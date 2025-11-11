దిల్లీ పేలుడు కేసు- NIAకు అప్పగించిన కేంద్ర హోంశాఖ
దిల్లీ పేలుడు కేసును దర్యాప్తు చేయనున్న ఎన్ఐఏ అధికారులు- పేలుడు జరిగిన స్థలంలో ఆధారాలు సేకరిస్తున్న ఎన్ఐఏ, ఫోరెన్సిక్ బృందాలు
Published : November 11, 2025 at 3:15 PM IST
NIA Taken Delhi Car Blast Case : కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ దిల్లీ కారు పేలుడు కేసును జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ)కు అప్పగించింది. దీనితో దర్యాప్తు మరింత వేగం పంజుకోనుంది. కేంద్రం ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన ఎన్ఐఏ, ఎఫ్ఎస్ఎల్, ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు ఘటనా స్థలంలో ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు.
సోమవారం దిల్లీలో ఎర్రకోట సమీపంలో కారు పేలుడు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 12 మంది చనిపోగా, చాలా మంది ఇంకా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ పేలుడు వెనుక ఉగ్రకుట్ర ఉందనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
Ministry of Home Affairs hands over Delhi car blast case to the National Investigation Agency (NIA) pic.twitter.com/2U0p03Aawx— ANI (@ANI) November 11, 2025