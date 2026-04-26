కన్నకూతురిపై తండ్రి అత్యాచారం- బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మైనర్
కూతురిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన తండ్రి- గర్భం దాల్చిన మైనర్ బాలిక- శిశువు జన్మనివ్వడంతో వెలుగులో వచ్చిన విషయం
Published : April 26, 2026 at 10:59 AM IST
Father Sexually Harassed Daughter : కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన తండ్రి, కన్న కూతురిపై కన్నేశాడు. సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా ఆ మైనర్పై పలు మార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. దీంతో బాలిక గర్భం కూడా దాల్చింది. ఇటీవల శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. దీంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు ఆ బాలిక తండ్రి అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జరిగింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, కాంగ్రా జిల్లాలోని పాలంపుర్ సబ్ డివిజన్ భవార్నా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఏప్రిల్ 23న ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధితురాలు సివిల్ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. వైద్యులు పరీక్షలు చేయగా ఆమె గర్భవతిగా ఉన్న విషయం వెల్లడైంది. అనంతరం బాలిక ఒక శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. ఘటన తీవ్రతను గుర్తించిన వైద్యులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి బాధితురాలి వాంగ్మూలం తీసుకున్నారు. తనపై లైంగిక దాడి చేసిన వ్యక్తి తన తండ్రేనని బాలిక వెల్లడించింది. ఈ వాంగ్మూలం ఆధారంగా పోలీసులు వెంటనే నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు
నిందితుడిపై పోక్సో చట్టం సహా పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పాలంపూర్ డీఎస్పీ సునీల్ రాణా అతడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా, ఏప్రిల్ 29 వరకు పోలీస్ రిమాండ్ విధించినట్లు తెలిపారు. కేసుపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.