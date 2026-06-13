స్కూల్ టాయిలెట్లో విద్యార్థిని ప్రసవం- కిటికీలోంచి విసిరేయడంతో పసికందు మృతి
పాఠశాలలోని శౌచాలయంలో చిన్నారికి జన్మనిచ్చిన 9వ తరగతి విద్యార్థిని- కిటికీలోంటి విసిరేయడంతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయిన పసికందు
Published : June 13, 2026 at 3:56 PM IST
Minor Girl Kills Her Own Baby : కర్ణాటకలోని ఓ పాఠశాలలో దారుణం వెలుగుచూసింది. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలిక, పాఠశాలలోని మరుగుదొడ్డిలో ప్రసవించింది. ఆపై తనకు పుట్టిన ఆడబిడ్డను కిటికీలోంచి విసిరేసింది. దీనితో ఆ పసికందు అక్కడికక్కడే మరణించింది. ఈ విషాధ ఘటన ఉత్తర కన్నడ జిల్లా, శిరసి తాలూకాలోని ఒక ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో శుక్రవారం జరిగింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, "ఉదయం తరగతులు ప్రారంభం కాకముందే ఆ విద్యార్థిని మరుగుదొడ్డిలో ప్రసవించింది. తర్వాత ఆ బిడ్డను మరుగుదొడ్డి కిటికీ గుండా బయటకు విసిరేసింది. పాఠశాల వెనుకవైపు శుభ్రం చేయడానికి అక్కడి పనివాళ్లు వెళ్లినప్పుడు ఆ పసికందు మృతదేహం కనిపించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనితో ఆ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ పోలీసులకు, వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖకు, రెవెన్యూ శాఖకు సమాచారం అందించారు. అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సదరు బాలిక నుంచి వివరాలు సేకరించారు. అయితే తనకు గర్భం రావడానికి ఒక దగ్గరి బంధువు కారణమని ఆ బాలిక చెప్పింది."
వైద్యులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, 'సదరు విద్యార్థిని 2.8 కిలోల బరువుతో ఆరోగ్యకరమైన ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అయితే కిటికీ గుండా బయటకు విసిరేయడంతో ఆ పసికందు అక్కడికక్కడే మరణించింది.'
ఎవరికీ తెలియకపోవడం ఏమిటి?
ఇంత జరిగినప్పటికీ, ఆ విద్యార్థిని గర్భవతి అన్న విషయం తల్లిదండ్రులకు గానీ, పాఠశాల ప్రిన్సిపల్కు గానీ తెలియకపోవడం ఆశ్చర్యకరం. కాగా, ఈ ఘటనపై శిరసి రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.