OSMపై ఆందోళనల మధ్య కీలక నిర్ణయం- రీవాల్యుయేషన్ ఫీజులు భారీగా తగ్గించిన CBSE

క్లాస్‌ 12 ఫలితాలపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో పెరిగిన ఆందోళన- ఆన్‌స్క్రీన్ మార్కింగ్‌ విధానం పూర్తిగా పారదర్శకమని కేంద్ర విద్యాశాఖ స్పష్టం- రీవాల్యుయేషన్‌లో మార్కులు పెరిగితే మొత్తం ఫీజు రీఫండ్‌ చేస్తామని ప్రకటన

Ministry of Education Secretary Sanjay Kumar (PTI)
Published : May 17, 2026 at 2:55 PM IST

CBSE On OSM : సీబీఎస్‌ఈ క్లాస్‌ 12 ఫలితాలపై దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో వ్యక్తమైన ఆందోళనల నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈసారి అమలు చేసిన ఆన్‌-స్క్రీన్ మార్కింగ్‌ (OSM) విధానం పూర్తిగా పారదర్శకమైనదని, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉందని విద్యాశాఖ కార్యదర్శి సంజయ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థుల ఆందోళన తగ్గించేందుకు రీవాల్యుయేషన్‌, ఆన్సర్‌ షీట్‌ వెరిఫికేషన్‌ ఫీజులను తగ్గించినట్లు వెల్లడించారు. దిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో సంజయ్‌ కుమార్‌ మాట్లాడుతూ, విద్యార్థుల సంక్షేమమే కేంద్ర విద్యాశాఖ, సీబీఎస్‌ఈ ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు.

ఏ విద్యార్థికీ తాను అర్హత కంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చాయనే భావన కలగకూడదని చెప్పారు. విద్యార్థులు రాసిన సమాధానాలకు సరైన మూల్యాంకనం జరగాలని తాము కోరుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈసారి క్లాస్‌ 12 పరీక్షల మూల్యాంకనంలో ఆన్‌-స్క్రీన్ మార్కింగ్‌ విధానాన్ని పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేసినట్లు తెలిపారు. పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థుల సుమారు 98 లక్షల ఆన్సర్‌ షీట్లను స్కాన్ చేసి వాటి పీడీఎఫ్‌ కాపీలు రూపొందించినట్లు చెప్పారు. స్కానింగ్‌ సమయంలో మూడు స్థాయిల భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించామని వివరించారు. ఒక్క పేజీ కూడా మిస్‌ కాకుండా, ప్రతి సమాధానం స్పష్టంగా కనిపించేలా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని వెల్లడించారు.

అయితే కొంతమంది విద్యార్థులు చాలా లైట్‌ కలర్‌ ఇంక్‌తో రాయడం వల్ల కొన్ని ఆన్సర్‌ షీట్లు పూర్తిగా స్పష్టంగా స్కాన్ కాలేదని తెలిపారు. ఇలాంటి సుమారు 13 వేల ఆన్సర్‌ షీట్లను ప్రత్యేకంగా గుర్తించి మాన్యువల్‌గా పరిశీలించినట్లు చెప్పారు. వాటిని నిపుణ ఉపాధ్యాయులతో చెక్‌ చేయించి మార్కులు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఆన్‌-స్క్రీన్ మార్కింగ్‌ వల్ల గతంలో ఎదురైన టోటలింగ్‌ తప్పిదాలు పూర్తిగా నివారించగలిగామని సంజయ్‌ కుమార్‌ పేర్కొన్నారు. "ఇప్పటివరకు ప్రాంతీయ కార్యాలయాల పరిధిలోనే మూల్యాంకనం జరిగేది. ఇప్పుడు ఓఎస్‌ఎం వల్ల దేశంలో ఎక్కడి నుంచైనా మూల్యాంకనం నిర్వహించే అవకాశం లభించింది. దీంతో మరింత పారదర్శకత, నిష్పాక్షికత పెరిగింది" అని వివరించారు.

క్లాస్‌ 12 పాస్‌ శాతం గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి 3 శాతం తగ్గిందనే అభిప్రాయాలపై కూడా ఆయన స్పందించారు. గత ఏడాది 88 శాతంగా ఉన్న పాస్‌ శాతం ఈసారి 85 శాతానికి తగ్గిందని అంగీకరించినప్పటికీ, దీనికి ఓఎస్‌ఎం కారణమని చెప్పడం సరికాదన్నారు. కొంతమంది విద్యార్థులు తమకు ఎక్కువ మార్కులు రావాల్సిందని భావిస్తున్నారని, అందుకే స్పష్టత ఇవ్వడానికి ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ఓఎస్‌ఎం విధానం కొత్తది కాదని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు. సీబీఎస్‌ఈ తొలిసారి 2014లోనే ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిందన్నారు.

అయితే అప్పటి సాంకేతిక పరిమితుల కారణంగా పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగించలేకపోయామని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆధునిక సాంకేతిక వసతులతో మళ్లీ అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. విద్యార్థుల ఆందోళన తగ్గించేందుకు రీవాల్యుయేషన్‌ ప్రక్రియలో భారీ మార్పులు తీసుకొచ్చినట్లు సంజయ్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు ఆన్సర్‌ షీట్‌ కాపీ కోసం రూ.700 వసూలు చేయగా, ఇకపై కేవలం రూ.100 మాత్రమే తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఆన్సర్‌ షీట్‌ వెరిఫికేషన్‌ లేదా వాలిడేషన్‌ కోసం కూడా రూ.100 మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

అదేవిధంగా ఒక్కో ప్రశ్న రీచెకింగ్‌కు రూ.25 ఫీజు నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా రీవాల్యుయేషన్‌ తర్వాత విద్యార్థి మార్కులు పెరిగితే, అతను చెల్లించిన మొత్తం ఫీజును తిరిగి రీఫండ్‌ చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం విద్యార్థులకు ఎంతో ఊరటనిస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. సీబీఎస్‌ఈ మూల్యాంకన వ్యవస్థపై సోషల్‌ మీడియా, పలు వేదికల్లో వచ్చిన సందేహాలను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. విద్యార్థుల నుంచి వస్తున్న ప్రతి ఫీడ్‌బ్యాక్‌ను ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా తీసుకుంటోందన్నారు. "పిల్లల్లో ఆందోళన ఉందని మేం గమనించాం. వారి భవిష్యత్తు విషయంలో ఎలాంటి అనుమానాలు లేకుండా పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తాం" అని స్పష్టం చేశారు. ఆన్‌-స్క్రీన్ మార్కింగ్‌ విధానం పారదర్శకతను పెంచడమే కాకుండా మూల్యాంకనంలో మానవ తప్పిదాలను తగ్గించిందని కేంద్ర విద్యాశాఖ వెల్లడించింది.

