80అడుగుల కాన్వాస్పై రామాయణ కథ- 'మిథిలా' పెయింటింగ్స్తో అద్భుత కళాఖండం- దేశవ్యాప్తంగా ఫుల్ డిమాండ్
రామాయణ కథను మిథిలా చిత్ర కళతో తీర్చిదిద్దిన సుజిత్- ఆకట్టుకుంటున్న కళాఖండం
Published : November 30, 2025 at 11:20 AM IST
Mithila Painting Ramayana Story : బిహార్లోని ముజఫర్పుర్కు చెందిన ఓ కళాకారుడు రామాయణ కథను సంప్రదాయ మిథిలా చిత్ర కళతో (మధుబని చిత్రలేఖనం) అందంగా చిత్రీకరించాడు. రాముడి జననం, సీతమ్మ స్వయంవరం, రామ- రావణ యుద్ధం వంటి ఘట్టాలకు సంబంధించిన అనేక చిత్రాలను తీర్చిదిద్ది ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
ఆ స్ఫూర్తితోనే!
అయోధ్య రామాలయం నిర్మాణం స్ఫూర్తితో బాలాఘాట్కు చెందిన సుజిత్ శ్రీవాస్తవ రామాయణ కథను మధుబని చిత్ర కళతో తీర్చిదిద్దాడు. రెండు నెలల శ్రమించి ఈ ప్రత్యేకమైన కళాఖండాన్ని చిత్రీకరించాడు. రామాయణ కథను జీవం ఉట్టిపడేలా తీర్చిదిద్దిన సుజిత్ను అందరూ అభినందిస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు ఆ పెయింటింగ్ ప్రజల్లో మంచి ప్రజాదరణ పొందింది.
చిన్నప్పటి నుంచే పెయింటింగ్స్ అంటే ఆసక్తి
సుజిత్కు చిన్నప్పటి నుంచే చిత్రలేఖనం అంటే ఇష్టం. సుజిత్ బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు తన అన్నయ్య థియేటర్లకు సినిమా పోస్టర్లు తయారు చేసేవాడు. ఆ సమయంలో తన అన్నయ్యకు సుజిత్ సాయపడేవాడు. అలా క్రమక్రమంగాపెయింటింగ్పై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఆ తర్వాత నిరంతర అభ్యాసంతో మిథిలా పెయింటింగ్ (మధుబని పెయింటింగ్)ను నేర్చుకున్నాడు. కాలక్రమంలో సుజిత్ పెయింటింగ్స్ ప్రజలను ఆకట్టుకున్నాయి. ఆ తర్వాత చీరలు, బెడ్ షీట్లు, ఇతర వస్తువులపై మిథిలా చిత్రాలను వేసి విక్రయించేవాడు. అదే ఇప్పుడు అతడికి మంచి ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. ప్రస్తుతం మిథిలా చిత్రాల నుంచి సుజిత్ ఏటా సుమారు రూ.8 నుంచి రూ.10 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు.
అయోధ్యలోని రామ్లల్లా ఆలయ నిర్మాణం పూర్తైన తర్వాత రామాయణ కథను మిథిలా చిత్రలేఖనం ద్వారా చిత్రీకరించాలనే ఆలోచన తనకు వచ్చిందని సుజిత్ వివరించాడు. తన బాల్యంలో టీవీలో చూసిన రామాయణ సీరియల్ జ్ఞాపకాలు ఇంకా తన మదిలో ఉన్నాయని చెప్పారు. రామాయణంలోని ఒక్కొ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరించడానికి దాదాపు నాలుగు గంటలు పట్టిందని తెలిపారు. దాదాపు రెండు నెలల కష్టపడి రాముడి జననం, అరణ్యాలను వెళ్లడం, సీతాదేవీ అపహరణ, రామ-రావణ యుద్ధం వంటి ఘట్టాలకు మిథిలా చిత్రలేఖనం ద్వారా జీవం పోశానని వెల్లడించారు.
వేరే రాష్ట్రాల్లోనూ డిమాండ్ : సుజిత్
"నేను గీసిన మిథిలా పెయింటింగ్స్ను పొరుగు రాష్ట్రాల వారు కూడా ఇష్టపడతారు. చాలా మంది తమ ఇళ్లు, దేవాలయాల గోడలపై రామాయణ కథను చిత్రీకరించాలని కోరారు. ప్రారంభంలో మిథిలా పెయింటింగ్స్ను కాగితం, బోర్డుపై మాత్రమే చిత్రీకరించాను. ఆ తర్వాత వస్త్రంపై కూడా మిథిలా శైలిలో రామాయణ కథను రూపొందిస్తున్నాను. నాకు దిల్లీ నుంచి అతిపెద్ద ఆర్డర్ల ఒకటి వచ్చింది. 80 మీటర్ల వస్త్రంపై రామాయణాన్ని చిత్రీకరించాలనేది ఆ ఆర్డర్. బడ్జెట్ రూ.12,000. ఇది ఇప్పటివరకు నాకు అత్యంత ప్రత్యేకమైన, అతిపెద్ద ఆర్డర్. నేను బ్లూప్రింట్ సిద్ధం చేశాను. ఇప్పుడు కాన్వాస్పై పెయింట్ చేయాలి" అని సుజిత్ తెలిపాడు.
అండగా భార్య
సుజిత్ 2014లో శ్వేత అనే యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె కూడా మిథిలా పెయింటింగ్ కళాకారిణి. ఈ దంపతులిద్దరూ లాక్ డౌన్ సమయంలో తమ వ్యాపారంపై దృష్టి సారించారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆర్డర్లను స్వీకరించారు. వీరి పెయింటింగ్స్కు ప్రజలు ఆకర్షితులవ్వడంతో భారీగా ఆర్డర్లు వచ్చాయి. దీంతో ప్రస్తుతం వీరి వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది.
"రామాలయం నిర్మాణం తర్వాత నా భర్త మిథిలా కళతో రామాయణ కథను చిత్రీకరించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. మేము కలిసి పనిచేయడం ప్రారంభించాం. ఈ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ ను దాదాపు రెండు నెలల్లో పూర్తి చేశాం. ఈ కళ మాకు గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టడమే కాకుండా గణనీయమైన ఆదాయ వనరుగా కూడా మారింది. చాలా కుటుంబాలు తమ ఇంటి గోడలపై రామాయణాన్ని చిత్రీకరించాలని కోరుతున్నాయి. కొందరు దేవాలయాల గోడలపై రామాయణ కథను చిత్రీకరించాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు" అని సుజిత్ భార్య శ్వేత తెలిపింది.
చరిత్ర ఏంటంటే?
బిహార్ లోని మిథిలా ప్రాంతంలో మధుబని పెయింటింగ్ (మిథిలా పెయింటింగ్) ఉద్భవించింది. ఈ పెయింటింగ్స్ తో రేఖా గణిత చిత్రాల్నీ రాజులకాలంనాటి కొలువుల్నీ, వివాహ వేడుకల్నీ రమణీయంగా చిత్రిస్తుంటారు. పురాణాల ప్రకారం, అప్పట్లో జనక మహారాజు సీతారాముల కల్యాణం కోసం ఊరంతా అలంకరించమని చెప్పడంతో ఇంటి గోడలమీద రంగులతో బొమ్మలు వేయడం ద్వారా ఈ కళ మొదలైంది. ఆ సంప్రదాయం మిథిలా ప్రాంతంలో ఇప్పటికీ కనిపిస్తోంది.