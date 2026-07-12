రైలు నుంచి ఫోన్ చోరీకి యత్నం- గాల్లోనే 9 కి.మీలు వేలాడిన దొంగ- చివరికి ఏమైందంటే?
మొబైల్ లాక్కోవడానికి వచ్చిన దొంగను పట్టుకున్న ప్రయాణికులు- కదులుతున్న రైలుకు 9 కిలోమీటర్లు వేలాడుతూ మరో స్టేషన్కు చేరిన నిందితుడు- వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Published : July 12, 2026 at 11:05 AM IST
Mobile Thief Hanging To Train : రైల్వే స్టేషన్లు ఎప్పుడూ ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతుంటాయి. అదే రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని దొంగలు తమ చేతివాటం చూపేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే బిహార్లో జరిగిన ఓ ఘటనలో దొంగ తెలివి అతడికే ప్రమాదంగా మారింది. రైలు కిటికీ వద్ద కూర్చున్న ప్రయాణికుడి మొబైల్ ఫోన్ను లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించిన ఓ దొంగను ప్రయాణికులు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. అంతలోనే రైలు కదలడంతో అతడు కిటికీ బయట వేలాడుతూ దాదాపు 9 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది.
అసలేం జరిగిందంటే
బిహార్లోని మాన్సి రైల్వే స్టేషన్లో జనహిత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఆగి ఉండగా, కిటికీ పక్కన కూర్చున్న ఓ ప్రయాణికుడు మొబైల్ ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్నాడు. ఇదే అవకాశంగా భావించిన ఓ దొంగ కిటికీ బయట నుంచి ఫోన్ను లాక్కొని పరారయ్యేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే పక్కనే ఉన్న ప్రయాణికులు అప్రమత్తమై వెంటనే స్పందించారు. దొంగ చేతిని గట్టిగా పట్టుకోవడంతో అతడి ప్రయత్నం విఫలమైంది. అంతలోనే రైలు స్టేషన్ నుంచి ముందుకు కదలడం ప్రారంభించింది. దీంతో నిందితుడు రైలు కిటికీ బయట వేలాడుతూ ఉండిపోగా, ప్రయాణికులు అతడిని వదిలేయకుండా గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్నారు.
9 కిలోమీటర్ల పాటు ప్రమాదకర ప్రయాణం
మాన్సి నుంచి ఖగారియా రైల్వే స్టేషన్ వరకు సుమారు 9 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. ఈ మొత్తం దూరాన్ని నిందితుడు కదులుతున్న రైలుకు వేలాడుతూ ప్రయాణించాడు. రైలు వేగం పెరిగేకొద్దీ అతడు భయంతో వణికిపోయాడు. తనను వదిలేయాలని, ప్రాణాలు కాపాడాలని ప్రయాణికులను వేడుకున్నాడు. అయినప్పటికీ ప్రయాణికులు అతడి చేతిని వదలలేదు. అయితే దొంగను పట్టుకున్న ప్రయాణికులు అతడిని కిందపడకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకున్నారు. దీంతో అతడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ వీడియో
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతోంది. వీడియోలో నిందితుడు తీవ్ర భయంతో కనిపిస్తూ, తనను క్షమించి వదిలేయాలని వేడుకోవడం కనిపిస్తోంది. అలాగే తన వివరాలు అడగగా మొదట తన పేరు "చోటు యాదవ్" అని చెప్పాడు. కొద్దిసేపటికే "పంకజ్ యాదవ్" అని చెప్పడంతో పాటు లఖమీనియా ప్రాంతానికి చెందినవాడినని పేర్కొన్నాడు. అంతే కాకుండా తాను దొంగతనం చేసేందుకు రాలేదని, కేవలం మనుషులను చూస్తానని అన్నాడు. అయితే పోలీసుల విచారణలో అతడు చెప్పిన వివరాలన్నీ తప్పుడు సమాచారమని తేలింది.
"తొలుత దూరం నుంచి చూసినప్పుడు ఎవరో కదులుతున్న రైలును ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు అనిపించింది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా వెంటనే రైలు వేగాన్ని తగ్గించాలని అధికారులకు సమాచారం అందించాం. తర్వాత ప్రయాణికులు పట్టుకుని ఉంచింది మొబైల్ ఫోన్ లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించిన దొంగేనని తెలిసింది. ప్రయాణికుల సమయస్ఫూర్తి వల్లే అతడు తప్పించుకోలేకపోయాడు."
- సౌరవ్ కుమార్, మాన్సి రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ (ఎస్హెచ్ఓ)
మరో స్టేషన్లో అరెస్ట్
ఖగారియా రైల్వే స్టేషన్కు రైలు చేరుకున్న వెంటనే ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు (జీఆర్పీ) నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నౌగాచియాలోని ముంతాజ్ మొహల్లాకు చెందిన బర్కత్ మన్సూరిగా అతడిని గుర్తించినట్లు జీఆర్పీ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ మహమ్మద్ అల్లాదీన్ తెలిపారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం బర్కత్ మన్సూరిపై గతంలో కూడా మొబైల్ లాక్కోవడం, చోరీలు వంటి కేసులు నమోదయ్యాయి. అతడు ఇదే తరహాలో అనేక నేరాలకు పాల్పడినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.
కేసు నమోదు
ఈ ఘటనపై ఖగారియా రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్లో భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని సెక్షన్లు 317(5), 304(2) కింద కేసు నమోదు చేశారు. కేసు నంబర్ 45/26గా నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసుల ప్రకారం ప్రయాణికుల వస్తువులను లాక్కోవడం, వారి ప్రాణాలకు ప్రమాదం కలిగించడం వంటి నేరాలను ఈ సెక్షన్ల కింద పరిగణిస్తారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ప్రయాణికుల అప్రమత్తతకు ప్రశంసలు
ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులు చూపిన ధైర్యం, సమయస్ఫూర్తి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఒకవైపు దొంగను తప్పించుకోకుండా పట్టుకోవడం, మరోవైపు అతడు కిందపడకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకుని ప్రాణాలు కాపాడడం వారి మానవత్వాన్ని చాటిచెప్పింది. సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ నెటిజన్లు ప్రయాణికుల తీరును అభినందిస్తున్నారు. నేరస్థుడైనా ప్రాణం ప్రమాదంలో పడకుండా కాపాడటం గొప్ప విషయమని, అదే సమయంలో చోరీ ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకుని పోలీసులకు అప్పగించడం బాధ్యతాయుతమైన చర్య అని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
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