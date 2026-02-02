ETV Bharat / bharat

ఉపాధి హామీ చట్టంలో ఉపాధికి గ్యారంటీ- కొత్త చట్టంలో అధికార కేంద్రీకరణకు గ్యారంటీ: కాంగ్రెస్

సరిగ్గా 20 ఏళ్ల క్రితం ఉపాధి హామీ పథకం అమల్లోకి - ఆ పథకం వల్లే గ్రామీణుల వలసలు తగ్గుముఖం-ఇప్పటివరకు 180 కోట్ల పనిదినాల కల్పన - కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్

20 Years for MNREGA Scheme
20 Years for MNREGA Scheme (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 12:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress On MNREGA Scheme : మహాత్మాగాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం (ఎంఎన్‌ఆర్‌ఈజీఏ) విప్లవాత్మకమైందని, దాని స్థానంలో తీసుకొచ్చిన కొత్త స్కీం కేవలం అధికార కేంద్రీకరణ కోసం పనికొస్తుందని కాంగ్రెస్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. ఉపాధి హామీ చట్టం లక్ష్యాలకు పూర్తి విరుద్ధంగా వికసిత్ భారత్ - గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్‌గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్ చట్టం- 2025 ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. నేటికి(ఫిబ్రవరి 2) సరిగ్గా 20 ఏళ్ల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అనంతపూర్ జిల్లా బద్నాపల్లి గ్రామంలో ఉపాధిహామీ పథకం ప్రారంభమైందన్నారు.

రెండు దశాబ్దాల వ్యవధిలో ఆ పథకం ద్వారా 180 కోట్ల పనిదినాలను ప్రజలు పొందారని జైరాం రమేశ్ చెప్పారు. ప్రత్యేకించి గ్రామీణ మహిళలు ఈ పథకం వల్ల ఉపాధి అవకాశాలను పొందారన్నారు. ఈ పథకం ద్వారా చేపట్టిన పనుల ఫలితంగా దేశంలో దాదాపు 10 కోట్ల ప్రజా ఆస్తులు ఏర్పడ్డాయని పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజల వలసలు గణనీయంగా తగ్గాయన్నారు. పర్యవసానంగా గ్రామ పంచాయతీలు బలోపేతమై, గ్రామీణ పేదలు పనిచేసే ప్రదేశాల్లో అధిక వేతనాలను డిమాండ్ చేసే పరిస్థితి వచ్చిందని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. ఈమేరకు సోమవారం ఎక్స్ వేదికగా ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు.

TAGGED:

MNREGA SCHEME
VB G RAM G SCHEME
CONGRESS ON MNREGA
CONGRESS JAI RAM RAJESH AN MNREGA
CONGRESS ON MNREGA SCHEME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.