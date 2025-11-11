ETV Bharat / bharat

దిల్లీ పేలుడు కేసు- NIAకు అప్పగించిన కేంద్ర హోంశాఖ

దిల్లీ పేలుడు కేసును దర్యాప్తు చేయనున్న ఎన్‌ఐఏ అధికారులు- పేలుడు జరిగిన స్థలంలో ఆధారాలు సేకరిస్తున్న ఎన్ఐఏ, ఫోరెన్సిక్‌ బృందాలు

NIA Taken Delhi Car Blast Case
NIA Taken Delhi Car Blast Case (ANI (Representative Image))
Published : November 11, 2025 at 3:15 PM IST

1 Min Read
NIA Taken Delhi Car Blast Case : కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ దిల్లీ కారు పేలుడు కేసును జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్​ఐఏ)కు అప్పగించింది. దీనితో దర్యాప్తు మరింత వేగం పంజుకోనుంది. కేంద్రం ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన ఎన్​ఐఏ, ఎఫ్​ఎస్​ఎల్​, ఫోరెన్సిక్​ నిపుణులు ఘటనా స్థలంలో ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు.

సోమవారం దిల్లీలో ఎర్రకోట సమీపంలో కారు పేలుడు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 12 మంది చనిపోగా, చాలా మంది ఇంకా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ పేలుడు వెనుక ఉగ్రకుట్ర ఉందనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

