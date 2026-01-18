ఇకపై చార్ధామ్ ఆలయాల్లోకి మొబైల్స్ బ్యాన్- ఆ సమస్య వల్లే ఉత్తరాఖండ్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!
Published : January 18, 2026 at 9:57 AM IST
Chardham Yatra Mobiles Ban : 2026లో జరిగే చార్ధామ్ యాత్రను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉత్తరాఖండ్ సర్కార్ ఇప్పటి నుంచే ఏర్పాట్లను వేగవంతం చేసింది. అందులో భాగంగా చార్ధామ్ ఆలయాల్లోకి మొబైల్ ఫోన్స్, కెమెరాలు తీసుకెళ్లడంపై పూర్తిగా నిషేధం విధించనున్నారు. జనవరి 17న జరిగిన రిషికేశ్ ట్రాన్సిట్ క్యాంప్ ప్రాంగణంలో చార్ధామ్ యాత్ర నిర్వహణ, నియంత్రణ సంస్థ నిర్వహించిన సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. గతేడాది ఆలయ ప్రాంగణంలోకి మొబైల్ ఫోన్స్, కెమెరాలు తీసుకెళ్లడం వల్ల దర్శన నిర్వహణలో అనేక సమస్యలు తలెత్తడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.
గఢ్వాల్ కమిషనర్ వినయ్ శంకర్ పాండే అధ్యక్షత ఈ సమావేశం జరిగింది. చార్ధామ్ యాత్రకు సంబంధించి వివిధ శాఖల అధికారులతో ఏర్పాట్లపై సమీక్షించారు.యాత్ర నిర్వహణలో ఎటువంటి లోపాలు జరగకుండా చూడాలని ఆయన స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అందులో భాగంగా బద్రీనాథ్–కేదార్నాథ్లో మొబైల్, కెమెరాలపై పూర్తిగా నిషేధం విధించాలని తెలిపారు. బద్రీనాథ్ ధామ్లో సింగ్ ద్వారం దాటిన తర్వాత మొబైల్ ఫోన్లు, కెమెరాలను అనుమతించబోమని కమిషనర్ ప్రకటించారు. అలాగే, కేదార్నాథ్లో కూడా చబూతర ప్రాంతంలో కెమెరాలు ఉపయోగించడానికి అనుమతి ఉండదని స్పష్టం చేశారు. దీనికోసం బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ టెంపుల్ కమిటీ క్లాక్ రూమ్ సదుపాయం ఏర్పాటు చేస్తుందని తెలిపారు. యాత్రికులు తమ ఫోన్లు, కెమెరాలను అక్కడ డిపాజిట్ చేసి, దర్శనం చేసుకుని తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు వాటిని తీసుకోవచ్చని అన్నారు. ఈ నిషేధం మాత్రం కఠినంగా అమలు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
గత అనుభవాలే కారణం
అయితే గతేడాది చార్ధాయ్ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఫోటోలు తీయడంపై పలు వివాదాలు జరిగాయి. ఇది భక్తుల మధ్య ఘర్షణలకు కూడా దారి తీసిన ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ మందిర ప్రాంగణాల్లో మొబైల్ ఫోన్లు, కెమెరాలను పూర్తిగా నిషేధించాలని ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుందని అధికారులు తెలిపారు.
చార్ధామ్ యాత్ర ఉత్తరాఖండ్కు అత్యంత ప్రాధాన్యమైన యాత్ర అని, ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది భక్తులు దర్శనార్థం వస్తారని కమిషనర్ వినయ్ శంకర్ పాండే గుర్తు చేశారు. భక్తుల సౌకర్యమే మొదటి ప్రాధాన్యమని స్పష్టం చేశారు. యాత్రలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా ప్రతి అధికారి నిజాయితీగా తన బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలని ఆదేశించారు. చార్ధామ్ యాత్రకు సంబంధించి ఇప్పటి నుంచే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని వినయ్ శంకర్ పాండే ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్ నిర్వహణ తాగునీటి సరఫరా, శౌచాలయాలు, పార్కింగ్ సదుపాయాలు, రోడ్ల మరమ్మతులు, భద్రతా ఏర్పాట్లు, వైద్య సేవలు, రవాణా సౌకర్యాలు, భక్తుల బసకు మెరుగైన నిర్వహణ వంటి వాటిపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని చెప్పారు.
యాత్ర తొలి దశ అయిన రిషికేశ్ ట్రాన్సిట్ క్యాంప్లో రిజిస్ట్రేషన్ సహా అన్ని సౌకర్యాలు మెరుగ్గా ఉండేలా చూడాలని వినయ్ శంకర్ పాండే సూచించారు. అలాగే, తమ తమ ప్రాంతాల్లో సామాజిక సంస్థలతో సమన్వయం పెంచుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. వర్షాకాలంలో బీఆర్ఓ ప్రత్యేకంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా పేర్కొన్నారు. ఇక చార్ధామ్ల ప్రారంభ తేదీలు ఇంకా ప్రకటించనప్పటికీ, ఏప్రిల్లో యాత్ర ప్రారంభయ్యే అవకాశం ఉందని వినయ్ శంకర్ పాండే తెలిపారు. గతేడాది చార్ధామ్ యాత్రలో 50 లక్షలకు పైగా భక్తులు పాల్గొన్నారని తెలిపారు. ఈ చార్ధామ్ యాత్ర 2025 నవంబర్ 25న ముగిసింది. గంగోత్రి, యమునోత్రి, కేదార్నాథ్ పుణ్యక్షేత్రాల తలుపులు అక్టోబర్ 23న మూసివేయగా, బద్రీనాథ్ ఆలయాన్ని నవంబర్ 25న మూసివేశారు.