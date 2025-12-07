నక్సల్స్ అడ్డాలో తొలి మొబైల్ టవర్ - డప్పులతో స్వాగతం పలికిన కొండపల్లి ప్రజలు
మొబైల్ టవర్ ఏర్పాటు చేయడంతో - డప్పులు, డ్యాన్సులతో స్థానికుల సంబరాలు
First Mobile Tower In Bastar : మావోయిస్టుల కంచుకోట అయిన ఛత్తీస్గఢ్ బీజాపుర్ జిల్లాలోని కొండపల్లిలో కేంద్రం చేపట్టిన ఆపరేషన్ కగార్తో ఉషోదయం మొదలైంది. గ్రామంలో మొబైల్ టవర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారని తెలిసిన వెంటనే ఊరుఊరంతా వెళ్లి సంబరాలు చేసుకున్నారు.
కొండపల్లి మావోయిస్టుల కంచుకోట. ఇది ఛత్తీస్గఢ్ బీజాపుర్ జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామం. నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతం కావడంతో ఏళ్లుగా అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్న కొండపల్లిలో కేంద్రం చేపట్టిన ఆపరేషన్ కగార్తో ఉషోదయం మొదలైంది. గ్రామంలో తొలిసారిగా మొబైల్ నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. గ్రామానికి తొలిసారిగా మొబైల్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ రావడంతో స్థానికుల ఆనందంలో మునిగిపోయారు. గ్రామంలో మొబైల్ టవర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారని తెలిసిన వెంటనే ఊరుఊరంతా వెళ్లి సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన డిసెంబర్ 5ను ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
బీజాపూర్ జిల్లా కేంద్రం నుంచి దాదాపు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో తెలంగాణ-ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దులోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో కొండపల్లి ఉంది. ఈ గ్రామానికి దశాబ్దాలుగా సంవత్సరాలుగా రహదారులు, విద్యుత్, తాగునీటి వంటి ప్రాథమిక సదుపాయాలు అందుబాటులో లేవు. ఇలాంటి ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారిగా మొబైల్ టవర్ వస్తుందని తెలిసిన ప్రజలు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. టవర్ ప్రారంభిస్తున్నామని అధికారులు ప్రకటించిన వెంటనే గ్రామంలోని పెద్దలు, మహిళలు, యువకులు, పిల్లలు అందరూ డబ్బులు, వాయిద్యాలతో సంప్రదాయ నృత్యాలతో ర్యాలీగా టవర్ వద్దకు చేరుకున్నారు. సంప్రదాయ పద్ధతిలో పూజలు చేసి టవర్ ప్రారంభించారు. అధికారులు టవర్ను పూర్తిగా యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు గ్రామస్థులు మొబైల్ ఫోన్లలో మొదటిసారి సిగ్నల్ బార్లు కనిపించడంతో ఆనందోత్సాహంలో మునిగిపోయారు. నృత్యాలు చేసి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.
దండకారణ్యంలోని మారుమూల గ్రామానికి మొబైల్ నెట్వర్క్ చేరుకోవడం కేవలం సాంకేతిక ప్రగతి మాత్రమే కాదు, గ్రామాన్ని బయటి ప్రపంచంతో అనుసంధానించే కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు. 'నియద్ నెళ్లానార్' పథకంలో భాగంగా తీసుకున్న ఈ చర్యతో కొండపల్లి అభివృద్ధిలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైందని అధికారులు తెలిపారు. 2024 లో 'నియద్ నెల్లానార్' పథకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ పథకం ద్వారానే కొండపల్లిలో మొబైల్ టవర్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పథకం చొరవతో ఈ ప్రాంతంలో గణనీయమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. ఈ పథకం కింద 403 గ్రామాలకు సేవలు అందుతున్నాయి. తొమ్మిది ప్రభుత్వ విభాగాలు సామాజిక సేవలను అందిస్తుండగా, 11 విభాగాలు నేరుగా కుటుంబాలకు వ్యక్తిగత ప్రయోజన పథకాలను అందిస్తున్నాయి. ఈ స్కీమ్ కింద గత రెండేళ్లలో ఈ ప్రాంతంలో 728 కొత్త మొబైల్ టవర్లు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 69 కొత్త భద్రతా క్యాంపులను స్థాపించారు.
