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స్కూల్ టాయిలెట్​లో విద్యార్థిని ప్రసవం- కిటికీలోంచి విసిరేయడంతో పసికందు మృతి

పాఠశాలలోని శౌచాలయంలో చిన్నారికి జన్మనిచ్చిన 9వ తరగతి విద్యార్థిని- కిటికీలోంటి విసిరేయడంతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయిన పసికందు

Minor student gave birth to baby girl in school toilet and threw it out of window
Minor student gave birth to baby girl in school toilet and threw it out of window (IANS (Representative Image))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 3:56 PM IST

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Minor Girl Kills Her Own Baby : కర్ణాటకలోని ఓ పాఠశాలలో దారుణం వెలుగుచూసింది. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలిక, పాఠశాలలోని మరుగుదొడ్డిలో​ ప్రసవించింది. ఆపై తనకు పుట్టిన ఆడబిడ్డను కిటికీలోంచి విసిరేసింది. దీనితో ఆ పసికందు అక్కడికక్కడే మరణించింది. ఈ విషాధ ఘటన ఉత్తర కన్నడ జిల్లా, శిరసి తాలూకాలోని ఒక ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో శుక్రవారం జరిగింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, "ఉదయం తరగతులు ప్రారంభం కాకముందే ఆ విద్యార్థిని మరుగుదొడ్డిలో ప్రసవించింది. తర్వాత ఆ బిడ్డను మరుగుదొడ్డి కిటికీ గుండా బయటకు విసిరేసింది. పాఠశాల వెనుకవైపు శుభ్రం చేయడానికి అక్కడి పనివాళ్లు వెళ్లినప్పుడు ఆ పసికందు మృతదేహం కనిపించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనితో ఆ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ పోలీసులకు, వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖకు, రెవెన్యూ శాఖకు సమాచారం అందించారు. అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సదరు బాలిక నుంచి వివరాలు సేకరించారు. అయితే తనకు గర్భం రావడానికి ఒక దగ్గరి బంధువు కారణమని ఆ బాలిక చెప్పింది."

వైద్యులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, 'సదరు విద్యార్థిని 2.8 కిలోల బరువుతో ఆరోగ్యకరమైన ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అయితే కిటికీ గుండా బయటకు విసిరేయడంతో ఆ పసికందు అక్కడికక్కడే మరణించింది.'

ఎవరికీ తెలియకపోవడం ఏమిటి?
ఇంత జరిగినప్పటికీ, ఆ విద్యార్థిని గర్భవతి అన్న విషయం తల్లిదండ్రులకు గానీ, పాఠశాల ప్రిన్సిపల్​కు గానీ తెలియకపోవడం ఆశ్చర్యకరం. కాగా, ఈ ఘటనపై శిరసి రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.

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