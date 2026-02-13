ETV Bharat / bharat

తమిళనాడు ఎన్నికలు: స్టాలిన్ సంక్షేమ అస్త్రం - ఒక్కో మహిళల ఖాతాలో రూ.5,000 జమ

కళైంజర్ మహిళా హక్కుల పథకానికి మూడు నెలల అడ్వాన్స్ విడుదల- సమ్మర్ స్పెషల్ ప్యాకేజ్‌తో అదనంగా రూ.2,000 సాయం- మళ్లీ గెలిస్తే నెలసరి సాయం రూ.2,000 చేస్తామన్న సీఎం హామీ

Stalin
Stalin (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 13, 2026 at 9:44 AM IST

3 Min Read
Stalin Kalaignar Rights Scheme : తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దగ్గరపడుతున్న వేళ అధికార పార్టీ డీఎంకే సంక్షేమ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది. మహిళా ఓటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్​ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలవుతున్న కళైంజర్ మహిళా హక్కుల పథకం కింద లబ్ధి పొందుతున్న 1.31 కోట్ల మంది మహిళల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో ఒక్కొరికి రూ.5,000 చొప్పున నేరుగా జమ చేయించారు.

మొత్తం ఖర్చు ఎంతంటే?
ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం- ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్ నెలలకు సంబంధించిన రూ.1,000 చొప్పున మూడు నెలల సాయాన్ని ముందుగానే అడ్వాన్స్‌గా ఇచ్చారు. అంటే రూ.3,000 మొత్తాన్ని ఒకేసారి జమ చేశారు. దీనికి అదనంగా సమ్మర్ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ పేరుతో మరో రూ.2,000 అందించారు. దీంతో ఒక్కో మహిళ ఖాతాలో రూ.5,000 చేరింది. మొత్తం ఖర్చు రూ.6,500 కోట్లకు పైగానే ఉంటుందని అంచనా.

ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా!
ఆ విషయాన్ని స్వయంగా స్టాలిన్ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్ ద్వారా ప్రకటించారు. మహిళలకు ఇచ్చిన హామీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిలబెట్టుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికలను కారణంగా చూపిస్తూ ఈ గ్రాంట్‌ను నిలిపివేయాలనే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, కానీ తమ ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలతో లబ్ధిదారులకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చూసిందన్నారు.

ఎవరిన్ని చేసినా వెనక్కి తగ్గను
"మహిళల హక్కుల గ్రాంట్ నా వాగ్దానం. ఎవరైనా అడ్డంకులు సృష్టించినా వెనక్కి తగ్గను. మా ద్రావిడియన్ మోడల్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ప్రజల పక్షాన నిలుస్తుంది. మూడు నెలల సాయాన్ని ముందుగానే జమ చేసి మహిళలకు భరోసా ఇచ్చాం" అని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు. మహిళల మద్దతుతో మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా, భవిష్యత్ ప్రణాళికలపైనా స్పష్టత ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం నెలకు అందిస్తున్న రూ.1,000 మహిళా సాయాన్ని ద్రవిడియన్ మోడల్ 2.0లో భాగంగా రూ.2,000కు పెంచుతామని ప్రకటించారు. ఇది తమిళనాడు మహిళలకు ఇచ్చే మరో పెద్ద హామీగా పేర్కొన్నారు.

ఆనందంలో మహిళలు
దీంతో మహిళా వర్గాల్లో ప్రభుత్వంపై సానుకూల స్పందన కనిపిస్తోంది. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ పథకం మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. గృహిణులు, పేద మహిళలు, ఒంటరి మహిళలకు ఈ డబ్బు రోజువారీ అవసరాలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతోందని లబ్ధిదారులు చెబుతున్నారు. ఒకేసారి రూ.5,000 రావడంతో కుటుంబ ఖర్చులు తీర్చుకోవడానికి సాయం అవుతుందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

హామీల జోరు పెంచుతున్న ప్రతిపక్షాలు
ఇదిలా ఉంటే ప్రతిపక్షాలు కూడా ఎన్నికల బరిలో హామీల జోరు పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అన్నాడీఎంకే తమ ఎన్నికల ప్రణాళికలో ఐదు కీలక హామీలను ప్రకటించింది. సామాజిక భద్రతా పెన్షన్లను ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.1,200 నుంచి రూ.2,000కు పెంచుతామని తెలిపింది. వృద్ధులు, వితంతువులు, పెళ్లి కాని మహిళలు, భర్త విడిచిపెట్టిన మహిళలు, దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్‌జెండర్‌లకు ఈ పెన్షన్ వర్తింపజేస్తామని వెల్లడించింది.

దీంతో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య సంక్షేమ హామీల పోటీ తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది. మహిళలే కీలక ఓటు బ్యాంక్‌గా మారిన నేపథ్యంలో అన్ని పార్టీలు వారిని ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, నేరుగా ఖాతాల్లో నగదు జమ చేసే పథకాలు ఓటర్లపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. మొత్తానికి, తమిళనాడులో ఎన్నికల సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ సంక్షేమ రాజకీయం మరింత వేడెక్కుతోంది. స్టాలిన్ తీసుకున్న ముందస్తు నగదు పంపిణీ నిర్ణయం మహిళా ఓటర్ల మనసును గెలుచుకుంటుందా? ప్రతిపక్ష హామీలు ఎంతవరకు ప్రభావం చూపుతాయి? అన్నది ఎన్నికల ఫలితాల వరకూ ఆసక్తిగా మారింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

