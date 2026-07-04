ఉగ్రవాదంపై ఉక్కుపాదం- ఆ 23 మందిని 'టెర్రరిస్టులు'గా ప్రకటించిన కేంద్రం
టెర్రర్ సంస్థలకు చెందిన 23 మందిని ఉగ్రవాదులుగా ప్రకటించిన సర్కార్- పాకిస్థాన్లో ఆశ్రయం పొందుతూ జైషే మహ్మద్, లష్కరే తోయిబా సహా ఇతర టెర్రర్ సంస్థలతో సంబంధం
Published : July 4, 2026 at 12:16 PM IST
MHA Uapa Terrorist List : ఉగ్రవాదుల విషయంలో కేంద్ర హోం శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పాకిస్థాన్లో ఆశ్రయం పొందుతూ జైషే మహ్మద్, లష్కరే తోయిబా సహా ఇతర టెర్రర్ సంస్థలతో సంబంధం ఉన్న 23 మందిని ఉగ్రవాద నిరోధక చట్టం (UAPA) కింద ఉగ్రవాదులుగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ శనివారం ఒక ఉత్తర్వు విడుదల చేసింది.
ఉగ్రవాదులు ఎవరెవరంటే?
జైషే మహ్మద్ ఉగ్రసంస్థకు చెందిన మసూద్ అలియాస్ కశ్మీరీ, మొహమ్మద్ ముస్సాదిక్ అలియాస్ డాక్టర్, ముఫ్తీ మొహమ్మద్ అస్గర్ ఖాన్ అలియాస్ అబూ సాద్, హఫిజ్ అబ్దుల్ షకూర్ అలియాస్ ఖారీ జర్రార్, అబ్దుల్లా జిహాదీ, గులాం ఫరీద్, మౌలానా ఇమ్దాద్ ఉల్లా మక్కీ, వసీం నూర్ జాట్లను కేంద్రం యూఏపీఏ చట్టం కింద ఉగ్రవాదులుగా ప్రకటించింది. అలాగే లష్కరే తోయిబా టెర్రర్ గ్రూప్నకు చెందిన ఫిర్దౌస్ అహ్మద్ భట్, హరూన్ రషీద్ గనాయ్, బిలాల్ అహ్మద్ మీర్, అబిద్ ఖుయూమ్ లోన్ నజీర్ అహ్మద్ గుజ్జర్, అబ్దుల్ రవూఫ్ అలియాస్ హఫీజ్ రవూఫ్, అష్ఫాక్ అహ్మద్, హఫీజ్ ఖలీద్ వలీద్, మౌలానా సైఫుల్లా, మౌలానా సైఫుల్లా తైబీ, ఓవైస్ ఫరూజ్, ఖారీ యాకూబ్ షేక్, రానా ఇఫ్తీకర్, మహ్మద్ షాహీద్ ఫైసల్ (ఆల్ ఖైదా, ఐఎస్ఐఎస్లతో కూడా సంబంధాలు) వంటివారికి టెర్రరిస్ట్లుగా ప్రకటిస్తూ కేంద్ర హోం శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
భారత్కు వ్యతిరేకంగా ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు
కేంద్ర హోం శాఖ ప్రకటించిన ఉగ్రవాదుల జాబితాలో ఉన్న వ్యక్తులు దేశానికి వ్యతిరేకంగా అనేక రకాల ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారు. సరిహద్దు వెంబడి డ్రోన్ల ద్వారా ఆయుధాలను సరఫరా చేశారు. అలాగే మందుగుండు సామాగ్రిని సరఫరా చేశారు. జమ్ముకశ్మీర్లో ఉగ్రవాద దాడులకు ప్రణాళికలు రచించడం, అలాగే టెర్రర్ కార్యకలాపాల పరిధిని విస్తరించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ నేపథ్యంలో ముష్కరులను యూఏపీఏ ఉగ్రవాదుల జాబితాలో కేంద్ర హోం శాఖ చేర్చింది.
"పాకిస్థాన్లోని నరోవాల్ జిల్లా షకర్ఘర్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న సుమారు 38 ఏళ్ల వయసున్న మహమ్మద్ ముసాద్దిక్ ఉగ్రసంస్థ జైషే మహ్మద్కు చెందిన వ్యక్తి. ఈ సంస్థను ఇప్పటికే యూఏపీఏ చట్టం ప్రకారం ఉగ్ర సంస్థగా ప్రకటించాం. జమ్ముకశ్మీర్లోకి పాకిస్థానీ ఉగ్రవాదుల చొరబాటుకు సంబంధించి జైషే మహ్మద్ నిర్వహించే ప్రధాన కార్యకలాపాల్లో మహమ్మద్ ముసాద్దిక్ ఒకడు. అలాగే 2023 ఏప్రిల్ 22న జమ్ములోని సుంజువాన్ వద్ద భద్రతా దళాలపై జైషే మహ్మద్ ఉగ్రవాదులు జరిపిన దాడిలో ఇతడి హస్తం ఉంది" అని కేంద్ర హోం శాఖ ఉత్తర్వులో పేర్కొంది.
ప్రక్రియ ఏంటంటే?
చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల నివారణ చట్టం (యూఏపీఏ)-1967 ప్రకారం ఎవరైనా వ్యక్తి ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల్లో పాలుపంచుకున్నాడని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తే, అతడి పేరును టెర్రరిస్ట్గా ప్రకటించే అధికారం సర్కార్కు ఉంది. యూఏపీఏ జాబితాలో ఉగ్రవాదుల పేర్లను చేర్చడం వల్ల జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) వారి ఆర్థిక లావాదేవీలను నిలిపివేసేందుకు, ఆయుధాల అమ్మకాలపై ఆంక్షలు విధించేందుకు, వారి ఆస్తులను జప్తు చేసేందుకు వీలు కలుగుతుంది. 2019లో ఉగ్రవాద నిరోధక చట్టాన్ని సవరించి వ్యక్తిగత ఉగ్రవాదులను కూడా యూఏపీఏ టెర్రరిస్ట్ల జాబితాలో చేర్చారు. ఈ సవరణకు ముందు కేవలం గ్రూప్లను మాత్రమే ఉగ్రవాద సంస్థలుగా జాబితాలో చేర్చేవారు. కాగా, శనివారం జమ్ముకశ్మీర్లో భద్రతా దళాలపై దాడుల్లో పాల్గొన్న వారితో సహా పాక్లో ఉన్న 23 మంది ఉగ్రవాదులను యూఏపీఏ జాబితాలో చేర్చారు. దీంతో యూఏపీఏ జాబితాలో ఉన్న ఉగ్రవాదుల సంఖ్య 80కి చేరింది.
ఇటీవలి కాలంలో ఉగ్ర ముఠాలు భారత్లో దాడులకు తెగ ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అయితే వాటి ఏటీఎస్, పోలీసులు, అధికారులు అడ్డుకుంటున్నారు. తాజాగా గుజరాత్లో భారీ ఉగ్రకుట్రను యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్ (ఏటీఎస్) శుక్రవారం అడ్డుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్న స్లీపర్ సెల్ నెట్వర్క్ను గుర్తించిన ఏటీఎస్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించి 8 మంది ఉగ్రవాదులను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ అరెస్టులు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపాయి. అలాగే ఏటీఎస్ అధికారులు నిర్వహించిన సోదాల్లో సంచలన విషయాలు బయటపడ్డాయి.