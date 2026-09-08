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'1980 నుంచి లాకర్​ తాళం కనిపించడంలేదు'- ఆచూకీ కోసం సీఎం, జడ్జికి ఫిర్యాదు

పూర్వికులు విరాళంగా ఇచ్చిన భూమి వివరాలపై కుటుంబ వారసుడి ప్రశ్నలు- ఆలయ విరాళాలు, ఆభరణాల లెక్కలపై పారదర్శకత లోపించిందని ఆరోపణ- ఆలయ నిర్వహణ, ఆస్తులపై కోర్టు ఆదేశాలు అమలు కావడం లేదని వ్యాఖ్య

Kolkata Ghat Temple
కాళీఘాట్‌ ఆలయం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 8:21 AM IST

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Missing Strongroom Key In Kolkata Ghat Temple : తమ పూర్వీకులు విరాళంగా ఇచ్చిన భూమిలో నిర్మించిన పురాతన ఆలయంలోని ఓ కీలక లాకర్‌ తాళం 1980 నుంచి కనిపించడం లేదని కుటుంబ వారసుడు ఆరోపించారు. ఆలయ నిర్వహణలో పారదర్శకత లోపించిందని, ఆలయ పత్రాలు, విరాళాలు, బంగారు ఆభరణాలకు సంబంధించిన లెక్కల్లో అవకతవకలు ఉన్నాయని ఆయన అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశాలపై పలుమార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందన లేకపోవడంతో కోర్టును ఆశ్రయించినట్లు తెలిపారు. ఆలయ ఆస్తుల వివరాలు, లాకర్‌లోని విలువైన వస్తువుల పరిస్థితి, రోజువారీ విరాళాలు, ఆభరణాల లెక్కలు, ఆడిట్‌ నివేదికలపై స్పష్టత ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

200 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఆలయం
కోల్‌కతాలోని కాళీఘాట్‌ ఆలయానికి సుమారు 200 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. చారిత్రక, అధికారిక రికార్డుల ప్రకారం సబర్న రాయ్‌ చౌదరి అనే వ్యక్తి కుటుంబం ఆధ్వర్యంలో 1809లో ప్రస్తుత ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయింది. కోల్‌కతా మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ రికార్డులు, పర్యాటక శాఖ రికార్డుల్లోనూ ఇదే విషయం నమోదై ఉంది. కాళీఘాట్‌కు అంతకంటే పురాతనమైన ఆధ్యాత్మిక చరిత్ర కూడా ఉందని భక్తుల విశ్వాసం. సబర్న వంశానికి చెందిన జియా గంగోపాధ్యాయ, ఆయన భార్య పద్మావతి దేవి 1569లో హలిషహర్‌ నుంచి కోల్‌కతాకు వచ్చారని చెబుతారు. 1570లో సతీదేవి కుడి పాదానికి చెందిన కాలి వేలు ఇక్కడ లభించిందనే ప్రతీతి ఉంది. సతీదేవి శరీరంలోని ఒక భాగం ఈ ప్రాంతంలో పడిందనే విశ్వాసంతో ఈ ప్రాంతం పవిత్ర క్షేత్రంగా మారింది.

కుటుంబానికి ఆలయంతో అనుబంధం
ఈ చారిత్రక నేపథ్యాన్ని ప్రస్తావించిన దేబర్షి రాయ్‌ చౌదరి, తమ కుటుంబానికి కాళీఘాట్‌ ఆలయంతో శతాబ్దాలుగా సంబంధం ఉందని చెప్పారు. ఒకప్పుడు తమ కుటుంబం ఆలయానికి సుమారు 595 బిఘాల భూమిని విరాళంగా ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆ ఆస్తి కేవలం 18 కథాలకు తగ్గిపోయిందని ఆయన ఆరోపించారు. అంతే కాకుండా ఆలయానికి సంబంధించిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్న లాకర్లలో ఒకదాని తాళం 1980 నుంచి కనిపించడం లేదని దేబర్షి ఆరోపిస్తున్నారు. ఆ లాకర్‌లో విలువైన వస్తువులు, ఆభరణాలు లేదా ఇతర ఆస్తులకు సంబంధించిన సామగ్రి ఉండే అవకాశం ఉందని, వాటి ప్రస్తుత పరిస్థితిపై స్పష్టత ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేశారు. తాళం కనిపించకుండా పోయిన ఘటనపై అప్పట్లో ఏదైనా విచారణ జరిగిందా? లాకర్‌లో ఏముంది? ప్రస్తుతం ఆ వస్తువుల పరిస్థితి ఏంటి? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కావాలని కుటుంబం కోరుతోంది. ఈ అంశంపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని అధికారులను కోరినట్లు దేబర్షి తెలిపారు.

