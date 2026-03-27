మిరండా హౌజ్: 78 ఏళ్లుగా మహిళా సాధికారతకు బాటలు- కాలేజీ పేరు నుంచి విద్యా బోధన వరకు అన్నీ స్ఫూర్తిదాయకమే!
1948 నుంచి దిల్లీలోని మిరండా హౌజ్ విశిష్ట సేవలు- దేశంలోని ప్రఖ్యాత మహిళా కాలేజీగా గుర్తింపు - 100 మందితో మొదలై, 5600 మందికి బోధించే స్థాయికి- అట్టహాసంగా 78వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం
Published : March 27, 2026 at 10:50 PM IST
Miranda House in Delhi : మిరండా హౌజ్ ఒక సాధారణ కళాశాల కాదు. గత 78 ఏళ్లుగా సాగిన మహిళా స్వయం సమృద్ధి ప్రస్థానానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. దిల్లీ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఈ ప్రఖ్యాత కాలేజీ పేరు నుంచి పనితీరు దాకా అన్నీ స్పెషలే. 100 మంది విద్యార్థినులతో మొదలైన ఈ కళాశాల, ఇప్పుడు 5600 మంది విద్యార్థినులకు బోధన అందిస్తోంది. వారిని ధైర్యవంతులుగా, నాయకులుగా, సమాజ సేవకులుగా తీర్చిదిద్దుతోంది. మార్చి 25వ తేదీనే ఈ కాలేజీలో 78వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా మిరండా హౌజ్ ఏర్పాటు నుంచి విశిష్ట విద్యారంగ సేవల దాకా అన్నింటి గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మిరండా హౌజ్ - కాలేజీ పేరు - 3 కారణాలు
మిరండా హౌజ్ మహిళా కాలేజీకి 1948 మార్చి 7న శంకుస్థాపన జరిగింది. భారతదేశ తొలి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ సమక్షంలో ఎడ్విన్ మౌంట్బాటెన్ దీన్ని ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో అదొక రెసిడెన్షియల్ కాలేజీగా ప్రారంభమైంది. అందుకే కాలేజీ పేరులో హౌజ్ అనే పదాన్ని చేర్చారు. ఆ సమయానికి దిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్స్లర్గా బ్రిటీష్ జాతీయుడు మారిస్ గైర్ ఉన్నారు. ఆయన 3 కారణాల వల్ల కాలేజీకి మిరండా అనే పేరును ఎంపిక చేశారు. మొదటి కారణం, బ్రిటీష్ కవి విలియం షేక్స్పియర్కు చెందిన ది టెంపెస్ట్ నవలలోని హీరోయిన్ మిరండా ధైర్యం, జిజ్ఞాస, స్వతంత్ర ఆలోచనలు. కాలేజీలోని విద్యార్థినులు మిరండాలా నిర్భయంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. రెండో కారణం, మారిస్ గైర్ కూతురి పేరు మిరండా. మూడో కారణం, మారిస్ అభిమాన నటి పేరు కార్మెన్ మిరండా. ఆమె పోర్చుగీస్ సంతతికి చెందిన బ్రెజీలియన్ నటీమణి. ఈ మూడు కారణాలతో భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చేలా కాలేజీకి మిరండా హౌజ్ అనే పేరును పెట్టారు.
నాడు 100 మంది - నేడు 5600 మంది
మిరండా హౌజ్ చరిత్ర, సంప్రదాయం, ఆధునికతల విశిష్టమైన సమ్మేళనం. 1948లో దాదాపు 100 మంది విద్యార్థినులతో ప్రారంభమైన ఈ కాలేజీ ఇప్పటివరకు వేలాది మంది విద్యార్థినుల కలలకు రూపమిచ్చింది. ఒక ప్రముఖ జాతీయ కేంద్రంగా ఎదిగింది. పరిమిత వనరులతో ప్రారంభమైన ఈ కాలేజీ, ఇప్పుడు 5600 మందికి పైగా విద్యార్థినులకు బోధనను అందిస్తోంది. 1960, 1970వ దశకాలలో ఈ కాలేజీలో కొత్త భవనాలను నిర్మించారు. 1980వ దశకంలోనూ కాలేజీ విస్తరణ పనులు జరిగాయి. 2000 సంవత్సరం తర్వాత కాలేజీలో ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించారు. ఇప్పుడీ కాలేజీ ఆర్ట్స్, సైన్స్ రెండు విభాగాల కోర్సుల్లోనూ అద్భుతమైన విద్యను అందిస్తోంది. దేశంలోని అగ్రశ్రేణి మహిళా కళాశాలలలో ఒకటిగా వెలుగొందుతోంది.
