గుండెలోకి తూటా వెళ్లకుండా అడ్డుకున్న ఫోన్​- బాధితుడి ప్రాణాలు సేఫ్​

వివాదంలో పిస్తోల్​తో కాల్పులు జరిపిన దుండగులు - ఆటో డ్రైవర్​ ఛాతీలోకి తూటాను దూసుకెళ్లకుండా అడ్డుకున్న మొబైల్​- బాధితుడికి తప్పిన ప్రాణాపాయం

firing to chest mobile stop bullet
firing to chest mobile stop bullet (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Mobile Saved Man Life From Bullet Hit : పిస్తోల్​ నుంచి దూసుకొచ్చిన బుల్లెట్​ను మొబైల్​ ఫోన్​ అడ్డుకుని ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు పోకుండా కాపాడింది. మధ్యప్రదేశ్​లో ఒక ఆటో డ్రైవర్​, ఇతరులకు మధ్య జరిగిన వివాదం జరిగింది. ఆ గొడవ చిలికి చిలికి గాలివానలా మారి, చివరకు హత్యాయత్నానికి దారితీసింది. నలుగురు నిందితులు ఆటో డ్రైవర్​పై విచక్షణా రహితంగా దాడి చేసి, పిస్తోల్​తో కాల్పులు జరిపారు. అయితే, ఆటో డ్రైవర్ అదృష్టవశాత్తూ తన చొక్కా పైజేబులో ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ కారణంగా ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నాడు.

ఘటన నేపథ్యమిదే
సత్నా జిల్లా, కోల్‌గవా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మహీంద్రా ఏజెన్సీ సమీపంలో శనివారం సాయంత్రం ఈ ఘటన జరిగింది. విద్యాసాగర్ నిషాద్ (అలియాస్ కల్లూ) అనే వ్యక్తి తన ఆటోతో వెళ్తుండగా, ఎదురుగా వస్తున్న బైక్‌ను స్వల్పంగా ఢీకొట్టింది. ఈ చిన్న వివాదంపై బైక్‌పై ఉన్న నలుగురు యువకులు ఆటో డ్రైవర్‌తో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు. గొడవ ముదరడంతో ఆగ్రహానికి గురైన నిందితులు విద్యాసాగర్‌పై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసి, తమ వద్ద ఉన్న పిస్తోల్​తో కాల్పులు జరిపి, అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.

ప్రాణం కాపాడిన మొబైల్
దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో ఒక బుల్లెట్ విద్యాసాగర్ కాలుకు తగలగా, మరో బుల్లెట్ నేరుగా అతని ఛాతి వైపు దూసుకొచ్చింది. ఆ సమయంలో విద్యాసాగర్ తన షర్ట్​ చెస్ట్​ పాకెట్​లో మొబైల్ ఫోన్ ఉంది. దూసుకొచ్చిన బుల్లెట్ మొబైల్​కు తగిలి ఆగిపోవడంతో, అది గుండెలోకి వెళ్లకుండా నిలిచిపోయింది. దీంతో అతడికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. మొబైల్ ఫోన్​ బుల్లెట్ ధాటికి పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. కానీ, అది ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేసి ఆటో డ్రైవర్ ప్రాణాలను కాపాడగలిగింది.

పోలీసుల చర్యలు
స్థానికులు వెంటనే సమాచారం అందించడంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, గాయపడిన విద్యాసాగర్‌ను జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడికి వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై సత్నా సీఎస్పీ దేవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ మాట్లాడుతూ, "ఇది కోల్‌గావా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రేవా రోడ్డులోని మహీంద్రా ఏజెన్సీ ముందు జరిగిన కేసు, ఇక్కడ విద్యాసాగర్ నిషాద్ అలియాస్ కల్లుపై కాల్పులు జరిగాయి. ఈ కేసులో మేం నిందితులపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసి, తనిష్క్ సింగ్‌తో పాటు మరో ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశాం. ఘటనలో ఉపయోగించిన పిస్తోల్​, అపాచీ బైక్​ను నిందితుల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఈ ఘటన ఆటో, బైక్​ ఢీకొనడం వల్ల జరిగింది" అని ఆయన అన్నారు.

The mobile which stopped the bullet
బుల్లెట్​ను అడ్డుకున్న మొబైల్​ ఫోన్ (Etv Bharat)

దాడి చేసిన వారిలో ప్రధాన నిందితుడైన తనిష్క్ సింగ్‌తో పాటు మరో ముగ్గురిని కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితులపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు ధ్రువీకరించారు. అయితే, చిన్నపాటి రోడ్డు ప్రమాదానికి ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. 'విధి రాత బలంగా ఉన్నందుకు మొబైల్ ఫోన్ విద్యాసాగర్​కు ప్రాణం పోసింది' అంటూ స్థానికులు ఘటన గురించి చర్చించుకుంటున్నారు.

మరోవైపు, కొన్ని రోజుల కిందట తమిళనాడు, కల్లకురచిలోని కొత్తపుపుత్తూర్​ గ్రామ పంచాయితీలో అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన అన్నామలై అనే వ్యక్తి వద్ద అక్రమ నాటు తుపాకీ ఉంది. దీంతో అతడు అడవిలోకి వెళ్లి జంతువులను వేటాడుతుంటాడు. అయితే, ఇంటికి వచ్చిన తన అల్లుడికి అతడికి నాటు కోడి కూర వండాలని అన్నామలై భావించాడు. ఇందుకోసం ఇంటి పక్కన తిరుగుతున్న నాటుకోడిని చేతులతో పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ ఇది సఫలం కాకపోవడంతో తన వద్ద ఉన్న నాటు తుపాకీతో కాల్చాలని భావించాడు. వెంటనే ఇంట్లోకి వెళ్లి దాచిన నాటు తుపాకీతో నాటుకోడిని కాల్చేందుకు ప్రయత్నించగా అది తప్పించుకుంది. కానీ అన్నామలై పేల్చిన తూటా పక్కన ఇంట్లో పడుకున్న ప్రకాశ్​ అనే వ్యక్తి తలలో దిగింది. దీంతో తీవ్రంగా గాయపడిన ప్రకాశ్​ అక్కడిక్కడే మరణించాడు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