విరాళాలు, ఆభరణాల లెక్కలపై ప్రశ్నలు
కాళీఘాట్‌ ఆలయానికి ప్రతిరోజు భారీగా నగదు, ఆభరణాల రూపంలో విరాళాలు వస్తుంటాయని దేబర్షి పేర్కొన్నారు. 'వాటికి సంబంధించిన పూర్తి లెక్కలు నిర్వహిస్తున్నారా? క్రమం తప్పకుండా ఆడిట్‌ జరుగుతోందా? ఇప్పడు ఆ లెక్కలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?' అనే అంశాలపై స్పష్టత అవసరమని అన్నారు. అయితే విరాళాలు, ఆభరణాల లెక్కల విషయంలో తాను చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించి బహిరంగంగా నిర్దిష్ట పత్రాలు లేదా బలమైన ఆధారాలను సమర్పించలేదని సమాచారం. ఆలయ నిర్వహణ కమిటీకి చివరిసారిగా 2014లో ఎన్నికలు జరిగాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. నిబంధనల ప్రకారం నిర్ణీత వ్యవధిలో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఆ తర్వాత ఎన్నికలు నిర్వహించలేదని ఆరోపించారు. ఆలయ పరిపాలన, ఆస్తుల నిర్వహణ, కమిటీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇప్పటికే కోర్టుల్లో వివిధ కేసులు ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. 2005 నుంచి కోల్‌కతా హైకోర్టులో ఆలయానికి సంబంధించి రెండు ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు దాఖలయ్యాయని గుర్తుచేశారు.

కోర్టు ఆదేశాలు అమలు కావడం లేదని
హైకోర్టు గతంలో పలు ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ వాటిలో కొన్ని అమలు కాలేదని రాయ్‌ చౌదరి ఆరోపించారు. ఆలయ ఆస్తుల జాబితా నిర్వహణ, పరిపాలన, ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఆదేశాలను పట్టించుకోవడం లేదని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా ఆలయ చరిత్రను సందర్శకులకు దాని నిర్మాణ చరిత్ర, సబర్న కుటుంబంతో ఆలయానికి ఉన్న చారిత్రక సంబంధం వంటి విషయాలు స్పష్టంగా తెలియజేసేలా బెంగాలీ, హిందీ, ఆంగ్ల భాషల్లో వివరాలను ప్రదర్శించాలని చాలా కాలంగా డిమాండ్‌ చేస్తున్నామని కోరారు. అలాగే ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తుల నుంచి అధిక మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణను కూడా దేబర్షి చేశారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కాళీఘాట్‌కు వచ్చే భక్తులు ఆలయంలో ఎదురవుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి తనకు చెబుతున్నారని అన్నారు. "సందర్శకుల నుంచి రూ.4 వేల నుంచి రూ.10 వేల వరకు డబ్బు డిమాండ్‌ చేస్తున్నట్లు నాకు సమాచారం వచ్చింది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించి కూడా నిర్దిష్ట పత్రాలు లేదా బలమైన ఆధారాలను ఆయన బహిరంగంగా వెల్లడించలేదు.

జిల్లా న్యాయమూర్తికి ఫిర్యాదు
ఈ అంశాలపై మార్చి 16న జిల్లా న్యాయమూర్తికి లేఖ రాసినట్లు దేబర్షి తెలిపారు. ఆలయ నిర్వహణ కమిటీకి జిల్లా న్యాయమూర్తి చైర్మన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నందున ముందుగా ఆయనకే ఫిర్యాదు చేసినట్లు చెప్పారు. తమ ఇతర డిమాండ్లను బంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రికి కూడా తెలియజేసినట్లు కుటుంబం పేర్కొంది. అధికారుల నుంచి స్పందన రాకపోతే కోల్‌కతా హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తామని దేబర్షి స్పష్టం చేశారు. ఆలయ ఆస్తులు, విరాళాలు, ఆభరణాలు, లాకర్‌ తాళం, పరిపాలనా వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపించి వాస్తవాలను ప్రజల ముందుకు తీసుకురావాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

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