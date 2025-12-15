Telangana Panchayat Elections Results2025

'ఉపాధి హామీ పథకం' రద్దుకు కేంద్రం సిద్ధం! ''గాంధీ' పేరును మోదీ సర్కార్​ ఎందుకు లేకుండా చేస్తోంది?'

MGNREGA పథకం పేరు మార్చిన కేంద్రం- ఇప్పుడు ఏకంగా పథకాన్నే ఆపేయనుందా?

MNREGA
MNREGA (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 15, 2025 at 3:29 PM IST

Choose ETV Bharat

Modi Govt Abolish MNREGA : గ్రామీణ పేదలకు ఉపాధి కల్పించేందుకు ఉద్దేశించిన 'మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని' (MGNREGA) రద్దు చేసేందుకు మోదీ సర్కార్​ సిద్ధమైంది. దీని స్థానంలో గ్రామీణుల ఉపాధి కోసం కొత్త చట్టాన్ని (VB G Ram G) తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన బిల్లు ప్రతులను సోమవారం లోక్​సభ సభ్యులకు అందించింది. అంతేకాదు లోక్‌సభ అనుబంధ కార్యకలాపాల జాబితాలో కూడా ఈ బిల్లును చేర్చింది.

ఇటీవలే ఈ పథకం పేరును 'పూజ్య బాపు గ్రామీణ్​ రోజ్​గార్​ యోజన'గా మార్చిన మోదీ సర్కార్​, ఇప్పుడు ఏకంగా ఆ పథకాన్నే లేపేసేందుకు సన్నద్ధమవుతుండడం గమనార్హం. వాస్తవానికి ఈ పథకాన్ని 2005లో యూపీఏ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. 2009లో మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టంగా దాని పేరు మార్చారు. కాగా, ఇప్పుడు దీన్ని పూర్తిగా రద్దు చేసి, కొత్తగా 'వికసిత్​ భారత్​-గ్యారెంటీ ఫర్​ రోజ్​గార్ అండ్ అజీవికా మిషన్​ (గ్రామీణ్​)' బిల్లు, 2025ను మోదీ సర్కార్​ తీసుకువస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వికసిత్​ భారత్​ 2047 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా, భారతదేశంలోని అన్ని గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసే దిశగా ఈ కొత్త పథకాన్ని రూపొందించినట్లు బిల్లులో పేర్కొన్నారని సమాచారం.

కొత్త బిల్లులో, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రతి కుటుంబానికి సంవత్సరంలో కనీసం 125 రోజుల పాటు వేతనంతో కూడిన ఉపాధి కల్పించనున్నారు. దీని ద్వారా సుసంపన్న, సుస్థిర గ్రామీణాభివృద్ధిని సాధించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుత పార్లమెంట్​ శీతాకాల సమావేశాల్లోనే ఈ బిల్లును లోక్​సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

గాంధీజీ పేరును ఎందుకు తొలగిస్తున్నారు!
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవలే మహాత్మాగాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును పూజ్య బాపు గ్రామీణఅ రోజ్​గార్​ యోజనగా మార్చింది. పనిలోపనిగా పని దినాల సంఖ్యను 100 నుంచి 125 రోజులకు, కనీస వేతనాన్ని రూ.240కు పెంచింది. అయితే తాజాగా ఆ పథకాన్నే రద్దు చేసేందుకు మోదీ సర్కార్ సిద్ధమవుతుండడంపై కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంక గాంధీ విమర్శలు గుప్పించారు.

"ఏదైనా పథకం పేరు మార్చినప్పుడల్లా, కార్యాలయాల్లో, స్టేషనరీలో చాలా మార్పులు చేయాల్సి వస్తుంది. దీని కోసం చాలా డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది. ఇంత చేసినప్పటికీ దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి? ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు? ముఖ్యంగా మహాత్మా గాంధీ పేరును ఎందుకు తొలగిస్తున్నారు? మహాత్మా గాంధీ మన దేశంలోనే కాకుండా, ప్రపంచమంతా ఆయనను గొప్ప నాయకుడిగా పరిగణిస్తుంది. అయినప్పటికీ ఆయన పేరును తొలగించడం వెనుక ఉద్దేశం ఏమిటో నాకు నిజంగా అర్థం కావడం లేదు? ఇంతకీ మీ (మోదీ సర్కార్​) ఉద్దేశం ఏమిటి?" అని పార్లమెంట్​ వెలుపల విలేకరుల సమావేశంలో అన్నారు.

"వాస్తవానికి మనం పార్లమెంట్​లో నిజమైన ప్రజా సమస్యల గురించి కాకుండా, ఇతర విషయాల గురించి చర్చిస్తున్నాం. అందువల్ల చాలా సమయం వృధా అవుతోంది. డబ్బు వృధా అవుతోంది. వాళ్లకు వాళ్లే అంతరాయం కలిగించుకుంటున్నారు" అని ప్రియాంక గాంధీ అన్నారు. కాగా, కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి శివరాజ్​సింగ్ చౌహాన్​, ఈ బిల్లు ఉద్దేశం తెలుపుతూ పార్లమెంట్​లో ఓ ప్రకటన చేశారు. అందులో గత 20 ఏళ్లుగా మహాత్మాగాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం వల్ల కోట్లాది మంది పల్లె ప్రజలు ఉపాధి పొందారని తెలిపారు. అయితే సామాజిక భద్రత పథకాల ప్రయోజనాలను మరింత విస్తరించేందుకు, ప్రభుత్వ పథకాలను మరింత సంతృప్త స్థాయిలో అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అందుకే ఈ పథకాలను మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన తెలిపారు.