అన్ని రంగాల్లో మిరాండియన్ల వెలుగులు
"మిరండా హౌజ్లో వేలాది మంది విద్యార్థినులు పట్టభద్రులయ్యారు. వారిలో చాలామంది జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలలో తమదైన ముద్ర వేశారు. సినిమా, సాహిత్యం, కళలు, విజ్ఞాన శాస్త్ర రంగాల్లో మంచిపేరును సంపాదించారు. వీరిలో 12 మందికిపైగా పద్మ అవార్డులను గెల్చుకున్నారు. ఈ జాబితాలో సినీ దర్శకురాలు మీరా నాయర్, రచయిత్రి అనితా దేశాయ్, చిత్రకారిణి అంజోలీ ఎలా మీనన్, రాజకీయ నాయకురాలు షీలా దీక్షిత్, ఆర్థికవేత్త బీనా అగర్వాల్, టీవీ ప్రముఖులు మధుర్ జాఫ్రీ, నీతి మోహన్ ఉన్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో ఈ కాలేజీ విద్యార్థినులు సివిల్ సర్వీసెస్కు ఎంపికై దేశానికి సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇటీవలి సంవత్సరాలలోనూ పలువురు కాలేజీ విద్యార్థినులు యూపీఎస్సీలో టాప్ ర్యాంకులు సాధించారు. ఈ విధంగా అన్ని రంగాల్లో ప్రతిభను చాటుకుంటున్న మా కాలేజీ విద్యార్థులను మిరాండియన్లు అని పిలుస్తారు" అని మిరండా హౌజ్ ప్రిన్సిపాల్, ప్రొఫెసర్ విజయలక్ష్మి నందా తెలిపారు.
అట్టహాసంగా 78వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం
ఈ ఏడాది మార్చి 25న మిరండా హౌజ్ 78వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక తపాలా స్టాంపులను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన వారిలో ఇండియన్ పోస్టల్ సర్వీస్ సీనియర్ అధికారిణి వందితా కౌల్, నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్స్ మిషన్ సభ్యురాలు స్మితా శరణ్ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమం వేదికగా పూర్వ విద్యార్థులు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రస్తుత విద్యార్థులకు స్ఫూర్తిదాయక సందేశాలను ఇచ్చారు.
మా కాలేజీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం గర్వకారణం
"నేను ముందుగా ఈ కళాశాల విద్యార్థిని. ఆ తర్వాతే విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షురాలిని. ఇది నా కలల కళాశాల. ఇక్కడి అధ్యాపకులు, గ్రంథాలయం, సౌకర్యాలు దీన్ని దేశంలోనే అత్యుత్తమమైన వాటిలో ఒకటిగా నిలుపుతాయి. మా కాలేజీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం గర్వకారణమైన, ఉత్సాహభరితమైన క్షణం" అని మిరండా హౌజ్ విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షురాలు ప్రియాంక రాణి తెలిపారు.
చదువుతో పాటు జీవన విధానాన్ని కూడా బోధిస్తారు
"ఇది కేవలం చదువుల కేంద్రం మాత్రమే కాదు. సమగ్ర విద్యా సంస్థ. ఇక్కడ మాకు చదువుతో పాటు జీవన విధానాన్ని కూడా బోధిస్తారు. ఇక్కడ మేం సుస్థిరతపై దృష్టి పెడతాం. మేమే సొంతంగా కాగితం తయారుచేసుకుంటాం, కంపోస్ట్ చేస్తాం. ఆచరణాత్మక అభ్యాసానికి ఇక్కడ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. విద్యార్థులను బాధ్యతాయుత పౌరులుగా మార్చడానికి ఈ కాలేజీ ప్రయత్నిస్తుంది" అని విద్యార్థి సంఘం కార్యదర్శి అన్షికా సింగ్ తెలిపారు.
మిరండా హౌజ్ : ఒక దార్శనికత
మిరండా హౌజ్ కేవలం ఒక కళాశాల కాదు. మహిళలను స్వయం సమృద్ధి పొందేలా, చైతన్యవంతులుగా, నాయకులుగా తీర్చిదిద్దే ఒక దార్శనికత. విద్యతో పాటు, సామాజిక బాధ్యత, పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఆచరణాత్మక జ్ఞానానికి ఈ కాలేజీలో ప్రాధాన్యతను ఇస్తారు. ఈ కళాశాల ఆర్కైవింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది దాని చారిత్రక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించే ఒక ప్రయత్నం. ఇది కొత్త తరాలు, తమ కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థులు, సీనియర్ల ఘనతను తెలుసుకోవడానికి వీలును కల్పిస్తుంది.