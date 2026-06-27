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స్టాలిన్​ అసెంబ్లీకి తిరిగి రానున్నారా? తిరుచ్చి ఈస్ట్​ లేదా 'సిర్కాళి' నుంచి పోటీ చేయనున్నారా?

సీఎం విజయ్​ రాజీనామా చేసిన తిరుచ్చి ఈస్ట్​ లేదా 'సిర్కాళి' నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని వార్తలు

MK Stalin Contesting Assembly
MK Stalin Contesting Assembly (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 7:57 PM IST

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MK Stalin Contesting Assembly : తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. రాబోయే అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి, DMK అధ్యక్షుడు M.K. స్టాలిన్ పోటీ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. సీఎం విజయ్​ రాజీనామా చేసిన తిరుచ్చి ఈస్ట్​ లేదా 'సిర్కాళి' నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి.

ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ నేతృత్వంలోని 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) 108 స్థానాలను గెలుచుకుంది. అనంతరం కాంగ్రెస్, వామపక్ష పార్టీలు, VCK, IUML మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. TVK అధ్యక్షుడు విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈయన 'పెరంబూర్', 'తిరుచ్చి ఈస్ట్' నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించారు.

DMK నేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి M.K. స్టాలిన్, తన కంచుకోట అయిన కొళత్తూర్ నుంచి పోటీ చేసి ఊహించని ఓటమిని చవిచూశారు. అదే సమయంలో రెండు స్థానాల్లో గెలిచిన విజయ్​ తిరుచ్చి ఈస్ట్​ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారు. అంతేకాకుండా నలుగురు AIADMK ఎమ్మెల్యేలు TVKలో చేరేందుకు తమ పదవులకు రాజీనామా చేయగా, మాజీ AIADMK మంత్రి C. విజయభాస్కర్ కూడా ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఫలితంగా ప్రస్తుతం తమిళనాడులో తిరుచ్చి ఈస్ట్, పెరుందురై, మధురాంతకం, ధరాపురం, అంబసముద్రం, విరాలిమలై అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి.

స్టాలిన్​ తిరుచ్చి నుంచి పోటీ చేస్తారా?
ఈ ఖాళీ స్థానాలకు త్వరలో ఉప ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో M.K. స్టాలిన్ తిరుచ్చి ఈస్ట్' నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయవచ్చని రాజకీయ వర్గాల్లో ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. తిరుచ్చిలో జరిగిన ఇటీవలి కార్యవర్గ సమావేశంలో ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని కోరుతూ M.K. స్టాలిన్‌కు అనుకూలంగా ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. అంతకుముందు అసెంబ్లీలో స్టాలిన్​ను ఉద్దేశిస్తూ ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చేసిన విమర్శలపైనా స్పందించిన మాజీ మంత్రి K.N. నెహ్రూ, స్టాలిన్ కచ్చితంగా అసెంబ్లీకి తిరిగి వస్తారన్నారు. అయితే, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయడంపై మాత్రం ఇంకా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని స్టాలిన్ స్వయంగా తెలిపారు. అయితే, M.K. స్టాలిన్ తిరుచ్చి ఈస్ట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచే ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారని అంతా భావిస్తున్నారు. ఆ నియోజకవర్గంలో గణనీయమైన సంఖ్యలో మైనారిటీ జనాభా ఉండటం, స్థానికంగా K.N. నెహ్రూ, అన్బిల్ మహేశ్​ బలమైన నేతలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఆయన అక్కడ పోటీ చేసే అవకాశం బలంగా విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి.

ఇదిలా ఉండగా, మైలాదుతురై జిల్లాలోని సిర్కాళి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి కూడా ఎం.కె. స్టాలిన్‌ను బరిలోకి దించేందుకు ప్రణాళికలు జరుగుతున్నట్లు రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సిర్కాళి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే సెంథిల్ సెల్వన్ గత ఎన్నికల్లో పొత్తులో భాగంగా డీఎంకే గుర్తుపైనే పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. అయితే, తాజాగా ఆయన MDMKని వీడి DMKలో చేరాలని భావిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆయన పార్టీ మారితే తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసేందుకు చూస్తున్నారు. ఫలితంగా ఆ నియోజకవర్గంలో జరిగే ఉప ఎన్నికలో స్టాలిన్ పోటీ చేసే అవకాశం ఉంటుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా స్టాలిన్ భార్య దుర్గా స్టాలిన్ స్వస్థలం సిర్కాళి కావడంతో అక్కడి ఓటర్ల మద్దతును సులభంగా పొందవచ్చనే అంచనాతో ఆయనను అక్కడ పోటీ చేయించే అంశంపై చర్చ జరుగుతోంది.

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