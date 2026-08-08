సిగరెట్ తాగొద్దన్నాడని ఘోరం- యువకుడిని కత్తిలో పొడిచి చంపిన మైనర్
దారుణానికి పాల్పడ్డ మైనర్- సిగరెట్ తాగొద్దని చెప్పాడని యువకుడి హత్య- కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడిచి మర్డర్- నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
Published : August 8, 2026 at 7:34 PM IST
Minor Kills Youth In Haryana : 'పొగ త్రాగడం ఆరోగ్యానికి హానికరం-ప్రాణాలకు ప్రమాదం, క్యాన్సర్కు కారకం' అంటూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పలు విధాలుగా ప్రకటనలు చేస్తున్నా కొంతమంది కుర్రాళ్లలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు రావడం లేదు. సిగరెట్ తాగొద్దని తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు, పక్కనున్న వారు పలుమార్లు హెచ్చరించినా వినిపించుకోవట్లేదు. తమకు ఇష్టమొచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటనే హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్లో జరిగింది. సిగరెట్ తాగొద్దన్నాడని చెప్పిన ఓ యువకుడిని, మైనర్ కత్తితో పొడిచాడు. తీవ్రగాయాలైన యువకుడిని ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలోనే చనిపోయాడు. ఈ దారుణం శుక్రవారం రాత్రి పల్లా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుడైన మైనర్ను అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
యువకుడు (మృతుడు) తన స్నేహితుడు అనిల్కు శుక్రవారం రాత్రి 11 గంటల సమయంలో ఫోన్ చేశాడు. ఓమ్ ఎన్క్లేవ్ ప్రాంతానికి రావాలని చెప్పాడు. అక్కడికి అనిల్ చేరుకున్నాడు. యువకుడు, అనిల్ ఇద్దరూ కలిసి ఆహారం, పానీయాలు కొనుగోలు చేసి పార్టీ చేసుకుంటున్నారు. అంతలో వారికి తెలిసిన ఓ మైనర్ కూడా అక్కడికి వచ్చాడు. కాసేపు మాట్లాడుకున్న తర్వాత మైనర్ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడానికి సిద్ధమయ్యాడు. అంతలోనే సిగరెట్ వెలిగించుకోవడానికి అగ్గిపెట్టె ఉందా? అని యువకుడిని అడిగాడు. మైనర్లు ధూమపానం (సిగరెట్ తాగకూడదు) చేయకూడదని యువకుడు వారించాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగి తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది.
కత్తితో యువకుడి హత్య
ఆగ్రహానికి గురైన మైనర్, గొడవ ముదురుతుండగా తన జేబులోంచి కత్తి తీసి యువకుడిని పలుమార్లు విచక్షణారహితంగా పొడిచాడు. దీంతో తీవ్ర గాయాలపాలైన ఆ యువకుడిని వెంటనే పల్లాలోని సబ్ హెల్త్ సెంటర్కు తరలించాడు అతడి స్నేహితుడు. అక్కడి వైద్యులు ప్రథమ చికిత్స అందించారు. అనంతరం, ఆ యువకుడి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమిస్తోందని, దిల్లీలోని సఫ్దర్జంగ్ ఆస్పత్రికి రిఫర్ చేశారు డాక్టర్లు. అప్పటికే సమాచారం అందుకున్న యువకుడి కుటుంబ సభ్యులు పల్లాలోని సబ్ హెల్త్ సెంటర్కు చేరుకున్నారు. యువకుడి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుడు కలిసి అతడిని దిల్లీకి తీసుకెళ్తుండగా మార్గమధ్యలోనే అతడు మరణించాడు.
కాగా, సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలికి చేరుకుని ఈ హత్యపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. అనంతరం, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సిగరెట్ తాగకుండా అడ్డుకోవడం వల్ల తలెత్తిన వివాదం కారణంగా యువకుడిపై నిందితుడు కత్తితో దాడి చేసినట్లు తమ ప్రాథమిక విచారణలో తేలిందని పల్లా పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జ్ సత్య ప్రకాశ్ తెలిపారు. మృతుడి డెడ్బాడీకి పోస్టుమార్టానికి పంపామని, ఆ నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. ఈ హత్యకు సంబంధించి దర్యాప్తు జరుగుతోందని వివరించారు.
ఈద్ వేళ ఇలాంటి హత్యే
ఇటీవలే దేశ రాజధాని దిల్లీలోనూ ఇలాంటి హత్యే జరిగింది. సిగరెట్ల విషయంలో మొదలైన వివాదం చివరకు ప్రాణాంతక ఘర్షణకు దారితీసింది. కొందరు మైనర్లు కలిసి 26 ఏళ్ల వ్యక్తిని కత్తులతో పొడిచారు. దీంతో బాధితుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతడిని స్థానికులు, కుటుంబ సభ్యులు బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ ఆస్పత్రికి తరలించినా ఫలితం లేకపోయింది. చికిత్స పొందుతూ యువకుడు మరణించాడు. ఈద్ పండగ వేళ ఈ ఘోరం జరగడంతో వాయువ్య దిల్లీలోని జహంగీర్పురి సీ-బ్లాక్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
హత్య సమాచారం అందుకున్న జహంగీర్పురి పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ప్రత్యక్ష సాక్షుల వాంగ్మూలాలు, ఇతర వనరుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా ముగ్గురు మైనర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మృతుడు తన ఇంటి సమీపంలో నిలబడి ఉండగా ఈ దారుణం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడు అర్బాజ్ తమ ప్రాంతంలోని ఒక ఆభరణాల దుకాణంలో పనిచేస్తూ కుటుంబ ఆర్థిక బాధ్యతలను మోసేవాడని వెల్లడించారు. నిందితులను కఠిన శిక్ష పడేలా చూస్తామని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులకు హామీ ఇచ్చారు.
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