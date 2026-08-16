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ఇకపై బనారసీ పేరుతో విక్రయించే నకిలీ చీరలకు చెక్‌- యాప్​లో ఒక్క స్కాన్‌తో అసలు మ్యాటర్ రివీల్​!

నకిలీ బనారసీ చీరల విక్రయాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కొత్త యాప్‌- 'బనారస్ మే బునా' యాప్‌తో చీర పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే అవకాశం- బార్‌కోడ్‌/క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్‌ చేస్తే తయారీదారు, వస్త్రం, ధర వివరాలు

App For Identifying Banarasi Saree
'బనారస్ మే బునా' యాప్‌లో చీరలకు స్కాన్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 2:08 PM IST

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App For Identifying Banarasi Saree : బనారసీ చీర పేరు వినగానే నాణ్యత, నైపుణ్యం, ప్రత్యేకత గుర్తుకొస్తాయి. దేశం నలుమూలల నుంచే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా పర్యాటకులు కాశీకి వచ్చి ఈ చీరలను ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇదే ఆదరణను కొందరు వ్యాపారులు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. బనారసీ చీరల పేరుతో ఇతర ప్రాంతాల్లో తయారైన చీరలను విక్రయిస్తూ వినియోగదారులను మోసం చేస్తున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సూరత్‌లో తయారైన చీరలను బనారసీ చీరలుగా చెబుతూ భారీ ధరలకు విక్రయిస్తున్నారని స్థానిక నేత కార్మికులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యకు చెక్‌ పెట్టేందుకు వారణాసిలోని నేత కార్మికుల సంఘం ఓ ప్రత్యేక యాప్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇకపై బనారసీ చీర కొనేముందు దానిపై ఉన్న బార్‌కోడ్‌ లేదా క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేస్తే చాలు. ఆ చీర అసలైనదో, నకిలీదో తెలుసుకోవచ్చు.

'బనారస్ మే బునా' యాప్‌
వారణాసి వీవర్స్‌ కో-ఆపరేటివ్‌ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో 'బనారస్ మే బునా' పేరుతో ఈ యాప్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. బనారస్‌లో నేసిన అసలైన చీరలకు ప్రత్యేకమైన బార్‌కోడ్‌ లేదా క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ట్యాగ్‌ను జతచేస్తున్నారు. వినియోగదారులు చీర కొనుగోలు చేసే సమయంలో తమ మొబైల్‌ ఫోన్‌తో ఆ కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేస్తే, చీరకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెరపై కనిపిస్తుంది. చీర ఎప్పుడు తయారైంది? ఎవరు తయారు చేశారు? ఎలాంటి దారం లేదా వస్త్రాన్ని ఉపయోగించారు? తయారీదారు పేరు, చిరునామా, మొబైల్‌ నంబర్‌ వంటి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాదు ఆ చీర బనారస్‌లో తయారైందా? లేక ఇతర ప్రాంతంలో తయారైనదా? అనే విషయాన్ని కూడా గుర్తించేందుకు ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుంది.

App For Identifying Banarasi Saree
బనారసీ చీర (ETV Bharat)

నకిలీ చీరలకు అడ్డుకట్ట
ప్రస్తుతం బనారసీ చీరల పేరుతో సూరత్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో తయారైన చీరలను విక్రయిస్తున్నారని నేత కార్మికులు చెప్పిన విషయాల ప్రకారం, తక్కువ ధరకు తయారయ్యే చీరలను కొందరు బనారసీ చీరలుగా చెప్పి రూ.8 వేలు, రూ.10 వేల వరకు విక్రయిస్తున్న ఘటనలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు రూ.300 విలువైన చీరను బనారసీ చీరగా చెప్పి వేల రూపాయలకు విక్రయించడం వల్ల పర్యాటకులు మోసపోతున్నారు. ఈ వ్యవహారం వల్ల అసలైన బనారసీ నేత కార్మికులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. వినియోగదారులు అధిక ధర చెల్లించినప్పటికీ ఆ మొత్తంలో అసలైన నేత కార్మికులకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండటం లేదు. ఫలితంగా తరతరాలుగా చేనేత వృత్తిపై ఆధారపడిన కుటుంబాలు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి.

