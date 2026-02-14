ETV Bharat / bharat

రెండంతస్తుల ఎత్తు పెరిగిన బెండకాయ చెట్టు- ఏకంగా 15 అడుగుల పొడవు

బోల్​పూర్​లో మిరాకల్​ ప్లాంట్​ - రెండు అంతస్తుల ఎత్తు పెరిగిన బెండ చెట్టు - చూసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్న సందర్శకులు

15 Feet Ladies Finger Tree
15 Feet Ladies Finger Tree (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 14, 2026 at 4:37 PM IST

3 Min Read
15 Feet Okra tree Tree : సాధారణంగా బెండకాయ మొక్క ఎంత పొడుగు ఉంటుంది? అని అడిగితే నాలుగు లేదా ఐదు అడుగుల ఎత్తు ఉంటుందని వెంటనే సమాధానం చెబుతారు. కానీ, పశ్చిమ బంగాల్‌లోని వీర్​భూం జిల్లా, బోల్​పూర్​లోని ఒక ఇంటి ఆవరణలో ఉన్న బెండ చెట్టు ఎవరి అంచనాలకు అందకుండా పెరిగింది. ఐదు, పది అడుగులు కాదు, ఏకంగా 15 అడుగుల ఎత్తు పెరిగింది. ఇంటి యజమానికి రెండు అంతస్థుల భవనం ఉండగా రమారమి ఆ బిల్డింగ్ అంత ఎత్తు పెరిగి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఇంటి ఎత్తు వరకు పెరిగి "మిరాకల్ ప్లాంట్"గా మారింది. దీన్ని చూసేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి కూడా సందర్శకులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

రెండో అంతస్థును తాకి
బోల్​పూర్​లోని భువన్‌దంగాలో నివసిస్తున్న మహమ్మద్ జమీరుల్ హక్ వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది. ఆయన ఇంటి ఆవరణలోనే బాహుబలి బెండ చెట్టు ఉంది. మహమ్మద్ జమీరుల్ హక్ గతేడాది వర్షాకాలంలో ఆయన మిత్రుడు మేలు రకమైనది అని చెప్పి బెండ విత్తనాన్ని ఇచ్చారు. ఆ విత్తనాన్ని నాటిన కొన్ని రోజులకు అది అసాధారణంగా పెరగడం మొదలుపెట్టింది. సాధారణంగా మొక్క నాలుగు లేదా ఐదు అడుగుల ఎత్తు పెరిగిన తర్వాత పూత పూస్తుంది. కానీ ఈ మొక్క 10 అడుగుల ఎత్తు పెరిగినా ఒక్క పూత రాలేదు. ఏకధాటిగా 15 అడుగులు పెరిగి ఇంటి రెండో అంతస్తు కార్నర్​​ను తాకింది.

రెండంతస్తుల బెండకాయ చెట్టు (ETV Bharat)

చెట్టు ప్రత్యేకత
సాధారణ బెండ మొక్కల కాండం సన్నగా ఉంటుంది. కానీ దీని మొదలు లావుగా ఉంది. తద్వారా ఆ మొక్క కాస్త చెట్టు ఆకారాన్ని సంతరించుకుంది. ఈ చెట్టు ఆకులు చూసేందుకు బొప్పాయి ఆకుల్లా పెద్దగా ఉంటాయి. చెట్టుపై నుంచి కింద వరకు గుత్తులుగా వేలాడుతున్న బెండకాయలు, నిరంతరం వికసించే పూలతో దూరం నుంచి చూస్తే ఆకుపచ్చ స్తంభంలాగా కనిపిస్తుంది. అంత ఎత్తులో ఉన్న బెండకాయలను యజమాని పొడవాటి కర్రకు కొక్కెం తగిలించి కోస్తారట.

రెండంతస్తుల బెండకాయ చెట్టు (ETV Bharat)

విత్తనాల కోసం పోటీ
ఈ అరుదైన చెట్టును చూడటానికి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా, సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ప్రజలు జమీరుల్ హక్ ఇంటికి వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఇల్లు ఒక ప్రదర్శన కేంద్రంగా మారింది. "రెండు అంతస్తుల ఎత్తులో ఉన్న బెండకాయ మొక్కను నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. నా ఇల్లు కూడా రెండు అంతస్తులే. ఈ మొక్క దాదాపు అదే ఎత్తుకు పెరిగింది. ప్రతి రోజు ఎవరో ఒకరు వచ్చి చూసి వెళ్తున్నారు. రైతులు ఈ రకాన్ని సాగు చేస్తే మంచి దిగుబడి, లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది" అని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి తోడు ఈ మొక్కను చూసేందుకు వచ్చే వారు ఈ మొక్క విత్తాలను ఇవ్వమని యజమానిని కోరుతున్నారట.

రెండంతస్తుల బెండకాయ చెట్టు (ETV Bharat)

ఇలాంటి మొక్కలు చాలా అరదు
ఈ మొక్క మాల్వేసి జాతికి చెందిన మొక్కగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా ఈ జాతి మొక్కలు నాలుగు నుంచి ఐదు అడుగుల వరకు పెరుగుతాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో (ఆఫ్రికా, భారతదేశం లేదా బంగ్లాదేశ్‌లో) ఏడు నుంచి ఎనిమిది అడుగుల వరకు పెరుగుతాయి. కానీ 15 అడుగుల ఎత్తు, మందపాటి కాండంతో ఇలా పెరగడం చాలా అరుదని చెబుతున్నారు. ఇలా ఓ సాధారణ బెండకాయ మొక్క అసాధారణ ఎత్తుకు పెరిగి బంగాల్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

