస్యం గానీ, నిబంధనలు పాటించకపోవడంగానీ తక్షణ చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. రీషెడ్యూల్పై ఎటువంటి అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేయరాదని చెప్పింది. రద్దు లేదా ఆలస్యం కారణంగా ప్రయాణికుల నుంచి వేరైన బ్యాగులను 48 గంటల్లోపే వారి దగ్గరకు చేరవేయాలని సూచించింది. అంతేకాకుండా, ఇండిగో ప్రత్యేక సపోర్ట్ సెల్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రయాణికులతో ముందుగానే సంప్రదించి, రీఫండ్/ప్రత్యామ్నాయ ప్రయాణాన్ని ఇబ్బందిలేకుండా అందించాలనే ఆదేశం ఇచ్చింది.
ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
విమానాలు రద్దవడం, భారీ ఆలస్యాల కారణంగా ఎయిర్పోర్టుల్లో ఇరుక్కుపోయిన ప్రయాణికుల కోసం మంత్రిత్వశాఖ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఎయిర్పోర్టులో ఉన్న వారికి హోటల్ వసతి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పింది. వృద్ధులకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు ఉండాలని తెలిపింది. డిలే అయిన ఫ్లైట్ల ప్రయాణికులందరికీ అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని పేర్కొంది. విమానాల స్థితిని ఇంటి నుంచే తెలుసుకునేందుకు ఇండిగో ఏర్పాటు చేసిన సమాచార వ్యవస్థ వినియోగానికి అవకాశం ఇవ్వాలని తెలిపింది.
నిరంతర పర్యవేక్షణ – 24x7 కంట్రోల్ రూమ్
పరిస్థితిపై కేంద్రం పూర్తిగా అప్రమత్తంగా ఉందని మంత్రిత్వశాఖ స్పష్టం చేసింది. అన్ని ఎయిర్లైన్స్, ట్రావెల్ ప్లాట్ఫార్మ్లతో రియల్టైమ్ డేటా ఆధారంగా సమన్వయం చేస్తూ, పరిస్థితి పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి చేరేవరకూ అవసరమైన చర్యలు కొనసాగుతాయని తెలిపింది.