కొండపల్లిలో చాలా సంవత్సరాలుగా కమ్యూనికేషన్, రవాణా, ప్రజా సేవలు పొందడంలో తీవ్ర సవాళ్లను ఎదుర్కొంది. కఠినమైన భౌగోళిక పరిస్థితులు, నక్సల్స్ అడ్డంకుల కారణంగా పరిపాలన బృందాలు ఈ ప్రాంతానికి చేరుకోవడం కష్టంగా ఉండేది. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం నిరంతర భద్రతా కార్యకలాపాలు, మెరుగైన పరిపాలనను అందించేందుకు ముందుకొచ్చింది. దీంతో కొంత పరిస్థితి మెరుగుపడింది. కానీ 'నియద్ నెల్లానార్' పథకాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత గణనీయమైన మార్పులు బీజాపూర్లో వస్తున్నాయి.
పౌర సేవలు అందుబాటులోకి
గ్రామంలో మొబైల్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ అందుబాటులోకి రావడంతో అవసరమైన పౌర సేవలు మరింత సులభతరం కానున్నాయి. ప్రజలు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆధార్ ధ్రువీకరణ, బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు, పెన్షన్ పంపిణీ, రేషన్ ప్రక్రియలు, ఆన్లైన్ విద్య, టెలి-మెడిసిన్ వంటి ముఖ్య సేవలు ఇప్పుడు మరింత అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఒకప్పుడు కనీస సేవలు పొందడానికి దట్టమైన అడవుల గుండా కిలోమీటర్ల దూరం నడవాల్సిన ప్రజలు ప్రజలు ఇప్పుడు సొంత ఊర్లోనే సేవలను పొందే అవకాశం రావడంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొండపల్లిలో పరిపాలనా క్యాంపును ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి అధికారులు క్రమం తప్పకుండా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటున్నారు. బోర్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ (బీఆర్ఓ) దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల రోడ్డు నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేసింది. రెండు నెలల క్రితం ఈ గ్రామానికి తొలిసారిగా విద్యుత్ సౌకర్యం లభించింది. దీనివల్ల పిల్లలు రాత్రిపూట చదువుకోవడానికి, చిన్న వ్యాపారాలు వృద్ధి చెందడానికి, భద్రత గణనీయంగా మెరుగుపడటానికి అవకాశం ఏర్పడింది.
కొత్త శకానికి ఆరంభం: సీఎం విష్ణుదేవ్
బీజాపూర్ జిల్లాలోని కొండపల్లికి మొబైల్ నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి రావడంపై ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. "కొండపల్లిలో మొబైల్ నెట్వర్క్ రావడం అంటే కేవలం ఒక టవర్ నిలబడటం మాత్రమే కాదు, సంవత్సరాలుగా ప్రపంచానికి దూరంగా ఉన్న ప్రజల కలలు సాకారం కావడం. బస్తర్లోని ప్రతి గ్రామం, ప్రతి కుటుంబం అభివృద్ధి ప్రధాన స్రవంతిలో భాగం కావాలి, డిజిటల్ సౌకర్యాలను పొందాలి. వారికి కొత్త అవకాశాల ద్వారాలు తెరవబడాలి అనేది మా ప్రభుత్వ సంకల్పం. ఇది కేవలం కమ్యూనికేషన్ ప్రారంభం మాత్రమే కాదు, విశ్వాసం, మార్పు, కొత్త అవకాశాల శకానికి ఆరంభం" అని సీఎం ఛత్తీస్గఢ్ విష్ణుదేవ్ అన్నారు.
