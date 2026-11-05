తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం- దీపావళికి చిన్న మట్టి ఇళ్లపై దీపాలు వెలిగిస్తారు- ఎక్కడో తెలుసా?
Diwali Clay Gharaunda : దీపావళి నాడు ఘరౌండాలను ఇంటికి తీసుకురావడం వెనుక తరాల నాటి ఒక విశిష్టమైన సంప్రదాయం దాగి ఉంది.
Published : November 5, 2026 at 10:35 PM IST
దీపావళి పండగను ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోలా జరుపుకొంటారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల ముందు రంగులతో ముగ్గులు వేస్తారు. ఇంకొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇళ్లను కడిగి ఆ తర్వాత దీపాలతో అలంకరిస్తారు. అయితే ఝార్ఖండ్, బిహార్, ఉత్తర్ప్రదేశ్లో దీపావళి వేడుకల్లో 'ఘరౌండాలు' ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంటాయి. ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలు ఈ చిన్న టెర్రకోట (కాల్చిన మట్టి) ఇళ్లను తెచ్చి దీపావళి నాడు వాటిపై దీపాలను వెలిగిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీ దేవి తమ ఇంటికి వస్తుందని, ఆ దేవత కటాక్షం లభిస్తుందని విశ్వసిస్తారు. ఈ క్రమంలో దీపావళి వేళ ఇంటికి తీసుకొచ్చే'ఘరౌండాలు' వెనుక ఉన్న చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం.
మార్కెట్లోకి రకరకాల డిజైన్ల ఘరౌండాలు
జానపద సంప్రదాయంలో భాగంగా ఘరౌండాలను ఇంటికి తీసుకువచ్చే ఈ ఆచారం తరతరాలుగా కొనసాగుతోంది. ఈ చిన్న ఇళ్లను సంప్రదాయంగా మట్టి లేదా టెర్రకోటతో తయారు చేస్తారు. అయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో థర్మోకోల్ నమూనాలు, చైనా నుంచి దిగుమతి అయిన రకరకాల డిజైన్ల ఇళ్లు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి. అయినప్పటికీ చాలా మంది మట్టితో చేసిన ఘరౌండాలు ఉంటేనే దీపావళి వేడుకలు పూర్తైనట్లు భావిస్తారు. ఈ దీపావళికి ఝార్ఖండ్లోని మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి కళాకారులు తీసుకువచ్చిన మట్టి ఘరౌండాలతో రాంచీ మార్కెట్లు నిండిపోయాయి. ఈ చిన్న ఇళ్లు గ్రామీణ జీవితం, స్థానిక కళ, పండగ ఆచారాలను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తున్నాయి.
ఈ ఘరౌండాల్లో చిన్న గదులు, ద్వారాలు, పైకప్పులు ఉంటాయి. ఈ చిన్న ఇళ్లకు ప్రకాశవంతమైన రంగులు వేసి, వివిధ నమూనాలతో అలంకరిస్తారు. లోపల కుల్హియా, చుకియా అని పిలుచుకునే చిన్న మట్టి పాత్రలు ఉంటాయి. వీటిని పూజ సమయంలో ఉపయోగిస్తారు. నైవేద్యంలో భాగంగా వాటిని ఖీల్ (అటుకులు), బటాషే (పటిక), మిఠాయిలతో నింపుతారు. ఇలా చేయడం తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయమన్నమాట.
'చైనా నుంచి దిగుమతలతో తీవ్రమైన పోటీని ఎదుర్కొంటున్నాం'
మట్టి ఘరౌండాలను తయారు చేయడానికి చాలా సమయం, నైపుణ్యం అవసరమని కళాకారుడు సంజీత్ కుంభకర్ తెలిపారు. కళాకారులు మొదట మట్టిని సిద్ధం చేసి దానిని చిన్న ఇళ్లు, పాత్రల ఆకారంలోకి మారుస్తారని వివరించారు. ఆ తర్వాత వాటిని ఆరబెడతారని చెప్పారు. ఆపై కాల్చి రంగులు వేస్తారని పేర్కొన్నారు. ఒక్క ఘరౌండా తయారీకి రోజుల తరబడి శ్రమించాల్సి వస్తుందన్నారు. అయినప్పటికీ కళాకారులకు వారు పడ్డ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చైనా నుంచి దిగుమతి అయ్యే ప్లాస్టిక్, థర్మోకోల్ ఉత్పత్తుల నుంచి తాము తీవ్రమైన పోటీని ఎదుర్కొంటున్నామని చెప్పారు. ప్రభుత్వం నుంచి తగిన మద్దతు లభించకపోయినా తాము సంప్రదాయ ఘరౌండాలను తయారు చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
"ప్రభుత్వం మాకు ఆర్థిక సహాయం చేయాలి. అంతేకాకుండా ఒక దుకాణం లేదా స్టాల్ ఏర్పాటు కోసం తగిన స్థలాన్ని కేటాయిస్తే బాగుంటుంది. అలా చేస్తే ఈ వృత్తి మరింతగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. గవర్నమెంట్ చేసే ఈ సాయం మా అమ్మకాలను పెంచుతుంది. ఇలాంటి సంప్రదాయ మట్టి వస్తువులను తయారుచేసే మరింత మందికి జీవనోపాధిని కల్పిస్తుంది. మా ఉత్పత్తులకు మార్కెట్ను ఏర్పచుకోవడం అతి పెద్ద సవాల్గా మారింది. రాంచీ వంటి నగరాలకు ఘరౌండాలను రవాణా చేయడం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. నగరంలో వాటిని విక్రయించడానికి తగిన స్థలాన్ని కనుగొనడం మరో ఆందోళనకరమైన అంశం" అని సంజీత్ కుంభకర్ పేర్కొన్నారు.
దీపావళి సమయంలో ఘరౌండాలు చాలా కీలకమని మీనూ కుమారి అనే భక్తురాలు చెప్పారు. తన చిన్నప్పటి నుంచి దీపావళి సమయంలో ఘరౌండాలు ఉపయోగించే సంప్రదాయం ఉందన్నారు. "ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఉన్న అవివాహిత (పెళ్లికాని) యువతులు ఈ ఘరౌండాలను అందంగా అలంకరించే బాధ్యతను తీసుకుంటారు. అలాగే పూజ చేస్తారు. అటుకులు, పటిక, మిఠాయిలు, ఇతర నైవేద్యాలతో నింపిన చిన్న మట్టి పాత్రలను ఘరౌండా లోపల ఉంచుతారు." అని మీనూ కమారి వెల్లడించారు.
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