ఒక్క స్కాన్‌తో పూర్తి సమాచారం
ఈ యాప్‌ను ఉపయోగించడం కూడా చాలా సులభమని అధికారులు చెబుతున్నారు. వినియోగదారుడు బనారసీ చీర కొనుగోలు చేసేటప్పుడు దానికి జతచేసిన బార్‌కోడ్‌ లేదా క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను మొబైల్‌ ఫోన్‌తో స్కాన్‌ చేయాలి. వెంటనే ఆ చీరకు సంబంధించిన వివరాలు కనిపిస్తాయి. చీరకు జత చేసిన ట్యాగ్‌ను తొలగించి మరో నకిలీ చీరకు అమర్చినా ఈ విధానం ద్వారా మోసాన్ని గుర్తించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేసినప్పుడు ఆ ట్యాగ్‌ ఏ చీర కోసం జారీ చేశారో దాని వివరాలే కనిపిస్తాయి. ట్యాగ్‌కు సంబంధించిన అసలు చీరతో సరిపోలని ఉత్పత్తిపై దాన్ని అతికిస్తే వినియోగదారుడు విషయాన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చు.

App For Identifying Banarasi Saree
'బనారస్ మే బునా' యాప్‌ (ETV Bharat)

"వారణాసికి పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నప్పటికీ, వారి రాక ద్వారా అసలైన నేత కార్మికులకు తగిన ప్రయోజనం దక్కడం లేదు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకే బార్‌కోడ్‌ ఆధారిత 'బనారస్ మే బునా' యాప్‌ను రూపొందించాం. ప్రస్తుతం ఈ బార్‌కోడ్‌లను నేత కార్మికులు, చీరల వ్యాపారులకు జారీ చేస్తున్నాం. చిల్లర దుకాణదారులకు మాత్రం వీటిని ఇవ్వడం లేదు. చీరకు సంబంధించిన వివరాలు వినియోగదారులకు నేరుగా అందేలా ఈ వ్యవస్థను రూపొందించాం."
- శైలేశ్‌ సింహ్‌, వీవర్స్‌ కో- ఆపరేటివ్‌ సొసైటీ అధికారి

20-30 శాతం దుకాణాలకు చేరిన విధానం
నాలుగు తరాలుగా బనారసీ చీరల వ్యాపారంలో ఉన్న స్థానిక వ్యాపారులు, గత ఐదేళ్లుగా సూరత్‌లో తయారైన చీరలను బనారసీ చీరలుగా విక్రయించే విధానం పెరిగిందని శైలేశ్‌ చెప్పారు. దీంతో ఈ మోసాలను అరికట్టేందుకు క్యూఆర్‌ కోడ్‌ విధానాన్ని తీసుకొచ్చామని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ విధానం సుమారు 20 నుంచి 30 శాతం దుకాణాలకు చేరినట్లు సమాచారం. మరింత మంది నేత కార్మికులు, వ్యాపారులకు ఈ సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే వెయ్యి మందికి పైగా వినియోగదారులు ఈ ట్యాగింగ్‌ విధానాన్ని ఉపయోగించి చీరలు కొనుగోలు చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. రానున్న నెలలో బనారస్‌లోని మరింత మంది నేత కార్మికులకు ఈ యాప్‌ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

App For Identifying Banarasi Saree
బనారసీ చీరలు (ETV Bharat)

వినియోగదారుల్లోనూ సంతోషం
ఈ కొత్త విధానం పట్ల వినియోగదారులు కూడా సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ద్వారా చీర వివరాలను తెలుసుకుని కొనుగోలు చేసిన తృప్తి అనే వినియోగదారురాలు ఇది కొనుగోలుదారులకు మరింత పారదర్శకతను అందిస్తుందని చెప్పారు. 'అసలైన బనారసీ చీరకు, నకిలీ చీరకు మధ్య తేడాను సాధారణంగా గుర్తించడం కష్టం. అందుకే చాలాసార్లు నకిలీ చీరను అసలైనదిగా భావించి భారీ ధర చెల్లిస్తుంటాం. క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ద్వారా చీర తయారీకి ఉపయోగించిన వస్త్రం, తయారీ వివరాలు, ధర వంటి సమాచారం తెలుసుకునే అవకాశం ఉండటం చాలా ఉపయోగకరం' అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

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