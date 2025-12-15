Telangana Panchayat Elections Results2025

మంటల్లో కాలుతున్న కర్రలతో దాడి- చేతులు విరిచి, చెవిని కోసి- దుండగుల కిరాతక చర్య

అడ్రస్​ అడిగిన క్రమంలో బాధితుడికి, నిందితుల మధ్య గొడవ- కర్రలతో దాడి- ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి!

People Brutally Attacked A Man
People Brutally Attacked A Man (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 15, 2025 at 3:40 PM IST

Choose ETV Bharat

People Brutally Attacked Man : ఓ వీధి వ్యాపారిపై కొందరు దుండగులు అత్యంత దారుణానికి ఒడిగట్టారు. కాలుతున్న మంటల్లో నుంచి కర్రలు తీసి అత్యంత క్రూరంగా గాయపరిచారు. అంతటితో ఆగకుండా బాధితుడి చేతులు విరిచి, చెవిని కోశారు. తీవ్ర గాయాలపాలైన ఆ వ్యాపారి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఇటీవల మరణించాడు. ఈ ఘటన బిహార్​లో జరిగింది.

పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
నలంద జిల్లా బిహార్‌షరీఫ్‌లోని గగన్‌దివాన్ ప్రాంతానికి చెందిన మహ్మద్​ అథర్​(40) తన అత్తమామలతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నాడు. దుస్తుల వ్యాపారం చేస్తూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. రోజూవారి లాగే డిసెంబరు 5న వ్యాపారం ముగించుకుని సైకిల్​​పై ఇంటికి తిరుగు ప్రయాణం అయ్యాడు. ఈ క్రమంలో భటటాపర్​ గ్రామం సమీపంలోకి రాగానే తాను ప్రయాణించే సైకిల్​ పంక్చర్ అయ్యింది.​ దాంతో కొంత దూరం వరకు నడిచుకుంటూ వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో అతడికి చలి మంట కాచుకుంటున్న కొంతమంది కనిపించారు.

Mohammad Athar
మృతి చెందిన మహ్మద్​ అథర్​ (ETV Bharat)

వెంటనే వారి వద్దకు వెళ్లి దగ్గరలో సైకిల్ పంక్చర్​​ షాపేమైనా ఉందా? అని వారిని అడిగాడు. అది గమనించిన ఆ గుంపు మొదట అథర్​ను దోచుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో సదరు వ్యక్తులు అథర్​పై దాడికి పాల్పడ్డారు. మంటల్లో కాలుతున్న కర్రలను తీసి అథర్​పై దాడి చేశారు. ఆ గుంపులోని ఓ వ్యక్తి తన వద్ద ఉన్న ఆయుధంతో అథర్​ చెవిని కోసేశాడు. దీంతో బాధితుడు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యాడు. అనంతరం నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.

"నా సోదరుడు తన అత్తమామల ఇంట్లో ఉంటూ దుస్తులు విక్రయించుకుంటూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. వ్యాపారం అనంతరం ఇంటికి తిరిగి వచ్చే క్రమంలో కొంతమంది అతడిపై దాడి చేశారు. పోలీసులు అతన్ని ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. కానీ చికిత్స పొందుతూ అతడు మరణించాడు"
-- మహ్మద్ షకీబ్, మృతుడి సోదరుడు

సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు తీవ్ర గాయాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న అథర్​ను నవాడా ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో వైద్యులు అతడిని నలందలోని పావాపురిలోని విమ్స్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లమని సూచించారు. కొద్ది రోజులపాటు ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడిన అథర్​ చికిత్స పొందుతూ డిసెంబర్ 12 మరణించాడు. దీంతో అథర్ కుటుంబ సభ్యులు పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

"ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నాం. దర్యాప్తులో భాగంగా ఫోరెన్సిక్​ సైన్స్ లాబొరేటరీ నుంచి ఆధారాలు సేకరించాం. అలాగే మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం బిహార్‌షరీఫ్ సదర్ ఆసుపత్రికి తరలించాం. కాగా ఈ ఘటనలో ఇప్పటికే 10 మందిపై కేసు నమోదు చేశాం. అందులో నలుగురిని అరెస్ట్​ చేశాం. పోస్ట్​మార్టం రిపోర్ట్ అనంతరం తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం"
-- రంజన్ కుమార్, రోహ్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి, నవాడ

సోషల్ మీడియాలో ప్రజల ఆగ్రహం!
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఘటన బిహార్​ రాష్ట్ర ప్రజల్లో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​లు పెడుతున్నారు. శాంతిభద్రతల గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్-ఎ-ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ నలంద జిల్లా అధ్యక్షుడు కలీం ఖాన్, దాడి చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం బాధితుడి కుటుంబాన్ని కలిసి పరమార్శించారు.

"బాధితుడి కుటుంబానికి తగిన ఆర్థిక పరిహారం, కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలి. అలాగే ఈ కేసులో వేగవంతమైన, న్యాయమైన విచారణను చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. బాధితుడి కుటుంబానికి తప్పకుండా న్యాయం జరగాలి. నిందితులకు అత్యంత కఠినమైన శిక్ష విధించాలి"
--కలీం ఖాన్, జిల్లా అధ్యక్షుడు, AIMIM నలంద

