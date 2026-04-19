మిస్ ఇండియా 2026గా సాధ్వి సతీశ్- విజేతగా గోవా అందాల భామ
కేఐఐటీ క్యాంపస్లో ఫెమినా మిస్ ఇండియా గ్రాండ్ ఫినాలే- కల సాకారమైనందుకు సంతోషంగా ఉందన్న సాధ్వి
Published : April 19, 2026 at 10:39 AM IST
Miss India 2026 Sadhvi Satish : మిస్ ఇండియా 2026 కిరీటం సాధ్వి సతీశ్ సైల్ను వరించింది. శనివారం రాత్రి ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్లోని కేఐఐటీ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన 61వ ఫెమినా మిస్ ఇండియా గ్రాండ్ ఫినాలేలో ఆమె ఈ ఘనతను సాధించారు. తదుపరిగా జరగబోయే మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో భారతదేశానికి సాధ్వి ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. ఆమెకు తీవ్రమైన పోటీ ఇచ్చిన రాజ్నందిని పవార్, అద్వైత ఈ పోటీల్లో మొదటి, రెండో రన్నరప్లుగా నిలిచారు. నిఖితా పౌర్వాల్, రేఖా పాండే, ఆయుషి ధోలకియా వంటి గత మిస్ ఇండియా విజేతల సమక్షంలో ప్రస్తుత విజేతలకు కిరీటధారణ జరిగింది. సాధ్వి సతీశ్ విషయానికొస్తే, ఆమె గోవాకు చెందిన మోడల్, ఎంట్రప్రెన్యూర్. ఇక రాజ్నందిని మహారాష్ట్ర వాస్తవ్యురాలు. తమిళ-తెలుగు మూలాలు కలిగిన అద్వైత భారత్లోని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల తరఫున పోటీచేశారు.
మీ కలల సాకారానికి యత్నించండి : సాధ్వి
"నేను ఇంతటి ఉన్నత స్థానానికి చేరుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మనమంతా భారతదేశం పేరును ప్రపంచం నలుమూలలకు తీసుకెళ్దాం. మనం కలలు కనాలి. ఆ కలల సాకారానికి చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నించాలి. ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా మన కల నెరవేరుతుంది. నావిషయంలోనూ ఇప్పుడు ఇదే జరిగింది. నా కల నెరవేరింది. భువనేశ్వర్లో చాలా బాగా ఈ పోటీలను నిర్వహించారు. నేను ఇక్కడి నుంచి ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను నాతో పాటు తీసుకెళ్తున్నాను" అని మిస్ ఇండియా 2026 సాధ్వి సతీశ్ సైల్ తెలిపారు.
నాకు ఇదొక గొప్ప అనుభవం : రాజ్నందిని
"ఈ పోటీలు నాకు గొప్ప అనుభవాన్ని ఇచ్చాయి. మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో భారతదేశం తరఫున పోటీ చేసే అవకాశం కేవలం ఒక్కరికే లభిస్తుంది. మన దేశం తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి సాధ్వియే సరైన పోటీదారు. నా తలపై కిరీటాన్ని పెట్టినప్పుడు చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపించింది. తప్పకుండా ఈ అనుభవం నా భవిష్యత్ లక్ష్యాలు, కలలను నెరవేర్చుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. మిస్ యూనివర్స్ వరల్డ్ లాంటి పోటీల్లో పాల్గొనాలి అనేది నా కల" అని మహారాష్ట్రకు చెందిన ఫస్ట్ రన్నరప్ రాజ్నందిని పవార్ చెప్పారు.
ఒడిశాకు ఒక చరిత్రాత్మక దినం : డాక్టర్ అచ్యుత్ సమంత
శనివారం రాత్రి కేఐఐటీ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫెమినా మిస్ ఇండియా 2026 గ్రాండ్ ఫినాలేకు ముఖ్య అతిథులుగా వస్త్ర పరిశ్రమ శాఖ ప్రతినిధి ఎం. వీణ, పృథ్వీరాజ్ హరిచందన్, సులోచన దాస్, వినీత్ జైన్, డాక్టర్ అచ్యుత్ సమంత్ హాజరయ్యారు. వారంతా కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కేఐఐటీ విశ్వవిద్యాలయం వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ అచ్యుత్ సమంత మాట్లాడారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక కార్యక్రమానికి వేదికగా నిలవడం అనేది ఒడిశాకు ఒక చారిత్రాత్మక దినంగా ఆయన అభివర్ణించారు. 61వ ఫెమినా మిస్ ఇండియాకు తొలిసారిగా ఆతిథ్యం ఇవ్వడం భువనేశ్వర్కు గర్వకారణమన్నారు. ఈ నగరం పోటీదారులందరికీ స్వాగతం పలికి ఒడిశా రాష్ట్ర గొప్ప సంప్రదాయం, సంస్కృతి, ఆతిథ్యాన్ని ప్రదర్శించిందని డాక్టర్ అచ్యుత్ సమంత పేర్కొన్నారు.
సుందరీమణుల టఫ్ ఫైట్
- ఫెమినా మిస్ ఇండియా 2026 పోటీల విషయానికొస్తే, మొదటి దశలో 30 మంది సుందరీమణుల నుంచి టాప్ 15 పోటీదారులను ఎంపిక చేశారు. ఇందులో ఒడిశాకు చెందిన ఆయుషి పాండాకు స్థానం లభించింది.
- ఇక టాప్ 15 ఫైనలిస్టులలో ప్రతి ఒక్కరూ న్యాయనిర్ణేతలు, ప్రేక్షకుల ఎదుట తమను తాము పరిచయం చేసుకున్నారు. ఇందుకోసం వారికి 45 సెకన్లు చొప్పున టైం ఇచ్చారు. ఈస్వల్ప వ్యవధిలో తమ కెరీర్ ప్రయాణం, ఆశయాలు, వ్యక్తిత్వం వివరాలను సుందరీమణులు వివరించారు.
- టాప్ 15 పోటీదారుల నుంచి తదుపరిగా టాప్-8 పోటీదారులను ఎంపిక చేశారు.
- అయితే ఒడిశాకు చెందిన ఆయుషి పాండా టాప్ 8లో స్థానం సంపాదించలేకపోయారు.
- చివరగా గ్రాండ్ ఫినాలేలో జ్యూరీ ప్యానెల్ అడిగిన ప్రశ్నలకు టాప్ 8 పోటీదారులు సమాధానాలు ఇచ్చారు.
- గ్రాండ్ ఫినాలేకు జ్యూరీ సభ్యులుగా జీనత్ అమన్, టెరెన్స్ లూయిస్, అమల్ మాలిక్, సిమ్రాన్, సెలీనా జైట్లీ, మధుర్ భండార్కర్, నేహా దత్తా, ద్యుతీ చంద్, వర్తికా సింగ్ వ్యవహరించారు.